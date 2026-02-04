Cuando la realidad supera a la ficción: seis parejas de actores que se enamoraron en el set

Al principio seguían el libreto y luego se dejaron llevar por su corazón; los casos de los famosos cuya historia de amor traspasó la pantalla

Milagros Monti Escuchar Nota

“Los hechos y/o personajes del siguiente programa son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia”, reza la placa antes del comienzo de cada capítulo de las ficciones. Aunque en muchas oportunidades la realidad termina superando a la ficción. Especialmente cuando se trata de amor: son varios los actores que protagonizan una romántica historia guionada y que termina traspasando la pantalla.

En las últimas semanas, si bien ellos aún no lo confirmaron públicamente, sonaron muy fuerte las versiones de noviazgo entre Mora Bianchi y Toti Spangenberg (Margarita y Merlín en la serie Margarita). Es que los protagonistas de la ficción de Cris Morena publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram fotos del viaje que hicieron juntos a Brasil. Anteriormente, además, se los había visto compartiendo situaciones por fuera del rodaje.

En caso de confirmarse, no sería la primera (ni la última, probablemente) pareja en enamorarse frente a las cámaras y mantener una relación. A continuación, un repaso de los más recordados romances.

Lali Espósito y Peter Lanzani

Lali Espósito sobre cómo traspasó el amor de la ficción a la vida real: “Mar y Thiago, me parece que había algo tan genuino en los personajes escritos, tan lindos, que nos salía a nosotros con mucha facilidad ese encanto que tenía esa pareja"

Los actores fueron convocados por Cris Morena para protagonizar Casi ángeles (2007-2010) y sus respectivos personajes formaron una de las parejas más queridas de la ficción. Por eso, cuando las cámaras de Infama los descubrieron a los besos en la calle, fuera del set, los fanáticos celebraron muchísimo la noticia. Y los jóvenes aprovecharon para dejar de ocultarse y vivir su amor.

Tiempo después, el noviazgo llegó a su fin, sin peleas ni escándalos. Se separaron en los mejores términos y decidieron priorizar su amistad, que perdura hasta el día de hoy. Aunque los fanáticos de la serie los siguen llamando “Laliter” (por la unión de sus dos nombres) y fantasean con un posible regreso. Ellos, en tanto, se ríen en cada oportunidad o encuentro público.

El reencuentro de Lali Espósito Y Peter Lanzani en el Cris Morena Day

En 2024, el streaming Olga organizó un especial de Cris Morena, y allí se reencontraron y rememoraron su paso por Casi Ángeles y hablaron de su relación fuera y dentro del set. “Para mí, creo que era muy genuino, más allá del chiste de que en la vida real nos enamoramos y fuimos nuestro amor un montón de tiempo en una edad re especial también”, aseguró la cantante cuando fue consultada por su relación con el actor.

Más tarde, Lali agregó: “Mar y Thiago, no sé si coincidís, pero me parece que había algo tan genuino en los personajes escritos, tan lindos, que nos salía a nosotros con mucha facilidad ese encanto que tenía esa pareja. Y creo que traspasó la tele y bueno, fijate vos: 70 años tenemos ahora y nos siguen queriendo”, bromeó con su característico estilo.

Así las cosas, ambos coinciden en que se quieren mucho, que es una amistad genuina. Y siempre celebraron el presente del otro, con sus respectivas relaciones. En las últimas semanas, Lali anunció su casamiento con el periodista Pedro Rosemblat. Lanzani fue un poco más reservado con sus relaciones y decide no exponerlas públicamente.

Lali Espósito y Mariano Martínez

Lali Espósito y Mariano Martínez se enamoraron grabando Esperanza mía, pero el vínculo no terminó de la mejor manera

Peter Lanzani no fue el único novio actor que tuvo Lali. Luego mantuvo un vínculo con Benjamín Amadeo, relación que duró cinco años; y más tarde, cuando protagonizaba Esperanza Mía (2015), el amor volvió a traspasar la pantalla y se enamoró de su coprotagonista, Mariano Martínez.

En la ficción producida por Polka, ella encarnaba a una joven que se hacía pasar por una novicia. Él, en tanto, era sacerdote. Sus personajes se terminan enamorando, él deja los hábitos, y ella blanquea que nunca tuvo intenciones de seguir el camino de Dios. Una vez más, los fanáticos convirtieron a la pareja en una de sus favoritas. Incluso para Olivia, la hija mayor de Mariano Martínez, que ya era fan de Lali desde que había iniciado su carrera musical.

Sin embargo, a diferencia de otras parejas, ellos no terminaron en buenos términos. Fue en medio de un escándalo que incluyó la viralización de un audio privado que él envió a su entorno en el que describió a la artista como “nefasta”. Por aquella situación, en ese entonces, ella intentó ponerle humor y, lejos de polemizar el tema, dijo que había sido “un bajón” que se haya filtrado el mensaje y que lo lamentaba por él.

