Dave Itzkoff SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019 • 00:23

LOS ÁNGELES. -Unos días después visitar a Demi Moore en su casa en lo alto de Beverly Hills, me encontré con su hija Tallulah Willis, quien me dijo: "A mi mamá no la criaron, la forjaron". Pero la mujer que me saludó desde el rellano de la escalera, en la residencia en forma de caja que ella llama su "pacífica casa de árbol zen", y me preguntó si tenía frío y necesitaba una campera, no era la estrella de acero de películas como El primer año del resto de nuestras vidas, Ghost: la sombra del amor y Cuestión de honor, que marcaron las décadas de 1980 y 1990. No era la deidad estilizada venerada en las tapas de las revistas, ni la pionera por accidente de la igualdad remunerativa en su industria, ni ese enigma amurallado que, por designio propio, resistió la mayor parte de los intentos por revelar la auténtica persona escondida detrás de los personajes inflexibles que interpretó.

Esa mañana de fines de agosto, Moore, vestida con una remera de mangas largas, botas de mocasín y un par de anteojos, se sentó en el suelo de su living con la piernas cruzadas y me contó la historia de su vida.

Es un ejercicio que ya emprendió en su libro de memorias, Inside Out, que la editorial Harper acaba de publicar en los Estados Unidos. El libro es una sincera narración personal donde Moore no solo ofrece detalles de las partes más conocidas de su historia -su carrera en Hollywood y sus casamientos con los actores Bruce Willis y Ashton Kutcher-, sino también de aspectos de su vida que ella misma antes había luchado por proteger, como la confusa y violenta niñez que antecedió a su agitado ascenso en el mundo del espectáculo, y una recaída más reciente en el abuso de sustancias que por poco destruye a su familia.

Si adentro tuyo llevás un pozo de pena y traumas sin resolver, no hay dinero, éxito ni celebridad que puedan colmarlo""

Como escribe en una de sus implacables frases introspectivas: "Si adentro tuyo llevás un pozo de pena y traumas sin resolver, no hay dinero, éxito ni celebridad que puedan colmarlo".

Ahora que Inside Out está siendo publicado, Moore dice que está ansiosa y nerviosa, a los 56 años, de que el público al fin pueda verla como ella se ve, sin barreras ni artificios. "Estoy entusiasmada, y sin embargo me siento muy vulnerable", dice, mientras desliza un dedo por su cabello largo y oscuro. "No tengo la protección de un personaje. No es la interpretación de mí hecha por otra persona".

Si bien es sorprendente ver esa apertura a la confesión en una destacada actriz de Hollywood -y mucho menos en una con su talento y sus percances, que también reconoce su reputación de reservada-, Moore dice que escribir sus memorias fue una parte necesaria de un proceso más largo de redescubrimiento de sí misma. "Tuve que desentrañar por qué lo haría, porque el éxito no me llevaba a hacerlo", dice.

Y si todo el esfuerzo llega a ser interpretado como un intento por lograr más roles en películas o volver a ocupar el centro de la atención, que así sea. "Es más un despertar que un regreso", dice Moore.

"Yo solo era el instrumento"

Demi Moore, en una foto de su infancia, con su "amado mono"

Como Moore relata en Inside Out, su niñez estuvo marcada por el movimiento constante, con paradas en los estados de Nuevo México, Pennsylvania, Ohio y Washington, antes de que su familia aterrizara en el sur de California. Durante el camino, su padre, Danny Guynes, le pidió que lo ayudara a evitar que su madre, Ginny, concretara sus frecuentes intentos de suicidio, y cuando se separaron, la joven Demi se enteró de que Danny no era en realidad su padre biológico.

Moore también escribe sobre la violación que sufrió a los 15 años y el día que cumplió 16 años, cuando dejó la casa de su madre para ir a vivir con un guitarrista. Dos años más tarde, se casó con el músico de rock Freddy Moore, una unión que admite haber saboteado rápidamente con su infidelidad.

