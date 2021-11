Cristina Pérez y el flechazo con el diputado Petri: “Nos saludamos, nos dimos un abrazo y no nos soltamos”

Cristina Pérez se sentó en el diván de Verónica Lozano y con la idea de presentar su tercer y flamante libro habló también del amor: de la eterna y cómplice relación con su compañero y amigo Rodolfo Barili a su flamante romance con el diputado radical Luis Petri. “Somos el uno para el otro”, describió la periodista.

“Es muy movilizante cuando uno cuenta una historia porque se pone lo mejor de uno”, señaló Cristina en Cortá por Lozano (Telefe) con su libro La dama oscura sobre su falda. “Además, cuento la historia de una mujer con mucha determinación”. Esa mujer es Emilia Bassano, la persona a la que William Shakespeare amó en secreto. Su libro es una novela histórica, de época, con una trama romántica y transgresora.

Luego de resaltar la fortaleza de esa mujer, sobre todo en el siglo XVI cuando la realidad era muy distinta a la actual, Cristina contó que estudia a Shakespeare desde hace 15 años y que cuando encontró el nombre de Emilia inmediatamente pensó que podía ser ella la dama oscura que el escritor inglés nombra en sus sonetos y que completa el triángulo amoroso que protagonizó con otro hombre. Ese fue el puntapié de su libro.

Cristina Pérez y su pareja, Luis Petri, en una reciente visita al Teatro Colón

“¿Ha habido romances oscuros en tu vida?” le preguntó Lozano e inmediatamente se arrepintió de las palabras elegidas. “El amor nunca es oscuro”, respondió Cristina. Entonces Lozano preguntó por sus amores ocultos. “Más que a escondidas, uno a veces no sabe cuándo un amor va a prosperar como para ser una relación que uno presente”, explicó la periodista, y agregó que al ser conocida, se hace todavía más difícil porque se tiene que preservar hasta saber si la relación va a funcionar.

Mientras de fondo comenzaban a aparecer imágenes de Cristina con su actual pareja, Luis Petri, Verónica quiso saber si la morocha alguna vez se escondió en un baúl o se ocultó de la mirada pública. “Alguna gorra y lentes oscuros”, confió Cristina, y llevó la charla hacia la eterna duda de todos los televidentes: ¿Qué pasa entre ella y su compañero de pantalla desde hace 20 años, Rodolfo Barili?

“Lo más gracioso es que cuando tengo una cita y va tomando confianza, me pregunta: ‘¿Qué onda Rodolfo? ¿Todo bien con Rodolfo?’. Lozano, de inmediato, confesó que cuando su hija Antonia vio el libro de Cristina en su casa le dijo: “¿Es la novia de Rodolfo?”. “Es una historia de amor mítica”, continuó Cristina, y aseveró que es la pareja que más le ha durado. “Nos entendemos sin hablarnos. Es impresionante”, agregó, y confesó que han llorado juntos por amor.

“¿Lo de Luisito Petri se lo contaste a él primero?”, quiso saber Verónica. “Creo que fue uno de los primeros. Le dije: ‘mirá, te voy a advertir que va profundizándose un diálogo amigo con un diputado. Y se puso así”, explicó Cristina e hizo el gesto de una persona que se queda helada, sorprendida por la noticia.

"Fue mucho diálogo al principio", contó Cristina Pérez sobre el comienzo de su relación con el diputado Petri Fabian Marelli - LA NACION

“Dialogamos mucho. Fue mucho diálogo al principio”, reveló sobre los comienzos de su relación con el diputado, y contó que se conocieron porque ella lo entrevistó para su programa de radio. “Empezamos a tener un intercambio súper interesante, pero super formal”, recordó. “Empezamos a hablar del vino, del cabernet franc. Así fue la historia”.

Luego de un mes de charla, la pareja decidió debatir cara a cara. “Un día nos animamos a tomar un vino”, contó. El encuentro fue en la casa de la periodista -”a mi no me gusta ir de visitante”, disparó-, y repasó esa primera cita. “Yo venía de ganadora, porque en el diálogo era súper segura, y esa noche me puse re nerviosa”. “Sonó el timbre. Yo tenía taquicardia. Nos saludamos, nos dimos un abrazo y no nos soltamos”, contó después. “Fue hermoso”, reveló y contó que antes del primer beso tomaron un poco de vino.

“Es un hombre maravilloso. Yo estoy muy enamorada”, completó Cristina y reveló los motivos de su felicidad: “Yo trabajo mucho y necesitaba amar y ser amada. No es fácil que se dé, que ocurra. la cercanía espiritual, intelectual, la atracción física. A veces te llega un amor que no sabes bien cómo viene y de pronto con él somos como el uno para el otro”.