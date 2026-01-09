Demi Moore recordó el ritual que compartía con su exmarido, Bruce Willis, cuando eran jóvenes: “Lo hizo durante años”

Durante una sesión de preguntas y respuestas tras la proyección especial de la última película de Kate Hudson, Song Sung Blue, Demi Moore compartió detalles poco conocidos sobre su vida junto a Bruce Willis, su marido durante 13 años.

“Esto es algo bastante personal, pero Bruce todas las semanas celebraba ‘el día de Neil Diamond’”, contó la actriz de 63 años, que estuvo casada con el actor desde 1987 hasta 2000. En ese tiempo tuvieron tres hijas: Rumer, de 37 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 31.

Diamond lanzó la canción “Song Sung Blue” en 1972, que inspiró el título de la película que Hudson protagoniza junto a Hugh Jackman. El largometraje está basado en la historia real de una pareja que tenían una banda tributo a Neil Diamond llamada Lightning & Thunder.

“Ver la película me recordó constantemente cuando él ponía a todo volumen a Neil Diamond y yo le preguntaba: ‘¿Qué pasa?’ y él me respondía: ‘Nada, hoy es el día de Neil Diamond", recordó Moore sobre Willis.

“Ponía a Neil todo el día. Lo hizo durante años. Era un gran fan de Neil. ¡Y yo también!“, aseguró la estrella de Hollywood antes de elogiar el trabajo de Hudson y el resto del elenco. ”Tu interpretación, la de Hugh y también la de los niños, me parecieron extraordinarias", continuó la estrella de Striptease.

Moore, que mantuvo una gran relación con Willis a lo largo de los años y a pesar de la separación, hoy es uno de los pilares fundamentales del actor en medio de la dura enfermedad que atraviesa. La estrella de Duro de matar fue diagnosticada en 2023 con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que impacta las áreas frontal y temporal del cerebro. Esta condición provoca alteraciones en la conducta, la personalidad, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Demi Moore se casó con Bruce Willis en 1987

“No hay una guía para afrontar esto, y obviamente, ser la exmujer, aunque nuestra familia está muy conectada, es una posición interesante”, explicó la protagonista de La sustancia hace un tiempo, cuando le consultaron como estaba el padre de sus hijas.

“Es difícil. Es difícil ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y determinado cambiar”, confesó. “Pero ya sabés, mi perspectiva particular es una: siempre digo que es muy importante encontrarlos donde están, no tener la expectativa de que tengan que ser quienes eran o quienes querés que sean. Cuando aceptás eso, hay una dulzura increíble y algo que es suave, tierno y amoroso”, sumó. “Y tal vez sea más juguetón e infantil en cierto sentido, debido a la cantidad de cuidados que necesita”.

La actriz también hizo especial hincapié en lo que para ella es lo más importante en este momento familiar: “aparecer y estar presente”. “Porque si proyectás hacia dónde va todo, solo creás ansiedad. Si repetís dónde estaba él antes y lo que has perdido, solo creás ansiedad y dolor”, continuó. “Cuando te quedás en el presente, todavía hay mucho de él allí. Y puede que no siempre sea verbal, pero es hermoso, dados los hechos”.

Demi Moore junto a Bruce Willis nstagram.com/demimoore

A mediados de 2025, el actor dejó su casa para irse a vivir a una institución especializada para mejorar sus cuidados y calidad de vida. La decisión de trasladar a Bruce a un hogar especializado se tomó para garantizar que reciba cuidados constantes, acompañamiento profesional y un entorno adaptado a sus necesidades médicas. La residencia se describe como “una segunda casa” diseñada para brindarle la mejor atención posible.

La demencia frontotemporal dificulta la comunicación verbal de Willis, entre otros síntomas. Además de Rumer, Scout, y Tallulah, el actor también es padre de Mabel (13) y Evelyn (11), fruto de su matrimonio con Emma Heming Willis.