Mientras tanto, su carrera como actriz estaba en plena explosión, ya que había aprovechado un papel en la serie General Hospital como trampolín para roles mayores en películas como Echale la culpa a Río y ¿Te acuerdas de anoche?. Aunque esos primeros personajes solían ser objetos de deseo o le exigían aparecer sin ropa, Moore ahora dice que es probable que sus sentimientos enrevesados sobre el deseo y la sexualidad la hayan movido a interpretar esos roles. "Cuando era chica, me obligaban a ser útil", dice. "Si no lo era, si no me entregaba, no iban a quererme. Mi valor estaba atado a mi cuerpo." Morre abusó del alcohol y la cocaína, tenía trastornos por atracones y estaba obsesionada con su peso.

Demi Moore se casó con Bruce Willis en 1987

Tras cancelar su boda con Emilio Estevez, Moore se casó con Willis, la taciturna estrella de las películas de acción, y tuvieron tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah. "Bruce me movió el piso: nos conocimos, nos casamos y a los cuatro meses estábamos embarazados", escribe. Por entonces, Moore protagonizó las películas más exitosas de su carrera: Ghost: la sombra del amor (que recaudó más de 217 millones de dólares en los Estados Unidos), Cuestión de honor (141 millones) y Propuesta indecente (106 millones).

Pero los problemas no tardaron en llegar: Moore escribe que Willis era ambivalente respecto al trabajo de ella, y sentía que le quitaba tiempo para su familia, así que le dijo que no estaba seguro si quería estar casado. (Un vocero de Willis dijo que el actor no estaba disponible para emitir comentarios.) Cuando Moore empezó a cobrar salarios megamillonarios, como los 12,5 millones de dólares por Striptease, en los medios la tildaron de avara y le pusieron el apodo burlón "Gimme Moore" (juego de palabras con "Give Me More", que puede traducirse como "deme más").

Ghost, la sombra del amor y la escena más recordada de la película 04:31

Video

Hoy, Moore se considera el chivo expiatorio de una industria del espectáculo que no consintió que a sus estrellas femeninas se les pagara lo mismo que a sus protagonistas masculinos (en una época en la que Willis ganaba lo mismo, si no más, por sus películas). Moore dice que haber sido pionera en ese aspecto "fue un honor, pero me lanzaron mucha negatividad y me juzgaron mucho, y estoy feliz de haberlo soportado si generaron un cambio".

"¿Cree que se logró un cambio?", le pregunté.

Tras una larga pausa, me respondió: "Sí, realmente. Se generó mucho revuelo". Pero agregó: "No es algo que tenga que ver conmigo. Yo solo fui el instrumento que lo causó. Está claro que no fue suficiente porque muchos años después, todavía seguimos luchando".

"Las mujeres no encajaban naturalmente en el sistema"

Demi Moore, en una escena de Hasta el límite

Ningún obstáculo la desanimó tanto como Hasta el límite, la película de acción de Ridley Scott para la que dedicó semanas de entrenamiento y un rodaje agotador, y donde interpreta a un personaje de ficción que quiere convertirse en la primera mujer en ingresar a los SEAL de la Marina de los Estados Unidos. La película, criticada por militares veteranos debido a sus imprecisiones y atacada violentamente por la crítica, terminó siendo un fracaso de taquilla. "No iban a dejarme ganar", dice Moore. "Para la nena que llevo adentro, fue devastador".

Entre su divorcio de Willis y la muerte de su madre por cáncer, Moore tomó distancia de su trabajo como actriz para enfocarse en la crianza de sus hijas. Aunque siguió produciendo películas como la serie de Austin Powers, rara vez actuaba, en papeles como la villana de Los ángeles de Charlie: Al límite. Tenía poco más de 40 años y se preguntaba si todavía valía algo para Hollywood.

"Decían que en realidad no sabían muy bien qué hacer conmigo, dónde ubicarme", dice. "Yo me quedaba como diciendo: '¿se supone que eso es un halago?'"

