El Peque Schwartzman le respondió a Julia Mengolini por sus dichos sobre los tenistas y la conductora redobló la apuesta

La periodista Julia Mengolini y el extenista Diego “Peque” Schwartzman intercambiaron opiniones tras los recientes dichos de la conductora, quien desestimó la capacidad intelectual de los deportistas de esa disciplina.

Durante su programa radial, Mengolini analizaba los resultados de las elecciones legislativas, en las que el oficialismo encabezado por Javier Milei obtuvo una victoria a nivel nacional, y se detuvo en el caso del extenista Diego Hartfield, candidato de La Libertad Avanza en Misiones, quien se impuso con el 37% de los votos.

En ese contexto, sostuvo que el tenis “es un deporte totalmente encapsulado” y afirmó que, para destacarse, “hay que concentrarse tanto en pegarle a la pelota que se pierde el poder simbólico”. Luego agregó: “No tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras. Para ser profesional, tenes que ser tonto”.

Julia Mengolini volvió a ser foco de las críticas por una polémica opinión que compartió al aire

Sus palabras, emitidas por Futurock, circularon rápidamente en redes sociales y volvieron a colocar a la periodista en el centro de la polémica, como ya ocurrió en otras ocasiones. Entre quienes respondieron a sus dichos estuvo Schwartzman, quien expresó en declaraciones televisivas: “Fue de mal gusto. No se dan cuenta de las cosas que pueden llegar a decir. No fue un recorte: fue algo que sostuvo. Si pide disculpas, ya está”.

Y agregó: “Siempre dicen que el tenis es un deporte de plata... Si a eso le sumás que tenés que ser tonto, explicando que ella era muy inteligente cuando jugaba al tenis y por eso no le salían las cosas... A mí no me gusta entrar en polémicas ni nada de eso, pero fue un comentario que se hizo muy público. No está bueno lo que dijo”.

“No tengo ni idea de su ideología ni nada. Siento que, hubiera sido quien fuera, la reacción habría sido la misma: defender nuestro punto. Nosotros, desde el lado del tenis, no decimos cosas fuera de lugar sobre otras personas”, sostuvo el deportista retirado —quien anunció su salida en mayo de 2024— en diálogo con América.

Y cerró: “Mezcló política con lo demás. Lo bueno sería que pida disculpas, pasar la página y no seguir dándole vueltas al tema. Cuando estás expuesto, podés hacer un chiste y no darte cuenta. Es pedir disculpas”.

Mengolini tuvo la última palabra. En declaraciones al mismo medio, insistió: “Si fue de mal gusto, es una cuestión de gustos. Fue un chiste. Los libertarios hacen un recorte como me hacen todo el tiempo, porque es su trabajo, y la Asociación Argentina de Tenis se ofende. ¿Colectivo estigmatizado por un chiste? Vamos, muchachos. Seamos serios. Nadie puede pensar que el colectivo de tenistas de élite está estigmatizado”.

Y concluyó: “Puede no haberte gustado el chiste. Bueno. No voy a pedir perdón por un chiste que sospecho no ofendió a nadie. Se subieron nada más para bardearme a mí. Si se ofendieron, confirman mi hipótesis”.

El comunicado de la Asociación Argentina de Tenis

Sus dichos también motivaron un comunicado de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que manifestó su “enérgico repudio” a los dichos de la periodista, a los que calificó como ofensivos y estigmatizantes.

En su pronunciamiento, la entidad señaló que “el tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen”. Además, remarcó que la disciplina “ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano”.

La Asociación Argentina de Tenis manifiesta su enérgico repudio a los dichos vertidos por la periodista Julia Mengolini, quien en una reciente intervención pública afirmó que “para ser tenista hay que ser tonto”, una expresión que consideramos ofensiva, estigmatizante y contraria… — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) October 29, 2025

“Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades”, afirmaron desde la AAT.