Coronavirus: Camila Perissé fue dada de alta

La actriz Camila Perissé fue dada de alta el sábado por la noche de la Clínica Pergamino, donde se encontraba internada desde comienzos de diciembre por un cuadro de neumonía grave. Una vez allí, fue hisopada y dio positivo de coronavirus.

El alta fue confirmada a LA NACION por su marido, Julio "El Chino" Fernández.

"Ahora le queda estar una semana en cuarentena, pero ya pasó lo peor", añadió Fernández, en diálogo con este medio. "La idea es quedarnos acá en Mariano Benítez [Pergamino] hasta el 15 de enero e irnos a Mar del Plata a reactivar lo artístico", apuntó.

Perissé, de 66 años, vive con su esposo en las afueras de Pergamino y, previo a la internación, la pareja estaba planeando, precisamente, mudarse a Mar del Plata, donde ambos se criaron y donde tienen una casa.

"Allí tenemos una sobrina, y queríamos tener la oportunidad de activar el trabajo de Camila, pero hace unos días ella empezó con catarro y fiebre, algo que no nos gustó y la interné en la Clínica Pergamino", le contaba Fernández a LA NACION, quien no pudo ver a su mujer por el protocolo de coronavirus. "No deja de ser una paciente de riesgo con neumonía", explicaba. Finalmente, Camila superó el Covid y la neumonía, y pudo irse a su domicilio hace unas horas.

Entre severos problemas de salud y el deseo de reactivar lo artístico

"La economía y la pandemia nos pegó mal y a ella peor, bajó 20 kilos en estos dos últimos años, tuvimos que vender cosas, reinventarnos", le comunicó también "El Chino" a este medio. "Ella tuvo dos intervenciones quirúrgicas y una tercera más grande. Luego de esa última intervención, le suministraron un medicamento que es indicado para el tratamiento de la epilepsia, del dolor neuropático y del trastorno de ansiedad generalizada en los adultos, que aparentemente podría haber ocasionado la acumulación de droga en el organismo y la deficiencia motora que tiene hoy", explicaba. A Perissé le habían diagnosticado fibromialgia y, según su marido, le suministraron esa droga que le provocó el daño cognitivo y transitorio.

En octubre, la exvedette, al igual que su esposo, quien tiene una compañía de tango, manifestaba su deseo de volver a Mar del Plata para poder reconectarse con el lugar, pero también con el trabajo. "Yo soy marplatense y tengo muchas ganas de volver a ver a mi primer maestro que mucha gente conoce pero no lo tildan como yo: el mar. A los 5 años me escapaba de mi casa para sentarme al lado del mar y nada más. Y ahí aprendí la pequeñez del hombre. Me siento poética. [Charles] Chaplin decía muy a menudo que si no hay muerte, no hay vida. Y es así", expresaba Perissé en el programa de El Nueve, Confrontados, donde emocionó a todos con su relato.

En cuanto a su salud, la actriz, con optimismo, declaraba: "No va a ser fácil porque la cosa fue muy complicada. Acá estamos, en la resistencia. De a poco esto va a salir muy bien, pero va a llevar su tiempo". Por otro lado, compartió que se encuentra escribiendo teatro y estudiando guiones, con la esperanza de volver a actuar en el corto plazo.

