La actriz Camila Perissé participó en la noche del jueves de Quién quiere ser millonario

Camila Perissé, actriz e icono sexual de los 80, sorprendió anoche al público de Quién quiere ser millonario al sentarse en el sillón de participante y dar detalles de su historia de vida más reciente.

Prácticamente retirada de los escenarios, la protagonista de películas como Atrapadas o Las lobas, se mostró muy histriónica y decidida a llevarse algo de dinero para poder concretar sus sueños. "El Chino [su marido, el músico Julio Fernández] y yo tenemos un espectáculo muy lindo que ese llama Los maestros, en el que él canta tangos y yo recito y cuento historias de mi vida. Hace un año que no laburamos, pero tenemos muchos proyectos. El dinero lo vamos a usar para eso, porque ya no estamos en edad y no va a venir un productor a decirme lo que tengo que hacer. Es para la autogestión", aseguró.

Perissé, de 65 años, contó que vive actualmente en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, cercano a Pergamino, y contó por qué decidió abandonar su carrera como actriz en Argentina para irse a vivir a Estados Unidos. "Me cansé del medio. Nos fuimos a vivir a Nueva York, pusimos un café, recogía cosas que tiraba la gente y las reciclaba. Además soy artista plástica", apuntó. "Estuvimos muy bien, me recibí de personal trainer y fue muy lindo, pero entonces nos fuimos a España y después a Inglaterra, donde trabajé de broker inmobiliaria".

La actriz dio, además, detalles de su nueva vida, aseguró que es budista y que vive en una casa con muchos perros. "Hace 5 años que no tenemos televisor, así que no veo el programa. Te vi cuando estuve en la clínica", le dijo a Santiago del Moro, conductor del ciclo de entretenimientos de Telefe, despertando su curiosidad. Perissé, entonces, relató cómo fue el accidente que la llevó a estar internada: "Estaba trotando en mi casa, entré, me resbalé y me caí, el Chino no estaba (...). Cuando me fui a levantar no podía, y como estaba tan furiosa hice todo mal; cuando el Chino llegó, pensó que era viudo. Me rompí la cadera. Me hicieron un primera operación que me pusieron unos clavos y no funcionó... Quedé tipo Robocop. Ahora me pusieron unas prótesis, pero duele".

Luego, Del Moro quiso saber cómo sobrellevó su estatus de símbolo sexual durante los 80. "Nunca me enteré, si yo me hubiera enterado hubiera sido otra cosa... La gente me decía: '¡Qué hermosa que sos!', y yo me quedaba mirándolos. En mi casa me educaron con la belleza interior, y con esa laburé muchísimo", señaló, además de reconocer que pese a estar prácticamente retirada del medio la gente aún la recuerda.

"¿Tocaste fondo?", le preguntó el conductor, en referencia a una época marcada por las adicciones. "Muchas veces pensé en irme... Sí, algunas veces he pensado. Estaba solita, muy mal, pero soy más útil en este infierno de acá que allá arriba", respondió Perissé con emoción.

Finalmente, la actriz se alzó con 180 mil pesos y se retiró del estudio acompañada de su marido, quien la siguió muy de cerca desde la tribuna durante todo el programa.