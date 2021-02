Danna Paola reveló que varios hombres intentaron abusar de ella en Madrid

La actriz y cantante mexicana Danna Paola reveló una terrible experiencia que vivió en Madrid, durante los días de filmación de la primera temporada de la exitosa serie Élite. La joven intérprete contó que una noche terminó en un hospital luego de que varios hombres la drogaran e intentaran abusar de ella al salir de un pub.

En una entrevista para el canal del conductor mexicano Yordi Rosado en YouTube, la artista compartió detalles del grave episodio con el fin de visibilizar la problemática de confiar en personas desconocidas. “Creo que puede ayudar mucho a quien vea esto. Me pasaron cosas horribles en Madrid, donde por primera vez tuve la oportunidad de salir a la calle a las cuatro de la madrugada, de caminar y que no me pasara nada, de no sentirme insegura, pero un día pasó”, explicó primero.

Danna recuerda que fue a cenar con un amigo que acababa de llegar de México la noche previa a un día de rodaje. “Estaba convocada a las 8 para grabar Élite, entonces nos fuimos a un sitio muy cool en Madrid que era como un restaurante, pero que a las 22 se abría todo y ponían un DJ. Estaba genial, era un sitio latino”, relató. Después de la cena, su amigo y ella decidieron quedarse un rato en la zona de baile del local. “Había un grupo de latinos en la parte de abajo, estaban fumando. Mi amigo me dijo que los veía guapos. Compartimos mi amigo y yo un gin-tonic. Comenzamos a conversar con los chicos y fumé algo con ellos. De repente, mi amigo me dijo que tenía que irse al baño”, continuó su relato.

Cuando no habían pasado ni diez minutos, señaló, “llegó otro tipo”. “Yo había dejado el vaso en la mesa, me preguntó si era mi vaso y yo le dije que sí. Comencé a beber. Continuamos charlando y comencé a sentirme mal. Ahí fue cuando se me encendieron las alarmas. Algo no está bien, entonces dije que me tenía que ir. Fue ahí cuando los tipos quisieron sobrepasarse conmigo”.

Y agregó: “Me sentía fatal. No me acuerdo qué pasó tras salir del local, cómo llegué a mi casa y cómo terminé en el hospital. Seamos conscientes de que, por más fuertes e independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás. Yo me cuido sola, claro que podemos cuidarnos solas, pero, a veces, puede acabar en algo fatal. Cuando llegó mi amigo, le dije que me sentía muy mal y que me quería ir”.

A partir de ese momento, cómo continuó la noche para ella es una laguna de confusiones. La actriz cuenta que mientras intentaban irse del lugar, el grupo de hombres quería retenerlos. " Alcé la voz, otras chicas vinieron a preguntar y nos pudimos marchar. No sé qué pasó después... Fue algo muy fuerte”, remarcó.

La actriz quiso compartir su historia para concientizar del peligro latente ante este tipo de situaciones. “Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso’. Seamos conscientes de que, por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás”, remarcó.

Además de confesar lo ocurrido en Madrid, Danna Paola también compartió que fue víctima de bullying en su niñez: “Empezaron a crear en mí una inseguridad que yo no tenía, fue este constante rechazo hacia mi persona, tenía cero amor propio y mi prioridad era verme bien, ya no actuar, ni cantar”, expresó. “Mi vida no ha sido color de rosas”, zanjó la actriz.

LA NACION