El actor, por su parte, tiempo después, también intentó poner paños fríos a la situación y rescatar lo más lindo de su relación. “Es la vida misma. Pasó tanto tiempo. Siempre opto por los mejores recuerdos de las cosas. Por mi lado está todo más que bien. Tengo buenos recuerdos, y los que nos hicieron doler… son cosas que pasan en las parejas, en las relaciones”, dijo en una entrevista televisiva y aclaró que nunca más tuvieron diálogo.

Nico Vázquez y Gime Accardi

Gimena Accardi y Nicolás se conocieron trabajando en Casi ángeles

Durante los casi 20 años que estuvieron juntos, fueron una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Los actores también se enamoraron en el set de Casi Ángeles (2007-2010). Y, aunque en la ficción habían sido pareja y sus personajes habían tenido una hija, el libreto no estaba enfocado en su relación: Malvina (Accardi) sí estaba enamorada de Nicolás Bauer (Vázquez), pero él lo estaba de Cielo (Emilia Attias).

Los actores no necesitaron de tantas escenas románticas ni besos de ficción para enamorarse. Se casaron en 2016 en una ceremonia en la playa de Mar del Plata, dirigida por el recordado hermano de él, Santiago Vázquez. Y meses atrás, anunciaron su separación, después de 18 años juntos.

Nicolas Vasquez y Gimena Accardi se casaron en 2016 Cuika Fotos

Contaron que habían atravesado una fuerte crisis, que habían hecho terapia de pareja, pero que no habían logrado recomponerla. Ella, por su parte, contó públicamente que le fue infiel. Decidieron ponerle fin al matrimonio. Semanas más tarde ya estaban divorciados.

Cada vez que uno se refiere públicamente al otro, resalta el amor que se tienen y que se desean lo mejor.

El descargo completo de Gime Accardi

Ella no blanqueó ninguna pareja desde su separación; en tanto, él se permitió conocer y enamorarse de su compañera de elenco en la obra teatral Rocky, Dai Fernández. Sin intenciones de buscarlo, se trató de otro caso en que la ficción superó la realidad.

Nicolás Cabré y Eugenia Tobal

Se conocieron durante las grabaciones de Los únicos (2011) y se enamoraron perdidamente. Al punto tal que decidieron formalizar su relación pasando por el Registro Civil. Hicieron un festejo íntimo en el que prohibieron a sus invitados el uso del celular, evitando así que se filtre alguna foto, aunque luego apareció en la tapa de una revista una imagen de ellos cortando la torta. A su favor, fue la única.

Cabré y Tobal a la salida del registro civil, en donde se casaron Telam

Sin embargo, ocho meses después del casamiento, se separaron en medio de un escándalo por versiones de infidelidad del actor con la China Suárez, que también era compañera de elenco en la comedia de Polka. Tobal perdió un embarazo de nueve semanas de gestación; ambos sufrieron aquella pérdida. Se divorciaron y al tiempo el actor terminó blanqueando su nueva relación con la China: en julio de 2013 nació Rufina, su primera hija, y se separaron seis meses después.

La China Suárez y Benjamín Vicuña

El amor entre la China Suárez y Benjamín Vicuña nació en un rodaje y en medio de un escándalo mediático (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Los actores protagonizaron la película El hilo rojo en 2016, aunque las fechas en esta pareja nunca estuvieron muy claras. Es que en ese entonces, el artista chileno llevaba 10 años de relación con Pampita Ardohain, quien denunció públicamente que los encontró in fraganti en un motorhome una noche de verano durante el rodaje en la Costanera.

En el largometraje, los protagonistas tenían sus respectivas parejas, se conocen en un avión y desde ese momento se convierten en amantes. Historia de ficción que se relacionó muchísimo cuando surgió todo el escándalo mediático.

Aquella noche, fue la propia Pampita quien los descubrió y reveló lo que sucedió. “Había olor a sexo y transpiración. Un asco”, le dijo la modelo a Jorge Rial a través de un mensaje y aclaró que allí dentro solo estaban ellos tres, de manera tal que quien hizo público el escándalo había sido alguno de los actores.

“Podría haber quedado en nuestra intimidad este hecho. Los mismos productores y directores de la película lo exponen. Nadie sabía que esto había pasado, porque el motorhome estaba a 200 metros de la filmación. Empezaron a decir que yo interrumpí la escena. Todo mentira”, agregó la conductora.

Luego, la China dio un móvil en Intrusos en el que desmintió a Pampita y aseguró que no tenía un vínculo con Vicuña. Meses después, el chileno se separó de la madre de sus hijos y blanqueó su romance con Suárez. La relación duró cinco años y tuvieron dos hijos: Magnolia y Amancio. El más chico nació luego de una crisis y separación seguida de una reconciliación.

Pasó el tiempo y los adultos lograron limar asperezas y ensamblar sus familias. Incluso se ha visto a Pampita paseando con sus hijos y también con los de la China y Vicuña. Lo mismo al revés.

Actualmente, Suárez está en pareja con el futbolista Mauro Icardi, exmarido de Wanda Nara, y Vicuña está de novio con la empresaria Anita Espasandín.