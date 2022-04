Daniel Malnatti se defendió de la polémica por los saleros de Mirtha Legrand: los vendió para pagar una cena con amigos

“Daniel Malnatti está salado”. Así presentó la nota con el periodista que vendió los famosos saleros que se llevó del programa de Mirtha Legrand Lucas Bertero en Intrusos, este miércoles. La polémica se dio porque si bien los preciados objetos fueron conseguidos en buena ley, nadie se había animado hasta el momento a blanquear el paradero de esos famosos y cotizados objetos.

Según explicó Bertero, uno de los saleros se lo regaló la mismísima diva de los almuerzos en una emisión del 2017. En la obtención del segundo, aseguró que fue Juana Viale quien se lo regaló. En ese momento, Florencia de la V, conductora del envío de América, contó que en su casa tiene cinco pares y Nancy Duré explicó que se suelen dar como souvenir al final de los programas. “Los empezaron a regalar porque una famosa se los apropiaba cada vez que iba”, recordó Marcela Tauro, y Duré le puso nombre y apellido: Graciela Alfano.

Antes de ir a la nota, Florencia aprovechó para decir que se ganó un pasaje a Punta del Este en el programa de la diva cuando concurrió en plena pandemia y que nunca se lo dieron. “Voy a llamar”, apuró, sin vueltas. “Un fin de semana todo pago, imaginate”, se indignó.

“Primero quiero hacer un descargo, porque no los robé”, inició la charla con Gonzalo Vázquez Daniel Malnatti, y explicó: “Es así: el primero me lo regalaron. El segundo, ya Juanita me estaba viendo que yo estaba rondando el salero en forma sospechosa, me mira, me dice ´¿te vas a llevar el salero?´ y yo le dije ´Sí´”, revivió, incluso con el gesto con la cara que le hizo a la nieta de Mirtha en ese momento. En ese momento, repasó, Viale le guiñó un ojo y le hizo el gesto de “ok” con el dedo pulgar. “Considero que ese guiño fue un ´sí, llévatelo´”.

“ Gente que le regaló el salero a la señora que limpia en la casa, gente que le regaló el salero a una tía, luego la tía murió y la persona lo recuperó. Gente que lo guarda porque piensa que va a cotizar mucho en el futuro, todas esas especulaciones son las que hacen los famosos que tienen saleros en la casa ”, se defendió Malnatti, y agregó que no todos esos saleros fueron un regalo “porque en el año 2018 dejaron de regalarlos”.

Cuando Vázquez quiso saber si le constaba que alguien los hubiera robado, Malnatti dijo que no, pero luego comentó: “El Rifle Varela me dijo que él los iba a guardar porque les tenía mucho cariño”.

Los saleros que Malnatti vendió a través de internet

Sobre sus propios saleros, el periodista contó que los tuvo en su propia cocina mucho tiempo y que los vendió a los dos meses de haberlos publicado en una plataforma. “Estoy arrepentido de haberlos vendido porque esos saleros van a cotizar”, se lamentó luego. ¿Cuánto recibió por cada una de las piezas? “ Los vendí por 18.821 pesos y con eso pagué una cena para mis compañeros de la secundaria que están muy contentos ”, reveló.

“Vendo salero de porcela Verbano. Modelo Mirtha Legrand. Original. Sentite Melconián, López Murphy o Dani La Chepi con solo sentarte en tu mesa”, decía la publicación de Mercado Libre en su divertida descripción. “Sorprendé a tus amigos condimentando una entraña con un salero notable. Enredá a tu cita de Tinder mencionando como quien no quiere la cosa que fuiste a lo de Mirtha porque sos infectólogo/a o especialista en algo. Comprá un salero. (...) Los saleros son originales y a pesar de no ser nuevos nunca han sido utilizados dado que soy hipertenso y trato de consumir poca sal. Uno de ellos está completo con sal aunque (advierto) son prácticamente nulas las posibilidades de que haya sido la propia Mirtha Legrand quien haya llevado a cabo el procedimiento rellenado del mismo”, sumaba en su hilarante venta.