La emisión de este lunes de Bailando 2023 estuvo marcada por algunos momentos incómodos. A situaciones como el cruce entre Coty Romero y Alexis “Cone” Quiroga por supuestas infidelidades del exparticipante de Gran Hermano, se sumaron desperfectos técnicos en el estudio de América TV que tomaron desprevenidos al conductor del ciclo, Marcelo Tinelli, así como al jurado, a los concursantes y a todos los acompañantes.

En pleno vivo, un corte de luz tuvo lugar durante algunos minutos en el piso y provocó todo tipo de reacciones en el estudio, además de desatar rápidamente una ola de memes en las redes sociales. “¿Con quién tengo que hablar? No veo la tribuna, no veo nada”, expresó Marcelo Tinelli con una dosis de humor ante la situación, a la que algunos miembros del jurado del reality de baile hicieron frente con algo más que palabras.

Pampita Ardohain sorprendió entonces al sacar una potente luz de LED de debajo de su mesa ante la mirada atónita de sus compañeros. La rápida solución de la modelo provocó la reacción de Tinelli: “Las mujeres más bellas de la Argentina siempre tienen esas luces”, manifestó el presentado. Inmediatamente, Florencia de la V, que se encontraba en el programa entre el público apoyando a Guido Zaffora, también acercó una lámpara en medio del desconcertante momento.

Pampita sorprendió a todos durante el corte de luz en el Bailando Captura de video

La falla técnica fue reparada rápidamente y el programa continuó con normalidad. Sin embargo, los televidentes no dejaron pasar la oportunidad y se volcaron a las redes para bromear sobre lo ocurrido. “Se cortó la luz en el Bailando, es tan Argentina el programa”, escribió una usuaria junto a una foto de Moria Casán riéndose.

A oscuras en los estudios de América TV Captura de video

Como en los recitales, las luces de los celulares hicieron su aporte en el momento en que el estudio quedó a oscuras Captura de video

cualquier cosa que haga pampita estoy asi mirandola #Bailando2023 pic.twitter.com/Y3mtfZSrQw — juani (@imagineIiar) September 12, 2023

se corto la luz en el bailando JAJAJA es tan argentina el programa😭😭😭🙏🏻 pic.twitter.com/aXCUU1AxDz — feli (@nom0leste) September 12, 2023

EL BAILANDO SIN LUZ CHICOS pic.twitter.com/xWLrTzcwgG — Daro (@_daro) September 12, 2023

se quedó sin luz el estudio del bailando jsjjdsjsjsj pic.twitter.com/TNuW5zmGwb — ~Nahue (@jofrenahuel1) September 12, 2023

Se corta la luz en el bailando. Mientras tanto pampita...💕 @pampitaoficial pic.twitter.com/HJAfMDUEB8 — Treintona🏳️‍🌈 (@calu_diaz) September 12, 2023

El mal momento de Coty Romero

Un video en el que se ve al ex Gran Hermano Alexis Quiroga besándose con una mujer despertó la polémica por las presuntas infidelidades que el concursante del reality habría cometido durante su noviazgo con Coty Romero, su expareja, compañera en GH y participante del Bailando.

A pesar de las dudas respecto a si ese beso realmente sucedió mientras ambos estaban juntos, la joven correntina se mostró muy afectada por las imágenes. En el programa de ayer, antes del baile de la primera pareja, Marcelo Tinelli saludó a la concursante, que en ese momento se sentaba en la sala de streaming del programa.

El conductor comentó que a la influencer se la veía “nerviosa, mal”, mientras rápidamente en el piso Quiroga se hizo cargo de la situación y despejó las dudas asumiendo los hechos: “Fue un error. No voy a negar algo que está en evidencia. Fue durante un finde que estuve en Córdoba, en un boliche, un poco excedido de copas. Con Coti no estábamos de novios, sí estábamos en comunicación, queríamos retomar la relación”, aclaró al aire. De manera enfática y visiblemente angustiada, ella retrucó: “Estábamos juntos, pero él no quería contarle a la gente y ahora entiendo por qué”.

Tras sincerarse sobre lo ocurrido, Alexis intentó defenderse: “Se me está echando todo el fardo a mí. Me hago cargo, me equivoqué y por eso estoy parado acá diciéndote esto. Y yo sí tuve que perdonar, porque vos también estuviste con otra persona”, apuntó. Ante sus dichos, Coti le retrucó: “Yo no estuve con esa persona. Nosotros no estábamos juntos, por eso llegaste llorando a mi casa y ahí empezamos de nuevo toda nuestra relación, oculta a los medios. Siempre que una persona se manda una cagada, quiere mandar a otra parte. Te deseo lo mejor”.

A pesar del incómodo momento, el programa de este lunes regaló varios pasajes alegres a la audiencia y algunas anécdotas, como la continuación del picante ida y vuelta entre el conductor y la hija de Floppy Tesouro, que derivó en un comunicado de la pequeña en el que admitió que le “encantó pelear” con el también director artístico del canal.

Desde su debut hace una semana, el Bailando 2023 experimenta un gran éxito. Con un jurado conformado por Carolina “Pampita” Ardohain, Moria Casán, Ángel de Brito y Marcelo Polino, el reality pone a prueba a 30 parejas de celebridades y bailarines que demuestran su destreza sobre la pista.

