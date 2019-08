Dakota Johnson y Chris Martin, reconciliados, disfrutaron de la playa

Tras la crisis, Dakota Johnson y Chris Martin se mostraron muy cariñosos en la playa de los Hamptons Crédito: GROSBY GROUP

Casi dos meses atrás, la prensa británica había especulado con el fin del romance entre Chris Martin y Dakota Johnson, pero si hubo una crisis o un distanciamiento en esta pareja las nuevas imágenes que captaron los paparazzi el fin de semana muestran que eso ya es cosa del pasado.

La actriz de 29 años y el cantante de Coldplay, de 42, fueron fotografiados in fraganti el domingo durante su escapara romántica a las playas de los Hamptons, en Nueva York. Allí se los vio muy enamorados y, sin problemas, de mostrar su afecto en público.

Medios como The Sun o Daily Mail habían sostenido en junio pasado, que la ruptura de esta pareja, que ya lleva dos años, se debía a que no se ponían de acuerdo en el futuro de la relación. Sin embargo, ellos mantuvieron su perfil bajo y prefirieron no hacer declaraciones al respecto.

Dakota Johnson y Chris Martin Crédito: GROSBY GROUP

Mientras los medios del corazón se preguntaban sobre el estado de la relación y sugerían ya nuevos romances, Johnson seguía enfocada en su ascenderte carrera como actriz poniendo su energía en el rodaje de su próximo film, Covers, donde trabaja junto a Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison y Zoë Chao. En tanto, su amado hacía foco en su música y sus shows. Pero, ahora, ellos dejan hablar a las imágenes de su romántica escapada para desmentir cualquier ruptura o crisis.

Desde el comienzo de la relación, hace dos años, ellos han mantenido un perfil muy bajo y en muy pocas ocasiones se han referido públicamente al respecto. Sin embargo, las pocas veces que han dado señales de su romance siempre fueron muy contundentes como para dejar en claro que esta pareja iba muy en serio y no se trataba solamente de un amor de verano. En septiembre pasado, la actriz dijo estar "muy feliz" por su noviazgo e incluso un año antes ella estuvo presente en nuestro país acompañándolo a él mientras estaba de gira con Coldplay.

Dakota Johnson y Chris Martin, Crédito: GROSBY GROUP