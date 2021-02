Daniel Casalnovo, tras superar el Covid: “Quiero estar bien para recibir a mi mamá”

“Buenas tardes, ¿cómo están? Es el cuarto día en mi casa. Me dieron el alta”. Así comienza el video de ocho minutos que Daniel Casalnovo subió este martes para contar que ya está recuperado del Covid-19 que lo tuvo internado durante quince días.

Algo agitado, el diseñador agradeció por “todos los mensajes que me han enviado. Son increíbles. Primero les dedico este tiempo porque se lo merecen todos en general. Quiero agradecer a mi familia, mis amigos, mis seguidores, mis tías, mis tíos, mis primos, mi hermana, mi cuñado y a mis sobrinos, a los periodistas que se preocuparon por mí”.

En el video que subió a su cuenta de Instagram, el diseñador cuenta cómo experimentó los primeros síntomas y dónde se encontraba al momento de empezar a sentirse mal. “Vine a trabajar a la costa, a San Bernardo exactamente. Coincidimos con Carmencita Barbieri, mi amiga, en el mismo hotel. En un momento sentí que no estaba bien. Nos habían invitado a comer a El Molino, Olinda, la dueña. Carmen y yo no nos sentíamos bien y no pudo ir ninguno de los dos. Agarré el auto y no sé como manejé 400 kilómetros. Le pedí a mi hermana que me llevara a la Suizo, ya no podía manejar más. Mi hermana me llevó con mi cuñado. Le dije, ‘conozco mi organismo, me van a internar, esperame acá'”.

Casalnovo contó que le hicieron los testeos correspondientes y que “obviamente” le dio positivo de Covid-19. “También neumonía severa en los dos pulmones. En el momento no había cama ahí y me llevaron a los Arcos y me atendieron muy bien. Le agradezco a médicos, enfermeras y a todos los que se preocuparon por mí. Nunca estuve internado, no sabía lo que era un respirador. Me vi en un momento que no sabía dónde estaba de tanto dolor, la pasé pésimo... perdón que estoy agitado pero igual me dijeron que tengo que hablar para ejercitar”.

En su relato, Casalnovo continuó: “Cuando desperté, ahora sé lo que es, tenía suero, corticoides para hidratarme y una máscara grande. Para mí era un respirador automático y estaba en terapia, por eso puse eso en mi primer mensaje, pero no estaba en terapia. Era oxígeno que me estaban dando y lo aclaro porque me equivoqué. La pasé pésimamente mal, sufrí mucho, no sabía si salía. A todo esto se contagió mi hermana, no fue asintomática pero no estuvo internada, por suerte, y mamá sí está internada actualmente en el Hospital Español. Le agradezco a la directora, médicos y enfermeros porque la atienden muy bien”.

Daniel Casalnovo y el posteo dedicado a Carmen Barbieri Instagram

Luego, el diseñador pidió que rezaran por su madre de la misma manera que lo habían hecho por él. “Está estable, internada desde hace quince días. Hay que pedir por ella por favor, una oración como pidieron por mí. Y acá estoy como puedo. Adelgacé diez kilos, mal no me vinieron pero tampoco bien. Los voy a recuperar con fe. No tenía fe, ahora sí la tengo. Quiero estar bien para recibir a mi mamá. Voy a poner toda la onda para ser el mismo de antes, no tener esta voz horrible. Me encanta trabajar, el médico me dio el alta definitiva y tengo la kinesióloga, Guadalupe, que viene tres veces por semana. Me hace hacer ejercicios respiratorios. Yo estaba anímicamente mal, estaba en cama, no quería alimentarme y no me quería levantar. No es así la vida, hay que salir adelante, ponerle el pecho para esperar a mi mamá bien y seguir trabajando. Por el momento no voy a ir a trabajar porque no siento las ganas necesarias, no me siento cómodo. Me siento cómodo en casa... viene a cocinar un solo amigo, un vecino, pero tratando de no molestar. No me gusta molestar, siempre fui muy independiente”.

En el final de su video, el diseñador vuelve a pedir una oración para su mamá y “por supuesto para Carmen” , en referencia a su amiga Carmen Barbieri. “Tengo una foto que nos sacamos los dos en el hotel cuando nos fuimos. Ella se fue con su asistente y yo me fui también. Qué destino que tuvimos Carmen. Estábamos los dos demacrados, pero bueno, es lo que nos tocó en la vida”.

