Los actores decidieron pasar la cuarentena en familia y compartieron divertidas fotos todos juntos Crédito: Instagram Stories

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 12:02

Demi Moore y Bruce Willis están pasando juntos la cuarentena por la pandemia del coronavirus , acompañados de sus tres hijas . Pasaron más de 20 años desde su divorcio, y tal como ambos han contado en distintas entrevistas, tienen una muy buena relación de amistad. Esto queda demostrado en el hecho de que la actual esposa de Willis, Emma Heming, y sus dos hijas , también están en la misma casa transitando los días de aislamiento .

Fue Tallulah Willis quien compartió en las últimas horas una postal familiar, donde se todos están vestidos con un pijama a rayas: su madre, su padre, y su hermana Scout posan sonrientes para la cámara; y en el fondo aparece el novio de Tallulah, el director de cine Dillon Buss.

Moore también compartió algunos momentos de su cuarentena en las redes sociales: en una tarde musical, mostró a su hija Scout tocando la guitarra y cantando algunas canciones junto a su hermana Rumer. En otra publicación se los ve a todos juntos sentados en el piso con muchos álbumes de fotos. "Equipo de cuarentena, unidos en un proyecto fotográfico familiar", escribió la actriz en el posteo.

Cabe recordar que Willis se casó en 2009 con la modelo y actriz británica, Emma Heming, y tuvieron juntos dos hijas: Mabel Ray, de 8 años, y Evelyn Penn, de 5. Según la revista Vanity Fair , al ver que la situación de pandemia de coronavirus se volvía cada vez más grave, todos decidieron que querían estar juntos ante este particular momento.

Aunque Heming no aparece en las publicaciones familiares, al ver sus historias de Instagram se aprecia que está en la misma casa que su esposo. En este sentido, recordemos que Moore estuvo presente en la ceremonia de renovación de votos matrimoniales de Willis y la modelo el año pasado. De esta forma, los exesposos demuestran que desde su divorcio a comienzo de la década del 2000 pudieron mantener una amistad y se apoyan mutuamente en sus proyectos.

"Creo que Bruce tenía miedo al principio por nuestra separación, porque pensó que expresaría mi enojo y cualquier reclamo sobre nuestro matrimonio dificultándole el acceso a nuestras hijas, pero no lo hice, y él tampoco", contó Moore e n su libro autobiográfico Inside Out . Y agregó: "No fue fácil al principio, pero pudimos concentrarnos en la familia que formamos, y eso le dio a las niñas un ambiente amoroso y contaron con un gran apoyo".

Bruce Willis y Demi Moore transitan la cuarentena junto a sus tres hijas, y la actual esposa del actor, junto a sus dos hijas pequeñas Crédito: Instagram Stories