Cuarentena en pareja. El Chino Leunis, Laurita Fernández y Sebastián Wainraich contaron cómo sobrellevan la convivencia de 24 horas todos los días Crédito: Instagram

En estos días de cuarentena obligatoria muchos famosos están conviviendo en pareja . Incluso aquellos que antes de la pandemia de coronavirus vivían en casas separadas, apostaron a sobrellevar juntos esta particular situación: es el caso del Chino Leunis , quien contó cómo transita el aislamiento con su novia , Macarena . En tanto, Laurita Fernández y Nicolás Cabré también están compartiendo la cuarentena juntos, después de que la bailarina tuviera que mudarse por motivos de "fuerza mayor" de su departamento . Y Dalia Gutmann y Sebastián Wairainch no pierden el humor y comparten divertidos videos en familia junto a su dos hijos. Así, cada pareja apuesta a distintas formas creativas de hacer más llevadero el encierro.

Chino Leunis y su novia, Macarena

Leandro " El Chino" Leunis está en pareja con Macarena , una mujer de bajo perfil. Ambos formaron una familia ensamblada: el conductor es padre de Delfina, de 10 años, -fruto de su amor con su expareja, Karin Rodríguez- y su novia es madre de cuatro hijos. La novia de Leunis contó en Cortá por Lozano las edades que tienen sus hijos: "Son una escalerita: la mayor tiene 15, después le siguen sus hermanos de 13, 11, y 8".

Recordemos que el exconductor estuvo durante 15 años en pareja con la madre de su única hija, y siete meses después de separarse conoció a Macarena. Durante la entrevista ambos contaron que las primeras semanas de cuarentena las pasaron todos juntos, pero que recientemente trasladaron a sus hijos a la casa de sus exparejas. "Mi nena extrañaba mucho a su mamá y sumarle la angustia de no verla no me parecía, porque ya eran 20 días sin la madre. Me asesoré de los permisos y los cuidados de llevarla y así lo hicimos. Lo mismo pasó con los chicos de Maca", aseguró Leunis.

A su vez, confesaron que ambos vivían en casas separadas, pero que a partir de esta situación decidieron "cuarentenar juntos" y que está funcionando. Se describieron como "tranquilos" en cuanto al carácter y aseguraron que se las ingenian para hacer ejercicio juntos mirando videos de YouTube y no caer en la monotonía.

Sobre el final, el exconductor de Morfi, todos a la mesa, no pudo esquivar la pregunta subida de tono de Lozano: "¿Cómo viene el tema de la pasión?", y respondió con humor: "Digamos que bien, porque uno tiene más tiempo para dedicar al amor".

Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Después de la polémica en la que se vio envuelta Laurita Fernández por su "mudanza" a la casa donde convive con Cabré en plena cuarentena, la bailarina se mantiene activa en las redes sociales y se animó a contarle a un seguidor cómo vive los días de convivencia con su pareja.

Una usuaria de Instagram le comentó el último posteo a la actriz con una consulta: "Primero estuviste sola y ahora acompañada en cuarentena, ¿qué es mejor?". "Las dos cosas son buenas, disfruto de la compañía, pero también soy una mujer que disfruta mucho sus momentos sola. Será porque vivo sola desde muy chica que me puedo adaptar sin problemas", contestó Fernández.

También se sinceró y le dijo a otra seguidora: "Todos los días me armo una rutina de cosas para hacer y los días se llevan mejor, aunque tengo mis momentos de ansiedad, porque soy muy inquieta": Y cerró: "Me agarra mucha angustia también, por lo general cuando veo las noticias y veo imágenes de los médicos y enfermeros y todo lo que está pasando. Me permito llorar y dejar fluir las emociones que van apareciendo".

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann están juntos hace 18 años y son padre de dos hijos: Kiara, de 12 años, y Federico, de 6. El comediante habló en Juntos podemos lograrlo ( Telefe ) sobre la convivencia familiar en cuarentena: "Hago entrenar a los chicos a la tarde con una cama elástica chiquita que tienen, porque sino no se cansan nunca y a la noche no duerme nadie".

Fiel a su humor, Wairaich contó que un día accidentalmente se quedó dormido en el sillón y decidió que era una buena idea para "extrañarse": " Recomiendo profundamente que una noche duerman separados , para ver qué sienten. Viene bien extrañar un poquito dormir con la persona que querés".

Y también confesó otra técnica que le funciona a la familia: "Usamos pelucas y nos disfrazamos de otras personas, para poder decirnos y preguntarnos otras cosas. Es un juego, pero todo suma en este momento".