Dalia Gutmann y su accidentada primera noche con Sebastián Wainraich: "Vino un médico"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 03:51

No siempre las primeras veces son buenas, y eso es algo que Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich tienen muy claro. En su primera noche juntos, los humoristas tuvieron que dejar de lado la pasión después de que ella tuviera un "pequeño" percance que terminó cambiando por completo los planes que tenían.

"Yo estaba de novia cuando empecé a conocerme con él. Sí, le metí los cuernos a mi exnovio y estuve con Wainraich, pero ya venció eso porque ahora el pibe tiene como 80 hijos", comenzó contando Gutmann durante su visita a PH: Podemos Hablar.

"La primera vez que estuvimos juntos yo estaba re nerviosa, me acababa de ir a vivir sola y me empecé a descomponer. Vómito, diarrea, todo...", confesó la comediante. "Estábamos en mi casa y tuvo que venir un médico a atenderme porque me deshidraté de todo lo que tenía. Ya estábamos para todo y me descompuse".

En vez de salir corriendo, Wainraich se quedó haciéndole compañía a quien poco después se convertiría en su novia. "Vino un médico del que nunca nos vamos a olvidar porque era muy petiso y nos reíamos de eso. Me atendió, me dio medicación y Seba me la fue a comprar a la farmacia", relató. "El pibe evidentemente me quería, porque otro se va", reflexionó Dalia. "Imaginate que estamos juntos hace 19 años".

Después de contar esta anécdota, Gutmann develó cual fue su primera impresión de Sebastián. "Creía que era gay, estaba convencida de eso", afirmó mientras el resto de los invitados se reía. "Yo estaba de novia y me hice amiga de él porque laburaba en radio y yo estudiaba locución".

"Me hice re amiga, éramos vecinos, venía a mi casa y no pasaba nada... Yo me vinculaba como un amigo gay", siguió contando antes de parar unos segundos y hacer un mea culpa por sacar a la luz esta anécdota. "Pobre Seba, ¿por qué me hacen decir esto?", manifestó antes de continuar con el relato.

"Seba era guionista de Fernando Peña y estaba todo el día con él y con Ronnie Arias. Por asociación pensé, 'salen juntos, que se yo'", admitió.

Sin embargo, no tardó demasiado en caer rendida ante quien se convertiría después en el padre de sus hijos. "Finalmente cuando estuvimos me enamoré fuerte, más que nunca. Yo siempre fui muy noviera, pero con Seba me pasó algo diferente, sentí que había encontrado mi compañero de vida".

Por esta razón fue que un día decidió que sería lindo pasar por el altar, aunque Wainraich no sintió lo mismo. "Yo no estoy casada, nunca me hicieron una propuesta de casamiento. Es tristísima mi vida, tengo 42 años, casi 43, y nunca nadie me preguntó".

"Una vez yo le propuse seriamente que lo hagamos. Hice unos llamados de preproducción para la fiesta, busqué el presupuesto y todo, pero él no quiso. Me dijo, 'no da', y no me casé", contó entre risas. "Yo tampoco soy Susanita, no es que me vuelve loca la idea, pero esa vez fue en serio. Soy una persona convencida de que no te tenés que perder experiencias copadas en la vida. Casarse es copado, teóricamente, y me lo perdí".

Conforme a los criterios de Más información