Moore nunca habla con amargura cuando describe esas experiencias. Al comienzo de nuestra conversación tomaba de un vaso de Starbucks y a la mitad pasó a alternar tragos de Red Bull y pitadas de cigarrillo electrónico. En su casa, Moore está rodeada de perros pequeños y cariñosos, que tienen nombres como Merple, Diego y Sousci Tunia, y también tiene una colección de taxidermia -como la cebra bebé cerca del hogar- de animales que "tuvieron la desgracia de morir jóvenes". (Dice que también tiene un ciervo mortinato en su casa de Hailey, Idaho.)

La generación de actrices de cine un poco más jóvenes ve a Moore no solo como una renegada dura como una piedra sino también como una fuente de inspiración. "Se convirtió en una estrella de cine en una época en que las mujeres no encajaban naturalmente en el sistema", dice Gwyneth Paltrow, que se volvió amiga de Moore. "Fue la primera persona que luchó por la igualdad remunerativa y lo logró, y eso tuvo evidentemente un costo para ella. Pero está claro que todas nos beneficiamos gracias a ella."

Pero antes de que Moore pudiera recobrar su propia autoestima, tuvo que atravesar otros desafíos que finalmente derivaron en la creación de Inside Out. En 2003, cuando empezó a salir con Kutcher, poco le importaba lo que dijeran sobre los 15 años que ella le llevaba, y sentía que disfrutaba "una segunda oportunidad, como si con él pudiera volver el tiempo atrás y experimentar lo que es ser joven, mucho más de lo que efectivamente experimenté cuando tenía unos 20 años".

Demi Moore junto a Ashton Kutcher, con quién se casó en 2005 y años después se separó en medio de un escándalo mediático Crédito: Reuters

Quedó embarazada poco después, de una nena que quería llamar Chaplin Ray, pero perdió el bebé a casi seis meses del embarazo. Empezó a tomar otra vez y se culpó a sí misma por la pérdida. Moore y Kutcher se casaron en 2005 y se sometieron a tratamientos de fertilización. Pero su adicción al alcohol empeoró y empezó a abusar de opioides, antes de enterarse de que Kutcher la había engañado. (Se separaron en 2011 y se divorciaron dos años después. La vocera del actor no respondió las solicitudes de comentarios.)

Y las cosas se pusieron todavía peor. En 2012, en una fiesta con su hija Rumer, Moore sufrió una convulsión tras fumar cannabis sintético e inhalar óxido de nitrógeno. Su comportamiento hedonista ya la había apartado de Scout y Tallulah, y ahora la evitaban sus tres hijas.

En ese entonces, Moore había firmado con la editorial Harper para publicar sus memorias, y tenía pensado escribir sobre las madres y las hijas de su familia. Pero esos planes tendrían que esperar: "Una parte de mi vida se estaba cayendo a pedazos".

"No tenía carrera", dijo. "Ni relación". Y entonces su salud empezó a deteriorarse, ya que incluso tareas básicas como leer o mirar televisión se habían vuelto incapacitantes. Moore tenía problemas autoinmunes y digestivos y si bien se reservó contarme el diagnóstico exacto que le dieron, "algo estaba pasando, mis órganos lentamente estaban apagándose", me dijo, y agregó que "la causa era una fuerte carga viral".

Recuperación, reconciliación, 'todo estaba relacionado'

Demi Moore junto a sus tres hijas, en un evento realizado en 2018 Fuente: HOLA

Poco a poco, Moore fue rearmándose. Empezó un programa de rehabilitación de traumas, codependencia y abuso de sustancias y trabajó junto a un médico especialista en medicina integral para rectificar sus problemas de salud. Poco a poco fue reconciliándose con sus hijas, y hace dos años se puso a trabajar en serio en la escritura de Inside Out, que realizó junto con la coautora Ariel Levy, redactora de la revista The New Yorker y también biógrafa.

Desde el comienzo de su colaboración, Levy alentó a Moore a no censurarse, pero se dio cuenta de que no necesitaba preocuparse demasiado por ese asunto. "Sacá todo lo que tengas que decir", le dijo a Moore, "y después, al final, todo lo que te parezca demasiado privado lo sacamos. Pero nunca llegamos a ese punto", recuerda Levy.

