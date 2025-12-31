Todas en el Este. Los días de sol y mar de Clarita Darín, Myla Cambiaso y Valentina Zenere

Poco a poco las celebrities argentinas copan las playas de José Ignacio
OTRO VERANO DE AMOR
Un año y medio después de que confirmaran su relación, Sebastián Ortega (52) y Valentina Zenere (28) siguen juntos y enamorados, y así se los vio en Punta del Este, donde están de vacaciones después de pasar la Navidad en familia, en Buenos Aires, con los padres del director de cine, Palito Ortega y Evangelina Salazar.
La pareja, que a mitad de año había gozado de un descanso en las islas Baleares, en pleno verano europeo, ahora eligió la zona de Laguna Escondida, en la costa uruguaya, para compartir días de sol y playa con Luciana Zenere, hermana de la actriz, y su mascota.
Sebastián y Valentina se conocieron en 2024 mientras grababan la miniserie En el barro y se volvieron inseparables. “Enseguida nos entendimos bien. Hoy nos complementamos y tenemos una relación muy linda”, dijo él en una entrevista con el programa Intrusos. Además, reveló que la actriz tiene una excelente relación con Dante (24), Paloma (22) y Helena (20), los hijos que él tuvo con Guillermina Valdés. “Eso me hizo acercarme mucho más a ellos”, explicó el realizador.
EL POLO Y EL MAR
Desembarcar en Manantiales se ha vuelto casi un ritual para los Cambiaso. Cada año, después de pasar algunos días en Córdoba (allí el recordman tiene su centro de cría y genética de caballos) luego del Abierto Argentino de Polo, Adolfo Cambiaso (50) y su mujer, la modelo y empresaria María Vázquez (51), se instalan a partir de los últimos días de diciembre en este balneario de Maldonado, en Punta del Este.
En la agenda de la pareja, es uno de los momentos más esperados y uno de los que más disfrutan. Suelen pasar largas tardes en la playa, con sol y arena, acompañados por sus tres hijos –Mia (22), Adolfito “Poroto” (20) y Myla (15)– y también por sus más queridos amigos. Y, aunque se trata de un break, Adolfo y María nunca se quedan quietos.
O están haciendo surf o paddle surf, o, como en estos días, andando en moto. Eso sí… siempre con la celeste y blanca en el casco, que es ya una marca registrada desde 2002.
EL PRIMERO EN LLEGAR A PUNTA
Llegaron apenas unos días antes de la Navidad. Después de disfrutar de la visita de su hijo Chino (36) y su novia, la actriz española Úrsula Corberó (36) –que llegaron de Madrid para compartir los días previos a la llegada de su primer hijo–, Ricardo Darín (68) y Florencia Bas (55) armaron las valijas y volaron hacia Uruguay para dar comienzo a su tradicional escapada esteña.
Su hija menor, Clara (32), dejó por unos días su emprendimiento de cerámica y se sumó al plan familiar junto a su perro, Vicente.
El sábado 27, encontramos a los Darín –que ya están instalados en su casa del barrio cerrado Pinar del Faro– mientras recorrían José Ignacio. “Es nuestro primer día de playa”, comentó entusiasmada Florencia, después de un chapuzón en el mar.
2025 fue un gran año para Ricardo, que protagonizó la exitosa miniserie El Eternauta, regresó al teatro junto a Andrea Pietra con Escenas de la vida conyugal y recibió la noticia de la inminente llegada de su primer nieto.
“Cuando me enteré de que iba a ser abuelo, me tembló un poco el piso”, dijo, entre risas. “Todos en la familia estamos muy contentos y felices”, reveló el actor. Si bien él y los suyos son celosos de su vida privada, en las últimas semanas dieron pistas sobre el sexo de quien será el nuevo integrante de la familia: Corberó compartió una imagen de un par de escarpines celestes, por lo que se interpreta que el bebe que espera para principios de 2026 será un varón.
CRIANZA WALDORF
A los dieciocho meses, Vitto, el hijo de Ezequiel “Pocho” Lavezzi (39) y María Guadalupe Tauro (29), comienza de a poco la adaptación para sumarse a la guardería infantil de verano en el Jardín de Infantes Guidai, un centro de educación inicial inspirado en la pedagogía Waldorf ubicado en José Ignacio.
“Esta es una etapa muy linda para él y para nosotros, y queremos vivirla al máximo”, confesó Pocho en una entrevista exclusiva para ¡Hola! Argentina. Tras su retiro profesional en 2019, el ex jugador de la selección argentina se instaló en Uruguay para comenzar un nuevo capítulo junto a la dueña de su corazón.
