El cruce menos pensado: qué pasó entre El Peque Schwartzman y Julia Mengolini

El extenista Diego Schwartzman cuestionó públicamente a la periodista Julia Mengolini tras sus dichos sobre la supuesta falta de capacidad intelectual de los jugadores de tenis. La conductora había afirmado en su programa que para ser profesional en ese deporte “hay que ser tonto”, lo que desencadenó una reacción inmediata del exdeportista, la Asociación Argentina de Tenis y referentes del ambiente.

Por qué se cruzaron Diego Schwartzman y Julia Mengolini

El cruce comenzó con una declaración de Mengolini en su programa de Futurock. La periodista examinaba el triunfo electoral de Javier Milei en las legislativas y se enfocó en el exjugador de tenis Diego Hartfield, candidato de La Libertad Avanza en Misiones, que ganó con el 37% de los votos. En ese marco, la conductora describió el tenis como “un deporte totalmente encapsulado”.

Julia Mengolini desestimó la capacidad intelectual de los tenistas

Mengolini añadió que la concentración requerida para el juego provoca la pérdida del “poder simbólico”. Finalmente, expresó su conclusión sobre los atletas de la disciplina: “No tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras. Para ser profesional, tenés que ser tonto”.

Qué dijo Schwartzman sobre Mengolini

El Peque Schwartzman, retirado de la actividad profesional en mayo de 2024, calificó el comentario como de “mal gusto” en una entrevista televisiva. El exdeportista consideró que la periodista no midió el alcance de sus palabras y destacó que no se trató de un fragmento sacado de contexto. “No fue un recorte: fue algo que sostuvo. Si pide disculpas, ya está”, afirmó en declaraciones a América.

Schwartzman también aludió a prejuicios comunes sobre su deporte y lamentó la generalización de la conductora. “Siempre dicen que el tenis es un deporte de plata... Si a eso le sumás que tenés que ser tonto... no está bueno lo que dijo”, expresó. Para el extenista, la solución era una retractación pública. “Lo bueno sería que pida disculpas, pasar la página y no seguir dándole vueltas al tema”, concluyó.

Diego "Peque" Schwartzman calificó los dichos de la conductora como de "mal gusto" Manuel Cortina

La defensa de Mengolini

Julia Mengolini defendió sus dichos y los calificó como “chiste”. Sostuvo que el tema se magnificó por una operación en su contra. “Los libertarios hacen un recorte como me hacen todo el tiempo, porque es su trabajo, y la Asociación Argentina de Tenis se ofende”, declaró.

La periodista desestimó la idea de que los tenistas sean un grupo vulnerable. “¿Colectivo estigmatizado por un chiste? Vamos, muchachos. Seamos serios”, ironizó. Finalmente, descartó cualquier posibilidad de retractarse. “No voy a pedir perdón por un chiste que sospecho no ofendió a nadie. Se subieron nada más para bardearme a mí. Si se ofendieron, confirman mi hipótesis”, sentenció.

Mengolini recordó que su expresión se trató de un ejercicio humorístico

El comunicado de la Asociación Argentina de Tenis

Las declaraciones de Mengolini también generaron una reacción institucional. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) publicó un comunicado oficial con un “enérgico repudio”. El texto calificó las palabras de la periodista como ofensivas y estigmatizantes.

La respuesta de la Asociación Argentina de Tenis sobre los dichos de Julia Mengolini (X: @AATenis)

“El tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen”, señaló el pronunciamiento. Además, la AAT resaltó que la disciplina funciona como un mecanismo de “ascenso social, inclusión y desarrollo humano”.

El comunicado finalizó con una crítica directa a la comunicadora. “Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte”, concluyó el texto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.