El actor y una herida que no cierra

En la noche de ayer, se llevó a cabo la avant premiere de La odisea de los giles, la nueva película de Ricardo Darín, dirigida por Sebastián Borensztein, que se estrena este jueves en todos los cines del país.

En el marco de la alfombra roja, el protagonista habló de sus expectativas sobre el nuevo film: "Es muy tierno, trabaja líneas emocionales muy profundas" y volvió a referirse a la grave acusación que Valeria Bertuccelli hizo contra él, en referencia a la época que compartían cartel en la obra Escenas de la vida conyugal.

"Es una mochila que no me la puedo sacar... Es muy difícil, aún estando seguro de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de quién sos, de cómo te manejaste en la vida. Aún así, es una mochila porque considero que no es merecido", respondió Darín con total sinceridad.

Luego, y ante la pregunta del cronista de Intrusos sobre si "había vuelto a hablar con Bertuccelli", el actor confesó: "No (.) Yo soy muy amigo de todas las posibilidades y oportunidades que hay que entregar, dar y recibir en la vida. Porque somos seres humanos y cometemos errores", expresó dejando en claro que no tendría problema en juntarse a hablar con la actriz.

"¿Te preguntás por qué lo hizo?" disparó nuevamente el movilero de América. "Sin parar y no tengo respuesta", contestó Darín contundente.

Recordemos que, si bien el conflicto entre los actores se remonta al año 2014, el escándalo explotó cuatro años más tarde en un programa de Luis Novaresio. Allí, la actriz develó los motivos por los que decidió alejarse misteriosamente de la obra, acusando diferencias en el plano artístico y profesional; además de que no había sido tratada como pretendía. "Ricardo me trató de una manera que no se trata a una compañera de trabajo. La pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Como mujer me sentí reducida. Tuve que dejar una obra que era un éxito y ganaba muy bien, aunque mucho menos que Darín. Yo cobraba seis puntos de la recaudación y él, treinta", comentaba el año pasado la mujer de Vicentico en los medios.

Después de este confuso episodio, varias actrices salieron al cruce, generando una grieta entre los que estaban a favor y los que estaban en contra de los involucrados. Y si bien Darín salió a pedir disculpas; la relación entre ambos se rompió. Incluso sus familias -que eran muy amigas- dejaron de frecuentarse.