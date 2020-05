Coronavirus: Bruce Willis volvió a vivir con su esposa y sus hijas menores

5 de mayo de 2020 • 18:20

Los tuyos, los míos y los nuestros. Después de un mes separados, la esposa de Bruce Willis , Emma, y las dos hijas menores del actor, Evelyn y Mabel, se unieron en Idaho a la cuarentena multitudinaria que disfrutan el protagonista de Duro de matar junto a su ex mujer, Demi Moore , y las hijas que tienen en común, Tallulah, Rumer y Scout .

La esposa del actor había quedado varada en Los Ángeles debido a un accidente que tuvo una de las pequeñas, por el cual requería un seguimiento médico . "Mi madrastra también iba a venir aquí con mis hermanas pequeñas, Evelyn Penn y Mabel Ray. Pero mi hermana menor, que nunca había recibido la charla sobre no jugar con las agujas de las jeringas que encontrás tiradas, tuvo un accidente en un parque", había revelado Scout hace unos días sobre por qué el resto de la familia no estaba presente.

A través de Instagram, Emma reveló que la familia está nuevamente junta, al subir algunas imágenes de las pequeñas disfrutando con su padre de actividades al aire libre en la casa que tienen en Sun Valley.

Bruce Willis disfruta nuevamente de la compañía de sus hijas menores y su esposa Crédito: Instagram

En la primera postal se puede ver al actor con una de las niñas en sus hombros, en otra a Emma junto a Willis y una de sus hijas andando en un cuatriciclo y en el resto de los videos a las chicas jugando en un río. El reencuentro coincidió también con el cumpleaños número seis de la menor de la familia, quien podrá celebrarlo junto a todas sus hermanas.

A través de las redes sociales, los miembros de la familia comparten divertidos momentos de su día a día todos juntos. En las últimas horas, Rumer subió a Instagram un video en donde se ve a sus padres, Moore y Willis, bailando y riéndose juntos ante el pedido de sus hijas.

Moore también compartió algunos momentos de su cuarentena en las redes sociales: en una tarde musical, mostró a su hija Scout tocando la guitarra y cantando algunas canciones junto a su hermana Rumer. En otra publicación se los ve a todos juntos sentados en el piso con muchos álbumes de fotos. "Equipo de cuarentena, unidos en un proyecto fotográfico familiar", escribió la actriz en el posteo.

"Creo que Bruce tenía miedo al principio por nuestra separación, porque pensó que expresaría mi enojo y cualquier reclamo sobre nuestro matrimonio dificultándole el acceso a nuestras hijas, pero no lo hice, y él tampoco", contó Demi hace un tiempo en su libro autobiográfico Inside Out , sobre la buena relación que mantiene con su ex. Y agregó: "No fue fácil al principio, pero pudimos concentrarnos en la familia que formamos, y eso le dio a las niñas un ambiente amoroso, y contaron con un gran apoyo".