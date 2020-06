Bárbara Hoffman, la hija de Sergio Denis, compartió una foto junto al cantante y reiteró su pedido de justicia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2020 • 23:03

A casi un mes de la muerte de Sergio Denis , Bárbara Hoffman, su hija, decidió homenajearlo de una manera muy especial. En su cuenta de Instagram compartió una foto junto a él y la acompañó con un escueto texto: "Esto nunca debería haber pasado".

El popular cantante de 71 falleció el 15 de mayo en la clínica de rehabilitación Alcla, donde fue trasladado luego de que el 11 de marzo de 2019, en medio de un recital en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, cayera el foso contiguo al escenario desde tres metros de altura.

La imagen compartida por Bárbara está acompañada, también, por es hashtag #justiciaporsergiodenis. Y la elección no es casual: Diego Colombo, abogado y amigo personal del cantante, anunció días después del deceso que los hijos de Denis iniciarán acciones legales contra el teatro, la intendencia y la gobernación tucumana .

"Su muerte aceleró esta decisión. Siempre la espera estaba dada en virtud de que apostábamos al milagro y si Sergio volvía a estar conectado con la realidad era él quien iba a manejar la estrategia. Esto no ocurrió y entonces hoy estamos convencidos de que hay que iniciar acciones", confirmó Colombo en aquel momento en Intrusos .

"Fue un sindicato el que lo contrató. Vamos a ir contra todos aquellos que tengan algo de responsabilidad respecto del hecho. El motivo por el cual queremos hacer esto es, no solo para que encuentre un poco de paz la familia, sino para que no vuelva a ocurrir, no solo en este teatro sino en cualquier teatro de la Argentina. Esto no puede volver a ocurrir", indicó el letrado.

El mismo día de la muerte de Denis, Bárbara ya había acudido a las redes con un mensaje similar. "Esto nunca debería haber pasado. Siento bronca y una tristeza infinita. Me arrancaron mi otra mitad. No pude despedirte pero te encuentro en cada uno de mis sueños y será así hasta el último día de mi vida. Descansá en paz, pa, estaremos siempre juntos. Lo infinito trasciende, nuestro amor también. Nos volveremos a encontrar. Que brille más que nunca tu luz. Amor. Papá", escribió el 15 de mayo en su cuenta de Instagram, acompañado de una serie de fotografías del cantante junto a ella y sus hermanos.