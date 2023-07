¿Fue por sus declaraciones? Dady Brieva dio una explicación sobre la cancelación de los shows que iba a brindar en Uruguay

escuchar

La semana pasada Dady Brieva desfiló por varios programas de la radio y la televisión uruguaya para promocionar su show Super Dady, el mago del tiempo. De aquellas apariciones en los medios del país vecino trascendieron una serie de declaraciones del humorista que generaron polémica y repercusión en las redes sociales. Tras la viralización de sus comentarios, este domingo la productora Ápice publicó un comunicado anunciando la suspensión de la gira de Brieva por el interior uruguayo .

Según informó Ápice, se cancelaron las ocho fechas que el artista tenía programadas en Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José. Por su parte, el conductor aseguró al aire de su programa de televisión, Peronismo para todos, que realizará las dos funciones que ya tiene “llenas” en el Teatro Metro de Montevideo. Las especulaciones giran en torno a saber si la suspensión respondió a las opiniones políticas vertidas por Brieva en los medios del vecino país o por causas comerciales que apuntan a una baja venta de entradas.

El humorista se refirió a la cancelación de su gira por las mencionadas ciudades uruguayas y dijo que las funciones “se levantaron porque hay tantos elencos y tanta oferta que se ha saturado todo lo que es el interior" (Fuente: Gerardo Viercovich)

En las declaraciones que se viralizaron, el conductor subrayaba que muchos uruguayos se ven beneficiados por el cambio en la Argentina y que viajan para comprar barato. “Está lleno de uruguayos, llegan a comprar, no entran a un puto (sic) teatro. (...) Agradezcan a Alberto [Fernández] y a Cristina [Fernández de Kirchner] que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien”, fueron algunos de sus dichos.

Mientras que se contempla que pueden haber sido sus dichos los que impulsaron la suspensión de las ocho funciones, Brieva asegura que la cancelación fue causada por un exceso de oferta teatral. “Hace 15 días la productora Ápice las suspendió por haber muchas producciones argentinas de teatro dando vuelta. Hay una saturación de espectáculos allá desde hace dos años y me propusieron posponerla para octubre; yo les dije que grababa y no podía. Por eso hago las dos previstas en el Metro de Montevideo y agregué una segunda porque se está vendiendo bien. Eso es todo. Lo demás es operación por ‘K’ y peronista ”, apuntó.

🧵 Hilo...

- Dady Brieva de gira por Uruguay...

- Dady en Azul FM, programa"Malos pensamientos" con Orlando Petinatti...

- DB:"Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien" pic.twitter.com/ae6dpRYZ2O — Doctor House (@Bobmacoy) July 31, 2023

“Trataron de hacer algunas para no quedar mal en algunas plazas como Punta del Este, pero les dije que no. Cuando llegué al programa [radial] Buscadores me lo preguntaron y les dije”, respondió el humorista ante la consulta de por qué la productora decidió comunicar las suspensiones ahora y no hace dos semanas.

-Entonces, según lo que contás, ¿todo esto estaba resuelto y no tendría nada que ver con las declaraciones tuyas que se viralizaron?

-No. Yo siempre voy a los mismos lugares. Hago 23 notas de cuatro canales y radios de Uruguay y un par de portales. Los conozco a todos y jodemos con (Orlando) Petinatti y con los muchachos de la mesa de galanes que conducen Polémica. Mis declaraciones siempre están al borde y en joda con ellos.

El comunicado de la productora

En la visita de Brieva al programa radial Malos Pensamientos y en conversación con Orlando Petinatti, el diálogo se tornó político tras hablar sobre Juan Domingo Perón, figura histórica al que el actor admira profundamente. Días más tarde de su aparición en distintos medios locales, anunció la baja de la gira sin dar mayores precisiones acerca de los motivos.

Comunicamos que la productora no pudo realizar la gira en las fechas originalmente planteadas y la misma no se pudo coordinar nuevamente por conflictos de agenda de todos los actores involucrados. pic.twitter.com/SHBmsGLS0a — Ápice (@apiceuy) July 31, 2023

“Por responsabilidad de la productora Ápice, totalmente ajenas a la responsabilidad del artista Dady Brieva, los shows programados en el interior de Uruguay en el mes de agosto (Salto, Fray Bentos, Mercedes, Melo, Durazno, Florida, Punta del Este y San José) están suspendidos. Pedimos disculpas por los inconvenientes causados y se realizará la devolución total de las entradas ya adquiridas a través de Redtickets para todas las ciudades, salvo San José a través de Tickantel”, anunciaba el comunicado que la productora y el artista compartieron en sus redes.

