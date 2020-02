El nuevo videoclip de Coldplay fue dirigido por la hija de Don Johnson y Melanie Griffith Crédito: The Grosby Group

14 de febrero de 2020 • 16:13

Dakota Johnson hizo su debut como directora con el video de " Cry Cry Cry", el nuevo single del más reciente álbum de Coldplay, Everyday Life. La actriz de Cincuenta sombras de Grey estuvo a cargo del clip de la banda liderada por su novio, Chris Martin, que fue rodado el antiquísimo salón de baile Rivoli de Londres.

El video de "Cry Cry Cry", uno de los temas más románticos de Everyday Life, muestra a una pareja que baila una coreografía que recorre tres momentos en una relación: la primera vez que se conocen, los problemas al llevar mucho tiempo juntos y los últimos años de vida, cuando ambos son ancianos, todo rodeado de una estética visual y sonora con cierta nostalgia vintage. La coreógrafa encargada de crear la danza que realizan los actores fue Celia Rowlson-Hall, quien estuvo detrás de escenas de baile en la serie de HBO Girls y el especial de comedia de Netflix John Mulaney and The Sack Lunch Bunch.

Johnson y Martin, están juntos desde 2017, ya mantienen una relación de perfil muy bajo. Durante el 2018 se había especulado con el fin de la relación entre los artistas, pero tiempo después fueron fotografiados in fraganti durante una escapada romántica a las playas de los Hamptons, en Nueva York. Allí se los vio muy enamorados y, sin problemas de mostrar su afecto en público.

Aunque no son muy adeptos a hablar sobre ellos como pareja, durante una entrevista con la publicación Tatler, la hija de Don Johnson y Melanie Griffith afirmó que se siente "muy feliz" junto al músico británico.

Luego de terminar con la franquicia de Cincuenta sombras de Grey, Johnson hizo a un lado el mainstream y se dedicó a proyectos independientes, como el falso documental The Nowhere Inn, donde hace de sí misma, trabajó en la remake norteamericana de Suspiria y además fue uno de los personajes centrales en The Peanut Butter Falcon, film que le cambió la vida al actor Shia LaBeouf. Entre los próximos proyectos que tiene entre manos se encuentra The Lost Daughter, el debut como directora de Maggie Gyllenhaal, y Covers, una historia romántica ambientada en la industria musical de Los Ángeles.