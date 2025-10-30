Qué dijo Julia Mengolini contra los tenistas argentinos
La periodista realizó comentarios críticos sobre la inteligencia de los deportistas durante su programa radial
Julia Mengolini generó controversia al cuestionar la capacidad intelectual de los tenistas profesionales. Durante su programa de radio en Futurock, la periodista realizó comentarios críticos que desataron una ola de reacciones negativas, entre ellos, un enérgico repudio por parte de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).
¿Qué dijo Julia Mengolini sobre los tenistas argentinos?
En su programa emitido por Futurock, Julia Mengolini analizó los resultados de las elecciones legislativas, comicios en los que el oficialismo encabezado por Javier Milei obtuvo una victoria a nivel país. En ese contexto, se refirió específicamente al caso de Diego Hartfield, extenista y candidato de La Libertad Avanza en Misiones, quien ganó con el 37% de los votos y consiguió dos bancas para su partido.
Durante la conversación, Mengolini afirmó que el tenis “es un deporte totalmente encapsulado”. Argumentó que, para jugar bien al tenis, “hay que concentrarse tanto en pegarle a la pelota, con la raqueta, te tenés que concentrar tanto, que se pierde el poder simbólico” y añadió: “No tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras, que son símbolos. Soy demasiado inteligente para jugar al tenis. Para ser profesional tenés que ser tonto”.
La reacción en redes sociales sobre los dichos de Mengolini
Las expresiones de Mengolini se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron una ola de críticas. La periodista se convirtió en foco de cuestionamientos. Sus palabras fueron consideradas ofensivas y estigmatizantes por muchos usuarios de X y otras plataformas.
Respuesta de la Asociación Argentina de Tenis
La opinión de la periodista motivó un comunicado de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). En el texto, difundido en X, la entidad manifestó su “enérgico repudio” a los dichos de la periodista, calificándolos como ofensivos y estigmatizantes.
La AAT defendió el tenis como una disciplina que “ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen”. Además, remarcó que el tenis “ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano” y lamentó que Mengolini eligiera “descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades”.
La justificación de Mengolini
Poco después de la publicación del comunicado de la AAT, Mengolini respondió desde su cuenta de X. La periodista intentó minimizar sus dichos, argumentando que se trataba de un chiste.
“Muchachos, era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace dudar… quiero decir, como que terminan por confirmar la hipótesis… (que igual era un chiste… pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)”, escribió Mengolini.
