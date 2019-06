Daniela Urzi y la terapia que hizo para separarse sin frustración

La modelo explicó que hizo un proceso de sanación interna y meditación con la que cambió su perspectiva del divorcio

En abril pasado, Daniela Urzi anunció su separación de su marido por 12 años , Pablo Cosentino. Antes de tomar la decisión de divorciarse, lo cual era muy difícil para ella, hizo un curso de sanación interna en el que terminó aprendiendo algo que logró cambiar su opinión sobre lo que significa el final de una relación.

"Antes de tomar la decisión comencé a hacer Theta Healing, un proceso de sanación interna y meditación para conocerte a vos mismo. Cuando se trató el tema de la separación, me preguntaron por qué lo veía como una frustración", contó Urzi a la revista Caras.

"Yo les dije que cuando uno se casa lo piensa para toda la vida, y ahí me replicaron: ´¿Pero qué te pasó en todos estos años, no fuiste feliz?´. Sí, lo fui. ´No tenés un hijo increíble?´. Sí, absolutamente. ´Entonces, ¿por qué lo ves como algo frustrante?´", contó.

Y agregó: "Ahí me di cuenta de que no es ningún fracaso porque fueron 12 años impresionantes, intensos, con un hijo increíble y un marido y padre que no podría haber elegido mejor. Quieras o no, la relación de pareja te da un montón de cosas, y a nivel personal crecés muchísimo".

Por otra parte, la modelo destacó que mantiene un buen vínculo con Cosentino, lo que había destacado cuando anunció su separación pues el objetivo de ambos es que su pequeño sea feliz, ya que es "lo más importante" de sus vidas.

Recordemos que Cosentino, hace casi dos años, estuvo en el centro de una polémica cuando Nicole Neumann decidió separarse de Fabián Cubero, ya que fue señalado como el tercero en discordia . Urzi, en ese momento, negó los rumores de infidelidad.