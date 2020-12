Coronavirus: murió el padre de Julia Mengolini, a los 78 años Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2020 • 19:51

La periodista Julia Mengolini anunció en su cuenta de Twitter que su padre murió por complicaciones derivadas del Covid- 19. "Falleció mi papá. Era fuerte y sano y tenía pila para rato, pero ya tenía 78 pirulos y el Covid terminó con él en apenas 10 días", escribió este sábado la periodista en aquella red social.

Mengolini aprovechó el mensaje para dar un consejo a sus seguidores: "Cuiden a los suyos en estas fiestas. Se puede brindar por Zoom y esperar un poquito más ese abrazo". Y continuó: "Yo a mi papá no lo voy a poder abrazar nunca más".

El 15 diciembre, la periodista había acudido también a las redes para dar a conocer que su padre había contraído el virus y que su estado de salud era complicado. "Mi papá está en terapia intensiva peleando por su vida. Se cuidó todo el año y cometió un descuido cuando todo el mundo se empezó a relajar: fue a un cumpleaños en el que se contagiaron muchos otros", informó.

En aquella oportunidad, Mengolini también se refirió a los cuidados que deben mantenerse en las fiestas de fin de año: "Cuiden a sus viejxs. No pasa nada si no se ven una navidad en sus vidas".

El último viernes, la conductora compartió en Instagram una imagen en blanco y negro de sus padres abrazándose. Junto a ella, escribió: "Ya sé que estamos en esta de deconstruirnos y destruir la idea del amor roma´ntico, pero cuando las cosas se empezaron a complicar y a papa´ lo durmieron en terapia intensiva, mama´ alcanzo´ a decirle que se senti´a una privilegiada por haber vivido un amor tan grande, una pasio´n que duro´ ma´s de 50 an~os".

"Ya se´, ya se´, me van a decir que el amor de la vida no existe y todo eso, pero yo lo vi, fui testigo: tal vez no sea necesario, es cierto, pero de existir existe y cada tanto sucede. (Ojalá puedan volver a decirse lo mucho que se aman. ¡Fuerza Mengo!)", finalizó.

Conforme a los criterios de Más información