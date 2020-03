La actriz y bailarina confirmó que hubo discusiones con Nicolás Cabré, pero negó una crisis de pareja Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

En los últimos días comenzaron a circular fuertes versiones de una crisis en la pareja que conforman Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Desde rumores de peleas en Mar del Plata hasta ataques de llanto de la actriz y bailarina, surgieron algunos indicios de que el noviazgo no estaría pasando su mejor momento .

Laurita Fernández decidió romper el silencio a través de unos mensajes que intercambió con Ángel de Brito. En ellos, lejos de desmentir ciertos trascendidos, se hizo cargo de los mismos. "Sí tienen discusiones, sí se fueron separados del teatro como cualquiera pero siguen de novios y está todo bien. Por lo menos eso es lo que me dijo Laura anoche", contó el conductor de Los ángeles de la mañana.

Asimismo, la protagonista de Departamento de soltero negó la ruptura en ese intercambio de mensajes con De Brito. "Tienen discusiones como cualquier pareja, pero no están separados", comentó el conductor, quien habló con su ex "angelita" antes de que ella se subiera a un avión, rumbo a Nueva York.

La pareja terminó la temporada en Mar del Plata de Departamento de soltero y los rumores de crisis surgieron cuando el notero de Intrusos , Gonzalo Vázquez, compartió que los novios ya no se iban juntos del teatro como solían hacerlo cotidianamente.

"El 24 de febrero teníamos pactada una nota con Laurita y ese día nos vio y se fue corriendo. Tenía anteojos, aunque era de noche. Ese mismo día un vecino del departamento se cruzó con ella en el ascensor y dijo que usaba anteojos y tenía la nariz colorada, como si estuviera llorando. Fue una situación rara, porque Laurita siempre para y saluda. Volví a pedir nota y nunca me la dieron. Ni siquiera en la despedida de la obra", contó el notero del ciclo de espectáculos de América.

"Sé que ya no se iban juntos del teatro, y eso también me llama la atención, porque él siempre la esperaba si ella tenía notas. Y el jueves pasado tuvieron descanso y sé que ella se fue a Buenos Aires a ver el show de Ricky Martin", añadió.

Los actores se conocieron en 2018 cuando protagonizaban Sugar. Tras finalizar la obra comenzaron una relación que se movió a pasos agigantados. Al poco tiempo, Cabré y Fernández ya se mostraban muy enamorados, e incluso apostaron por irse a vivir juntos y formar su propia familia.

"Nos embarazaron 70 mil veces, de hecho ahora lo dijeron otra vez. Estoy seguro de que quiero que nos pase. Con Lau estoy agarrado de la mano y me encanta caminar así, sin saltar ningún paso. Disfrutamos y soy feliz, quiero absolutamente todo con ella porque me hace muy bien. Cuándo será es algo que decidiremos nosotros, la ganas están y estoy seguro de que es con ella. Laurita me despertó las ganas de volver a ser padre", le manifestaba Cabré a Mirtha Legrand en uno de sus almuerzos .