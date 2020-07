Separado hace un año y medio, Hernán Drago sigue conviviendo con su ex: "No hay tentaciones, está todo charlado" Crédito: Instagram

El hombre que todas las noches se convierte en trending topic por sus participaciones en Bienvenidos a Bordo , pasó este miércoles por Los ángeles de la mañana y habló de todo. Tras explicar los motivos por los que le dijo que no al "Cantando 2020", Hernán Drago sorprendió a todos cuando reveló que, a pesar de estar separado hace un año y medio, sigue conviviendo con su ex .

Mientras aseguró que tiene muchos compromisos y proyectos laborales para lo que resta del año, el modelo contó las razones por las cuales declinó su invitación al certamen de canto. "Me sentí muy halagado pero lo descarté. Me divierte cantar en un contexto de diversión pero ya en un contexto competitivo, no sé si me gusta tanto", expresó.

Y enseguida comparó la propuesta con su paso por Tu cara me suena , el reality de Telefe en el que participó en 2014. "Ya lo pasé hace años. Yo no era ni cantante ni actor y competía con gente profesional. Era mucha exigencia para mí, no comía, no dormía, me despertaba a las 4 de la mañana cantando Arjona y me prometí no volver a exponerme así", explicó sobre las razones de su decisión.

A punto de lanzar un perfume propio y un canal online junto a Christian Sancho y Rodrigo Guirao Díaz, el panelista que actualmente se destaca en Pampita Online advirtió que no tiene tiempo para el amor. Sin embargo, esa no fue la confesión que más llamó la atención, sino lo que vino después, al revelar que a pesar de que está separado hace un año y medio sigue conviviendo con su ex.

"Fueron casi 20 años de relación. Nos separamos enamorados; no fue una ruptura de amor, entendimos que era el momento de tomar una decisión porque nuestros caminos, proyectos y aspiraciones ya eran muy diferentes. Al crecimiento personal se sumó el desgaste de los 20 años de pareja. Es difícil", comentó Drago sobre los motivos de la ruptura.

Y enseguida, confesó que lo peor fue decírselo a sus hijos de 15 y 17 años. "La charla con ellos fue el momento más difícil. Les explicamos que fue una decisión adulta, tomada con amor. Sabía que se iban a sorprender porque nunca presenciaron peleas o situaciones incómodas, me daba miedo que se sientan decepcionados", indicó.

Sobre la decisión de seguir viviendo bajo el mismo techo, explicó: "No nos separamos físicamente porque yo suelo viajar mucho. Ahora tenemos la casa en venta y cuando se resuelva eso, nos mudaremos. Nos llevamos muy bien, comemos los cuatro juntos, nos seguimos aconsejando. No hay tentaciones, ya está todo charlado".

Tras volver a recalcar que por el momento prefiere no enamorarse, el modelo reveló que recibe muchas invitaciones para salir por redes. "Me mandan más invitaciones formales que fotos desnudas. Me invitan a tomar café cuando todo esto pase", aclaró sorprendido por la cantidad de famosas que le escriben.