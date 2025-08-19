Nico Vázquez y Gimena Accardi: una historia de amor que nació clandestina, se sobrepuso a las tragedias y tuvo un inesperado final

Fueron compañeros de trabajo y las primeras escenas de amor sucedieron frente a una cámara. Intentaron esconder lo que les pasaba pero el fuego fue creciendo tanto que él, que era un hombre casado, se separó y apostó todo por ella. Gimena Accardi y Nicolás Vázquez estuvieron juntos por 18 años, compartieron el éxito y la felicidad, pero también sobrellevaron tristezas y enormes pérdidas personales. Sin embargo, eso que parecía un vínculo para toda la vida parece haber llegado a su fin.

“Después de compartir con Gimena Accardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, dice el comunicado que Vázquez publicó este martes por la tarde en sus historias de Instagram. “No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón”.

Nico Vázquez y Gimena Accardi se conocieron grabando Casi Ángeles

“Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar. Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”, finaliza el escrito, que fue replicado por Accardi en Instagram.

Su historia de amor

Nico y Gimena se vieron por primera vez en los pasillos de Telefe, se enamoraron haciendo Casi Ángeles, en el 2007 y el primer beso que se dieron no fue real. Pero algo sucedió en ese roce de labios y ninguno de los dos se desentendió del flechazo.

Nico estaba casado con otra actriz, Mercedes Funes, y al poco tiempo se separó. Los primeros cuatro meses de relación fueron secretos porque no querían provocar un escándalo mediático. Y lo lograron a medias. El rumor de romance nacido en la exitosa tira producida por Cris Morena crecía como una bola de nieve, imparable, hasta que alguien los descubrió en una escapada romántica, en Córdoba. A partir de ese momento, se relajaron y decidieron vivir su amor sin esconderse. A los seis meses se mudaron juntos.

Gimena y Nico, durante su boda Cuika Fotos

De perfil bajo, ellos no solían hablar de su intimidad, pero sí la compartían en redes sociales. En 2016, Nico le propuso casamiento durante unas vacaciones soñadas. “Fue en un viaje por Praga. Llevé el anillo escondido mucho tiempo y un día le dije que se pusiera una linda ropa y tacos. La llevé al Puente Carlos y le agradecí tantos años de amor. Fue muy emocionante”.

Ese mismo año, Gimena y Nico se casaron Mar del Plata, frente al mar, y celebraron junto a sus familias y amigos. La ceremonia no fue nada convencional y no hubo anillos sino que se tatuaron una cruz en el dedo anular. “Somos una pareja muy enamorada y unida. Mi sueño no era casarme”, se sinceró la actriz en ese momento.

Tragedias y duelos

La pareja siempre quiso tener hijos. Después de muchos intentos, Gimena quedó embarazada. Fue en 2013, pero a los pocos meses perdió el embarazo y la tristeza fue infinita. “Habíamos pasado los tres meses riesgosos y sabíamos hasta el sexo. Estábamos en la zona de tranquilidad. Fue muy duro. Lo atravesamos como cualquier duelo, llorando mucho”, contó ella en una de las pocas veces que habló públicamente del tema.

En escena, en la obra Una semana nada más Gerardo Viercovich

Otro momento de profunda tristeza fue la muerte de Santiago Vázquez, actor y hermano de Nico. Sucedió a los pocos días de la boda. Santiago viajó con un grupo de amigos a Punta Cana, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció. “En ese momento hice lo que había que hacer: acompañar y contener. No sé si fui un gran puntal: me quedé apoyando”, detalló ella alguna vez.

En octubre de 2020 la pareja atravesó otro duro golpe cuando Hugo Accardi falleció de Covid, luego de pasar 50 días internado. Y en el 2021 la pareja sobrevivió al derrumbe del edificio en el que se alojaban durante unas vacaciones en Miami. Gimena y Nico lograron escapar a tiempo y ella debió ser hospitalizada, en observación, por un golpe en la cabeza.

