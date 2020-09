Coronavirus: la controversia por el resultado del test de Esmeralda Mitre Crédito: Instagram

Tras los rumores generados en el día de hoy con respecto a un supuesto Covid-19 positivo de Esmeralda Mitre, la actriz y participante de Cantando 2020 habló en Mujeres de eltrece.

"Me parece muy grave lo que está pasando, muy angustiante. Yo en general no tiendo a victimizarme, pero me parece tremendamente grave que hayan falsificado un resultado", expresó Mitre y agregó: "Yo jamás me hice el hisopado en ese lugar (que se difundió en redes y en algunos medios). El primero que pasaron, en donde era supuestamente positivo, es de un lugar al que fui porque me sentía mal por otra cosa. El test lo hice en otro sitio y dio negativo".

Según un comunicado oficial difundido por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda Mitre se hisopó el día jueves y la muestra fue procesada por el Hospital Elizalde. El viernes se le informó a la obra social de Mitre que el resultado era negativo, pero ese mismo día se cargó por error en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) como positivo.

Este lunes 31 de agosto, el equipo de seguimiento de contactos estrechos de la Ciudad inició el protocolo con la supuesta paciente para monitorear de cerca a sus contactos estrechos. Fue en ese momento que Esmeralda se dio cuenta del error cometido con su resultado. Este martes 1 de septiembre, el Ministerio de Salud de la Ciudad inició un sumario administrativo para investigar la inconsistencia de la carga.

"Nunca tuve síntomas, simplemente fui a hacérmelo porque mi coach, Pato Witis, había estado en contacto una semana atrás, con alguien que tenía Covid. Por las dudas él se hizo el análisis y yo también, porque estuve en contacto con él", explicó Mitre. "Nadie corrió riesgo, porque si no yo le hubiese avisado a la producción. No se juega con la salud de la gente", aseguró la participante de Cantando 2020 y reveló que desde el Gobierno de la Ciudad la llamaron para pedirle disculpas. "Me parece tremendo que hayan falsificado algo así", sostuvo.

Para asegurarse de que no haya problemas a futuro, desde LaFlia, productora de Cantando 2020, le pidieron a Esmeralda que volviera a realizarse el test. "Esmeralda dice que el resultado que están mostrando en la tele es adulterado. A LaFlia ella le presentó un estudio que dio negativo. De todas formas la enviamos a hacer un hisopado nuevo y mientras no esté el resultado no va a ingresar al estudio ni a la empresa. Estamos a la espera", le dijeron a LA NACION desde la productora.