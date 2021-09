Violento robo a Daniel Malnatti: “Me pusieron un revólver en la frente”

Daniel Malnatti fue víctima el viernes último de un violento robo en el barrio porteño de La Boca. El periodista de TN y Eltrece salía de cenar con su pareja de una pizzería cuando sufrió un ataque en la puerta del local. Tres delincuentes lo abordaron con armas de fuego y le pusieron un arma en la cabeza.

“Salía con mi pareja de una pizzería en La Boca, en una zona muy iluminada, y en un segundo teníamos a tres chicos armados que me apuntaron en la cabeza y nos sacaron todo”, relató Malnatti, en diálogo con TN, y detalló: “A ella la tiraron al piso, la arrastraron y luego se escaparon corriendo, con una particularidad, que esto ocurrió a dos cuadras de una comisaria”.

En este contexto, el periodista detalló que no se trató de la primera vez que le roban. “Traté de estar lo más tranquilo posible, no me moví”, continuó el periodista, quien consideró que los asaltantes eran menores de edad.

“El del medio sacó un revólver y me lo puso en la frente; les di todo lo más rápido que pude pero eran pibes, eran chicos. Los otros dos no tenían armas, estaban lejos, y Sol (su pareja) les dijo que no les iba a dar nada porque no tenían armas y hubo forcejeo”, dijo, y agregó: “Obviamente nadie quiere perder lo que tiene”.

Malnatti contó que, luego del episodio, se dirigió a la Comisaría cercana para hacer la denuncia. “Había mas gente que en la pizzería, estaba lleno de vecinos que les había pasado un hecho de inseguridad”, sostuvo, y añadió: “Los policías no daban abasto”.

“Quisieron llevarse el auto pero no pudieron”, señaló el periodista, que aún así se quedó sin el celular, sin billetera ni documentos.

“Es lamentable pensar así, pero en el fondo tuvimos suerte”, reflexionó cuando ya lo separan algo más de 48 horas de ese momento. “Tuvimos suerte porque no recibimos un balazo en la cabeza un viernes a la noche y a dos cuadras de la comisaría”, remarcó.

En esa dirección justamente, hacia donde se encontraba la seccional, fue que huyeron corriendo los tres asaltantes con total impunidad. “Estos pibes no sabían lo que hacían”, indicó para cerrar Malnatti, y lamentó: “Estaban para cualquiera”.