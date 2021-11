Coronji Calhoun Sr., el actor de Monster’s Ball que interpretó al hijo de Halle Berry, murió a los 30 años

Coronji Calhoun Sr., quien interpretó al hijo de Halle Berry, Tyrell Musgrove, en la película Monster’s Ball de 2001, murió a los 30 años a causa de una insuficiencia cardíaca y problemas pulmonares. El actor falleció el pasado 13 de octubre y su muerte fue confirmada por su madre, Theresa C. Bailey.

Y para poder asumir los gastos de su funeral, su familia inició una recaudación, que fue posible gracias al apoyo de quienes participaron en la película.

El productor de Berry, así como el de Monster’s Ball, Lee Daniels, habrían realizado donaciones de más de tres mil dólares en cada caso a través de la página de GoFundMe para la financiación de los oficios fúnebres.

“Estamos impresionados por la cantidad de amor que la comunidad y la familia adoptiva de Coronji han mostrado durante nuestro proceso de duelo”, escribió ayer la madre del actor en una actualización del mensaje familiar registrado en la plataforma de recaudación de fondos. “Al cerrar este capítulo, pedimos que en su recuerdo procuren amar al prójimo como a ustedes mismos porque eso es lo que Coronji hizo por toda su comunidad”, agregó.

Coronji Calhoun Sr. murió a los 30 años a causa de una insuficiencia cardíaca y problemas pulmonares https://www.instagram.com/p/8_Gzoww639/

El único crédito actoral de Calhoun fue en Monster’s Ball, producción en la que encarnó al hijo del personaje principal, Leticia Musgrove (Berry). Calhoun fue elegido para el papel a través de un casting abierto en Louisiana. En la película, su personaje muere, tras un grave accidente.

Monster’s Ball le valió a Berry un Oscar a la mejor actriz convirtiéndose así en la primera mujer de descendencia afroamericana en ganar en la categoría principal. Antes de los premios de la Academia de 2002, Berry reflexionó sobre la difícil experiencia de ponerse en la piel de una madre abusiva hacia Calhoun en la película, a quien maltrataba en la ficción por tener un sobrepeso extremo.

“Fue mucho más difícil que interpretar otras escenas porque Coronji tenía 10 años y era obeso”, compartió Berry con The Gate en ese momento. “Me preocupaba de alguna manera llegar a herirlo emocionalmente, no solo al realizar la escena sino en el futuro. Así que hablé mucho con él y lo abracé y besé mucho. Él dijo: ‘No tenés de qué preocuparte, no puede ser tan malo como la forma en que me tratan en la escuela’”, continuó Berry. “Pero escuché que ahora es el niño más popular en su escuela, así que supongo que la película ayudó”, agregaba entonces.

Nacido en New Sarpy, Luisiana, en la parroquia de St. Charles, parte del área metropolitana de Nueva Orleans, Calhoun tenía seis hermanos y le sobreviven un hijo de 10 años y un hijastro de 13.