La furia de Georgina Barbarossa tras perder con Wanda Nara en los Martín Fierro y la decisión que anunció

La elección de Wanda Nara como mejor conductora en los Premios Martín Fierro, una de las categorías más destacadas de la noche, provocó múltiples reacciones. En el rubro competían figuras con larga trayectoria como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa, quien realizó un duro descargo tras la derrota.

Apenas se anunció el nombre de la ganadora, cuando las cámaras enfocaron a la conductora de A la Barbarossa (Telefe), se pudo apreciar cómo esta permanecía en actitud seria, aplaudiendo y con un gesto de enojo que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Al día siguiente, la también actriz hizo público su malestar. A través de su programa, la conductora habló sin filtros sobre lo que sintió durante la ceremonia. “Estaba medio enculada porque no había ganado el premio. Yo pensé que como le dieron el del programa a Vero, me iban a dar el de conductora. No me gustó que lo ganara Wanda porque hace 27 años que estoy conduciendo y creo que me lo merecía, así que dije: ‘otra vez’. Quería irme y llegar a casa”, confesó ante sus compañeros.

Más tarde, en diálogo con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, Barbarossa volvió a referirse al tema. “No nos tenemos que enojar con Wanda Nara. Yo estoy enojada con Aptra y con la gente de Telefe, de última. No voy a ir más, te juro por Dios. Me parece una falta de respeto”, advirtió.

La artista defendió su recorrido profesional y remarcó el esfuerzo que implica ponerse al frente de un magazine diario. “Hace 27 años empecé a conducir. Yo vengo del teatro y, en estos cuatro, casi cinco años, vengo conduciendo a la mañana con mucho éxito. Es un programa con mucho rating; la gente nos elige. Tengo que estar informadísima y leyendo y viendo noticieros y noticias y diarios y cosas de todas partes del mundo para poder estar frente a cámara, porque siento que es una gran responsabilidad”, agregó.

Cabe recordar que el año pasado la conductora ya había quedado en el centro de la polémica por no haber sido nominada, ante lo cual también expuso su descontento con Aptra.

“Mal de ojos”

La polémica de este año, sin embargo, no terminó con las declaraciones de Barbarossa. Tras las críticas por parte de sus colegas y de otros referentes del medio, la propia Wanda Nara compartió ayer por la noche en sus historias de Instagram un llamativo mensaje en el que preguntó si “alguien cura el mal de ojo”, dejando entrever que sentía el peso de los comentarios que recibió tras la noche del lunes.

El posteo generó rápidamente repercusión entre sus fanáticos y entre quienes seguían de cerca el escándalo. Ante ello apareció en escena Nora Colosimo, madre de la mediática, que salió públicamente a defender a su hija con un duro mensaje dirigido a varias conductoras y figuras del medio.

“La envidia que manejan, ¡wow! No necesitás aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos. La mejor conductora 2026 es Wanda Nara, la gente te eligió primero con picos de rating de 14. Tus colegas, todas juntas, ni se acercan a tu rating. Soporten; la gente te eligió, Aptra te premió”, escribió en un comentario al posteo.

Lejos de bajar el tono, la madre de la empresaria también cuestionó la actitud que, según ella, tuvieron algunas figuras de la televisión durante la ceremonia de los Martín Fierro. “Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar”, disparó.

En tono de broma, Zaira Nara también salió en defensa de su hermana: “Pásame nombre completo”, dijo, en referencia al pedido que hizo la conductora para tratarse el “mal de ojo”.