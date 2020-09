Coronavirus: la tristeza del cocinero Coco Carreño por la muerte de su padre Crédito: Instagram

3 de septiembre de 2020

Sebastián "Coco" Carreño usó las redes sociales para despedir a su padre, César Agost Carreño, quien perdió la vida luego de pelear durante casi un mes contra el coronavirus. En las redes, el cocinero escribió unas cálidas palabras para recordarlo.

"Hoy se fue mi viejo, César, después de pelear una dura y desigual batalla contra el Covid-19 por casi un mes. El Dr. Agost Carreño, para muchos, será recordado como un nefrólogo incansable que realizó más de 700 transplantes, dando chances de vida a muchos", comienza la despedida de quien fue el ayudante de Maru Botana en Sabor a mí y logró su propio ciclo en el Canal de la Ciudad con En casa cocina Coco.

En un plano más personal, agregó: "Te voy a extrañar mucho, viejo, porque yo era el más chico y porque pasamos muchas cosas juntos. Es un poco inexplicable la sensación de orfandad y aún no creo haber caído en lo que viene. Pero me queda la tranquilidad de que dejás un buen legado: una mujer que te ama, 7 hijos incondicionales, 9 nietos que disfrutaban tus pastas con salsa de cada domingo y muchos profesionales que te recuerdan con afecto".

Por último, el cocinero tuvo palabras de agradecimiento para su padre: "Gracias por habernos enseñado el valor de la palabra, a ser grandes personas, a sentir pasión por lo que hacemos y a disfrutar de la vida. Que tengas el mejor de los viajes, fuiste un gran papá. Siempre conmigo a donde estés".

Este jueves, Carreño habló con Los ángeles de la mañana sin poder contener su emoción por la pérdida. "Perdón por el papelón, pero quiero contar lo que hizo mi papá por la sociedad. Tenía 82 años pero quería ir a trabajar y estaba en una sala con pacientes con Covid. Trabajó en el Sanatorio Mitre toda su vida. Estaba jubilado, y cuando pasó todo esto le pedimos que no fuera a trabajar, pero él dijo que quería ir. Mi papá era una persona de riesgo, pero él decía que un guerrero tenía que ir, y fue. Mi pareja también es médico, contrajo Covid, se curó y volvió a trabajar", señaló entre lágrimas.

Coco contó que la despedida de su papá "fue terrible": "Estaba con oxígeno y siempre dijo que no quería ir a terapia. A partir de este episodio en el que se sintió morir, empezó a preguntar sobre terapia. Y me sorprendió, pero entendí que era su instinto de supervivencia. Nada estaba funcionando entonces entendió que tenía que ir a terapia y se agarró de esa mínima oportunidad. Me pidió que me llevara todas sus cosas, todo con distanciamiento, sin poder abrazarlo. Sentí que era la despedida. Peleó un mes entero pero no resistió. Los médicos hicieron todo lo que podían para salvarlo, lo querían y lo conocían porque trabajó durante 40 años en el Mitre".