Gimena y Nico en el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzo A4045/_Jose Almeida - dpa

“Nos pasan cosas que le pasan a todos, solo que las nuestras se hacen públicas. Ni más ni menos que la vida. Se sale adelante con el amor, el colchón de amor siempre tiene que estar ahí. También hacemos terapia, nos ayuda y estabiliza de alguna forma. Y tenemos la contención de la familia y los amigos. Nos apoyamos mucho en el amor que nos tenemos y las personas que nos rodean”, admitía Accardi.

Nico también se refirió alguna vez a las vicisitudes que sufrieron y que superaron juntos, en pareja: “Las cosas que te suceden en la vida te unen o te separan. En nuestro caso nos unen. Pudimos superar las cosas malas que nos pasaron porque también nos pasan cosas muy buenas”.

Celos y crisis

Si atravesaron muchas o pocas crisis, solamente ellos lo saben. Sin embargo, la actriz dejó en claro que los dos son muy celosos. “No me puedo imaginar a mi marido con otra. Mejor que no me entere. Y sé que a Nico le pasa lo mismo”, aclaró. Y dijo que para perdonar una infidelidad “tendría que ver el contexto y cómo es”.

Nico y Gimena, enamoradísimos frente al mar

Hace algún tiempo se supo que estuvieron separados de común acuerdo durante diez días, en 2014. “Yo grababa Mis amigos de siempre y todas las noches protagonizaba Stravaganza Tango. Y Gime hacía Dos pícaros sinvergüenzas. Ese vernos poco y el despegue de energías nos provocó fricciones. Nos tomamos un tiempo para ver qué sentíamos y estuvimos separados diez días”, confesó Nico en varias entrevistas. Y le detalló a LA NACION: “La pareja perfecta no existe porque no existe la perfección, sino más bien lo contrario, la imperfección. Se trata de poder convivir con eso, y de darnos cuenta de que cada ser humano es distinto, y que lo que parece perfecto para uno resulta sumamente imperfecto para otro. Buscar la perfección suele ser el error más grande que cometemos como humanos, eso no existe. Sí se puede buscar tener una buena pareja, acompañarse, disfrutar de la convivencia. En definitiva, todo se trata de amor. Con Gime llevamos 15 años juntos y en el medio nos pasaron un montón de cosas, muchas fueron bastante terribles y públicas, y así y todo seguimos eligiéndonos, agarrándonos de la mano. De eso se trata”.

La pareja suele posar con una sonrisa ante las cámaras Gerardo Viercovich

“Una mujer extraordinaria”

Cuando Gimena cumplió 37 años, Nico subió a sus redes un mensaje cálido y tierno: “Sos una mujer extraordinaria por donde se te mire. La mejor compañera de vida que me pude haber encontrado. Muchas veces te observo en silencio y me dedico a admirarte. Tan buena persona sos, Gime, hermosa, divertida, generosa, bondadosa, inteligente y muchos adjetivos más que nunca me cansaré de decirte. Tantas cosas vividas… Agradezco que estemos transitando el camino de la vida juntos. Ya son 15 años caminando de la mano. Dicen que lo que mueve al mundo es el amor y vos sos amor. Deseo que seas feliz todo lo que puedas, que disfrutes el aquí y ahora, que es lo único que importa. Que te rías siempre, mucho y fuerte. Amo tu risa tanto como a todo lo demás. Sos increíble, Gimena con G. Orgulloso de vos, siempre. ¡Gracias por tanto amor y vamos por más! Feliz cumple, amorcito. Te amo con todo mi corazón”.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez instagram.com/nicovazquezok

Gimena también aprovechó aquella oportunidad para enviarle un cariñoso mensaje a su marido. “Te amo profundamente, con toda mi alma. Sos mi persona favorita en todo el mundo. Gracias por estos 15 años juntos, gracias por acompañarme siempre, por estar al pie del cañón siempre. Gracias por hacerme reír, por todo lo que hacés por mí y por todo. Sos la mejor persona que conozco. Todos necesitan un Nico Vázquez cerca. Sos un amigo espectacular, un hijo, un jefe, compañero espectacular y un marido de otra galaxia. Te amo con toda mi alma, gracias por todo lo que hacés”.