Paltrow dice que las memorias tienen el mérito particular de haber ayudado a Moore a reducir los problemas de salud porque le quitaron toda la mochila psicológica que venía cargando. Como mujeres, dice Paltrow, "pensamos que tenemos que superar todo y cargar el peso de todas las personas de nuestra familia".

Paltrow dice que el libro de Moore estuvo fuertemente vinculado con "su viaje curativo, física, mental y emocionalmente. No es casual que todo estuviera relacionado y que pasara al mismo tiempo".

Moore dice que le importaba poco que lo que escribiera pudiera costarle su prestigio en la industria cinematográfica. "No tengo que proteger nada realmente", dice. También siente fuertemente que tiene derecho a compartir historias que involucran a sus famosos exmaridos, si esos episodios tienen que ver principalmente con ella, y confía en que sus descripciones no los convierten en villanos, ni a ella en víctima.

"No me interesa en absoluto culpar a nadie", dice Moore. "Es una pérdida de energía".

Reflexiona un poco más sobre el tema y empieza a decir: "Espero que todas las personas que están en el libro se sientan...". Hace una pausa y agrega: "No sé cómo espero que se sientan". Suelta una risita entre dientes y dice: "Bien, no mal".

"Vivir con el alma centrada", y trabajar

La tapa del libro autobiográfico de Demi Moore

Para las hijas de Moore, Inside Out es un proyecto más demandante. Cada una de ellas dice que le dieron la oportunidad de revisar una copia del manuscrito y solicitar cambios, pero ninguna pidió correcciones.

Scout Willis dice que está orgullosa de su madre por "haber hecho el trabajo interno que durante muchos años no tuvo el tiempo de hacer, porque simplemente estaba en modo supervivencia". Scout dice que el hecho de que su madre haya escrito las memorias "denota realmente una cierta cantidad de seguridad y de bienestar consigo misma".

Al mismo tiempo, dice que el libro reflotó recuerdos desagradables para ella y sus hermanas, que sufrieron sus propios problemas de imagen corporal y de abuso de sustancias. "Es todo un desafío porque está haciendo un esfuerzo increíble para sacar los momentos más vulnerables de su vida", dice Scout. "Justo viene a coincidir con algunos de los momentos más exigentes y traumáticos de la mía".

Rumer Willis dice que el libro es una oportunidad para conocer la historia de su madre, que Moore les había dado a entender en parte con los años, pero nunca les había contado con detalle. "Crecemos pensando que nuestro padres son unos dioses inmutables del Olimpo", dice Rumer. "Obviamente, al crecer empezamos a darnos cuenta de que nuestros padres son personas comunes y corrientes".

Moore dice que mantiene la sobriedad y que junto a Rumer y Scout están en el séptimo mes de un curso de diez meses de psicología espiritual, que "enseña a vivir con el alma centrada". (Moore no estudia más la cábala, cuyas enseñanzas, sin embargo, dice le "aportaron mucha sabiduría" que todavía valora "mucho".)

Moore sigue haciendo papeles de reparto que espera que la saquen de la zona de confort: forma parte del elenco de la adaptación de USA Network de Un mundo feliz y hace de una odiosa ejecutiva en la comedia negra Corporate Animals, un papel destinado en un principio a Sharon Stone.

A Moore ya le preguntaron si escribió Inside Out por el dinero, y antes de que yo volviera a preguntárselo, respondió sola, con una risa cómplice : "Ah, no, para nada, porque hay otras maneras mucho más fáciles de hacerlo".

Y si algunos toman I nside Out como una obra de manejo de imagen -un intento de remplazar la versión que la gente percibe de ella con la que ella quiere que sea vista-, Moore lo acepta sin reparos. "Sí, me parece que es así", responde. "¡Está perfecto! ¿Por qué no?"

"¿Me conocías antes?", me pregunta, esperando que le responda que no. "Bueno, ¿ves? Les respondería eso mismo".

Traducción de Jaime Arrambide.