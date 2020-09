Coronavirus: Hernán Drago dio positivo en la prueba de Covid-19 Crédito: Instagram

3 de septiembre de 2020 • 15:18

"Soy Covid positivo, estoy asintomático. Me hice el hisopado ayer a la tarde y hace una hora me llamaron de la producción de Bienvenido a bordo [el ciclo de eltrece en el que participa cada noche] y me pasaron el resultado", le contó Hernán Drago a LA NACION.

El modelo, que se luce en el programa de Guido Kaczka y ganó muchos fans en las redes sociales, dijo que no está temeroso, que se siente bien y que está en su casa, completamente aislado. Y es que, pese a estar separado desde hace algunos meses, Drago convive bajo el mismo techo con su ex, Bárbara Cudich, debido a las circunstancias impuestas por la pandemia de coronavirus. Ambos son padres de Luka y Lola. "En estos días, por precaución, no vi a mis hijos", aclaró.

"La última vez que salí de casa fue el viernes de la semana pasada. Bueno, solo salí ayer para hacerme el hisopado y volví a casa enseguida", explicó Drago. "No tuve contacto con nadie y no volví a salir porque solamente iba a grabar el programa y volvía. Teníamos la próxima grabación el martes pasado y se suspendió por el resultado positivo de Guido. Ya llevo guardado en casa seis días y hoy mismo saqué un turno para el viernes de la semana que viene para hacerme un nuevo hisopado. Eso es lo que tengo para contar. No quiero llevar intranquilidad a nadie. De verdad me siento bien", detalló.

Ayer Hernán había contado que decidió hacerse el hisopado por precaución, luego de que se lo ofreciera la producción del programa. "Con Guido Kaczka estamos a cuatro metros y nunca tuvimos contacto estrecho. Pero me lo ofrecieron en producción y me pareció ético y acepté", decía, convencido de que el test iba a ser negativo.