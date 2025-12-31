Todas en el Este. Los días de sol y mar de Clarita Darín, Myla Cambiaso y Valentina Zenere

OTRO VERANO DE AMOR

Un año y medio después de que confirmaran su relación, Sebastián Ortega (52) y Valentina Zenere (28) siguen juntos y enamorados, y así se los vio en Punta del Este, donde están de vacaciones después de pasar la Navidad en familia, en Buenos Aires, con los padres del director de cine, Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Zenere lució su figura con un microbikini de la colección Playboy, diseñado por la española Martina Cariddi, su amiga y compañera de elenco de la serie Elite Marcelo Rodriguez

La pareja, que a mitad de año había gozado de un descanso en las islas Baleares, en pleno verano europeo, ahora eligió la zona de Laguna Escondida, en la costa uruguaya, para compartir días de sol y playa con Luciana Zenere, hermana de la actriz, y su mascota.

Luego de su escapada romántica a las islas Baleares, Sebastián Ortega y la bella actriz eligieron Uruguay para inaugurar su verano Marcelo Rodriguez

Sebastián y Valentina se conocieron en 2024 mientras grababan la miniserie En el barro y se volvieron inseparables. “Enseguida nos entendimos bien. Hoy nos complementamos y tenemos una relación muy linda”, dijo él en una entrevista con el programa Intrusos. Además, reveló que la actriz tiene una excelente relación con Dante (24), Paloma (22) y Helena (20), los hijos que él tuvo con Guillermina Valdés. “Eso me hizo acercarme mucho más a ellos”, explicó el realizador.

La actriz junto a su hermana, la psicóloga Luciana Zenere Marcelo Rodriguez

EL POLO Y EL MAR

Desembarcar en Manantiales se ha vuelto casi un ritual para los Cambiaso. Cada año, después de pasar algunos días en Córdoba (allí el recordman tiene su centro de cría y genética de caballos) luego del Abierto Argentino de Polo, Adolfo Cambiaso (50) y su mujer, la modelo y empresaria María Vázquez (51), se instalan a partir de los últimos días de diciembre en este balneario de Maldonado, en Punta del Este.

Adolfito Cambiaso, protegido del sol, con María Vázquez y Myla, su hija menor, durante una tarde de playa Marcelo Rodriguez

Myla, polista y modelo, con bikini de estampa salvaje, matea con amigos y con su hermano Poroto, que estrena look rapado Marcelo Rodriguez

En la agenda de la pareja, es uno de los momentos más esperados y uno de los que más disfrutan. Suelen pasar largas tardes en la playa, con sol y arena, acompañados por sus tres hijos –Mia (22), Adolfito “Poroto” (20) y Myla (15)– y también por sus más queridos amigos. Y, aunque se trata de un break, Adolfo y María nunca se quedan quietos.

El matrimonio llevando – cada uno– el casco con la bandera argentina que el líder de La Dolfina usa desde 2002 en cada uno de sus partidos

Una tarde de amigas en Manantiales; de izquierda a derecha, Yanina Solnicki, dueña de El Camarín; María Vázquez, Romina Pigretti, ex socia junto a Micaela Tinelli de la marca Ginebra; la ex modelo Andrea Bursten (con túnica); y Myla Cambiaso

O están haciendo surf o paddle surf, o, como en estos días, andando en moto. Eso sí… siempre con la celeste y blanca en el casco, que es ya una marca registrada desde 2002.

La modelo y empresaria, Andrea Bursten, coincidió con los Cambiaso en su día de playa

EL PRIMERO EN LLEGAR A PUNTA

Llegaron apenas unos días antes de la Navidad. Después de disfrutar de la visita de su hijo Chino (36) y su novia, la actriz española Úrsula Corberó (36) –que llegaron de Madrid para compartir los días previos a la llegada de su primer hijo–, Ricardo Darín (68) y Florencia Bas (55) armaron las valijas y volaron hacia Uruguay para dar comienzo a su tradicional escapada esteña.

Darín saluda a nuestro fotógrafo, protegido del sol con una gorra y anteojos oscuros Marcelo Rodriguez

Su hija menor, Clara (32), dejó por unos días su emprendimiento de cerámica y se sumó al plan familiar junto a su perro, Vicente.

Clara (diseñadora) llegó después de Navidad para celebrar las fiestas de fin de año en el Este Marcelo Rodriguez

El sábado 27, encontramos a los Darín –que ya están instalados en su casa del barrio cerrado Pinar del Faro– mientras recorrían José Ignacio. “Es nuestro primer día de playa”, comentó entusiasmada Florencia, después de un chapuzón en el mar.

2025 fue un gran año para Ricardo, que protagonizó la exitosa miniserie El Eternauta, regresó al teatro junto a Andrea Pietra con Escenas de la vida conyugal y recibió la noticia de la inminente llegada de su primer nieto.

Florencia Bas disfruta de una tarde de mar Marcelo Rodriguez

Florencia vuelve a su casa con Vicente, el Jack Russell terrier de su hija Clara. Al fondo, el faro de José Ignacio Marcelo Rodriguez

“Cuando me enteré de que iba a ser abuelo, me tembló un poco el piso”, dijo, entre risas. “Todos en la familia estamos muy contentos y felices”, reveló el actor. Si bien él y los suyos son celosos de su vida privada, en las últimas semanas dieron pistas sobre el sexo de quien será el nuevo integrante de la familia: Corberó compartió una imagen de un par de escarpines celestes, por lo que se interpreta que el bebe que espera para principios de 2026 será un varón.

CRIANZA WALDORF

A los dieciocho meses, Vitto, el hijo de Ezequiel “Pocho” Lavezzi (39) y María Guadalupe Tauro (29), comienza de a poco la adaptación para sumarse a la guardería infantil de verano en el Jardín de Infantes Guidai, un centro de educación inicial inspirado en la pedagogía Waldorf ubicado en José Ignacio.

Ya hace cinco años que Pocho se instaló en Uruguay para comenzar una nueva etapa junto a su pareja, María Guadalupe Tauro Marcelo Rodriguez

Tauro lleva a su pequeño a una guardería con educación Waldorf Marcelo Rodriguez

“Esta es una etapa muy linda para él y para nosotros, y queremos vivirla al máximo”, confesó Pocho en una entrevista exclusiva para ¡Hola! Argentina. Tras su retiro profesional en 2019, el ex jugador de la selección argentina se instaló en Uruguay para comenzar un nuevo capítulo junto a la dueña de su corazón.