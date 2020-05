Coronavirus: Thalía, devastada por la muerte de una persona muy querida

La cantante le dedicó dos emotivos videos en las redes a un hombre que, según la artista mexicana, compartió muchos momentos con ella a lo largo de su carrera Crédito: Instagram Thalía

Hace unas semanas atrás, Thalía se tomaba con humor los pormenores de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando contaba lo difícil que es para ella educar a sus hijos -Sabrina, de 12 años, y Matthew, de 8,- en su hogar . De hecho, la artista mexicana grabó un video en sus historias de Instagram donde relataba su experiencia: "Estoy complicada con este nuevo sistema del colegio en casa. Tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños y de pronto la computadora no se conecta con la impresora", compartía, al mostrar sus accidentados intentos por amigarse con la tecnología.

"De pronto, la impresora se conecta al wifi, imprime y luego ya no quiere imprimir más. Así todo el día. Admito que yo ya no puedo más. A todos los padres y las madres que están pasando por la misma situación en la que yo me encuentro, va este beso gigante. Maestros y maestras, son lo máximo; los amamos ", expresaba.

Sin embargo, hace unas horas, sus posteos cambiaron de tono notablemente. La estrella de la música perdió a Juan Carlos Pastrana, de 36 años, por coronavirus. El joven era uno de sus fanáticos más fieles, muy querido por Thalía, quien le dedicó dos videos en sus redes sumamente emotivos, uno de ellos musicalizado con su balada "Habítame siempre" del disco homónimo, cuya letra es muy conmovedora. "Tu me das el valor que me falta (...) Qué bendición, por ti me siento en paz", reza una parte del tema, resignificado por su cantante en este duro momento.

En uno de ellos, hizo un compilado de fotos de "Juankis" -como ella cariñosamente lo llamaba- en las que se puede ver al hombre en eventos con su admirada artista y con otros fanáticos, al igual que en postales de su vida cotidiana. "Era uno de mis fans más presentes; en tantos años, no hubo evento alguno en el que Juankis no se hiciera presente; en este momento, s u familia está deshecha, murió joven, nos dejó debido al Covid-19", contó la artista, quien luego grabó un video más personal, en el que, visiblemente conmovida por la triste noticia, abrió su corazón respecto a cómo la golpeó la muerte de alguien que era mucho más que un seguidor.

"La ThalyFamilia está de luto. Te recordaremos siempre Juan Carlos", escribió la cantante en la leyenda de su posteo.

"Ha perdido la batalla contra el Covid-19. Gran parte de su vida la compartió conmigo, con mis ilusiones y mis sueños y mis proyectos. Siempre estuvo ahí apoyando, todos nosotros de la ThalyFamilia estamos conmovidos, consternados, [le mando] amor y luz a toda su familia y a todos sus seres amados, esta es una pérdida que me duele infinitamente, porque este era un chico que solo daba bondad, amor, bienestar, tranquilidad, felicidad. Te queremos, Juan Carlos", dijo Thalía mirando a cámara, para luego brindar un poderoso mensaje sobre la pandemia.

Esta es una pérdida que me duele infinitamente, porque este era un chico que solo daba bondad Thalía

"Todos somos vulnerables al Covid-19 (...) por favor se los pido: cuídense más que nunca", concluyó la artista.