En fotos: de una llamativa visita de Pampita al encuentro de Ricardo Darín y Julio Bocca en Punta del Este

La modelo y conductora pasó la Navidad con sus hijos en la costa uruguaya y se reencontró con su novio, Martín Pepa; el actor de El Eternauta, en tanto, se topó con el director Artístico del Ballet Estable del Teatro Colón en el aeropuerto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
De Pampita Ardohain a Ricardo Darín, varios son los famosos que ya están en Punta del Este
Como cada año, Carolina Pampita Ardohain fue una de las figuras argentinas que inauguró la temporada de verano de Punta del Este. Con su sonrisa característica y un outfit monocromático en color chocolate, posó para los fotógrafos apenas salió del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce
La modelo, empresaria y conductora viajó a Uruguay en un avión privado junto a sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña Ardohain, y la pequeña Anita García Moritán Ardohain. Allí pasaron la Navidad en familia
A Pampita, una de las famosas habitués del balneario esteño, la recibieron con un ramo de flores que ella aceptó encantada. Junto a ella, su siempre fiel compañera Anita García Moritán Ardohain. La menor de la familia usó un vestido estampado en azul y blanco con volados
Pampita arribó a Punta del Este para disfrutar de un merecido descanso en familia, para reencontrarse con Martín Pepa, su pareja y para cumplir -como cada año- con los ya clásicos compromisos laborales que la tienen como protagonista durante los días más fuertes de la temporada de verano uruguaya
En un auto blanco y rodeada de personas que la ayudaron con el equipaje y con sus hijos, Pampita dejó el aeropuerto para instalarse junto a su familia. Luego se sumó al grupo para celebrar la Navidad Martín Pepa, su pareja
El 25 la presencia de Pampita en el Sanatorio Cantegril llamó la atención de todos. La modelo llegó junto a Martín Pepa al conocido centro de salud de Punta del Este y generó preocupación. Luego, ella misma se ocupó de aclarar que solo fue a visitar a una amiga
Ricardo Darín también aterrizó en Punta del Este en la previa a la Navidad. El actor que este año protagonizó El Eternauta -uno de los grandes éxitos de la ficción argentina-, fue a buscar al aeropuerto a su hija Clara Darín, quien al desembarcar le dio una grata sorpresa
Darín no solo recibió a Clara, la menor de sus dos hijos: también le dio la bienvenida a Punta del Este a su pequeño perrito
Al salir del aeropuerto, Darín protagonizó un divertido encuentro con otra de las grandes figuras del arte y el espectáculo argentino: el actor se cruzó con Julio Bocca
El exbailarín y actual director Artístico del Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina también eligió Uruguay para pasar las fiestas. El maestro de ballet se mostró muy amable y distendido antes de partir a su morada
Luego de unos minutos de charla, Ricardo Darín y Julio Bocca se saludaron muy efusivamente. Las dos figuras de la cultura argentina pasaran la temporada alta en Punta del Este
Morena Beltrán y Lucas Blondel eligieron La Mansa como playa habitual para sus vacaciones esteñas. La periodista deportiva y el defensor de Boca Juniors eligieron el Hotel Serena para sus días de relax. La pareja disfrutó de un paseo por la playa junto al perro de la figura de ESPN
Morena Beltrán recorrió la orilla de la parada 25 de la Mansa durante la tarde soleada. Para la ocasión eligió un bikini. Completó el look con un short a rayas, lentes oscuros y un gorro para protegerse del sol
Después de un tiempo a solas y de una extensa caminata al sol, Beltran y Blondel se encontraron con Alexis Castro -flamante campeón del torneo local con Estudiantes de La Plata- y su mujer, embarazada. La pareja espera su primer hijo
Como cada año, apenas llegó a Punta del Este Pancho Dotto se subió a su Rolls-Royce convertible Corniche II, de 1989 -uno de los autos más valiosos de su escudería Dotto- y salió a pasear por José Ignacio
El exrepresentante de modelos paró en el parking de La Huella, sorprendió a todos con su frondosa barba canosa y se sacó fotos con quienes se acercaron a saludarlo
La exmodelo Andrea Bursten, otra de las famosas que nunca falta en Punta del Este, fue una de las que inauguró la temporada. Como siempre, se mostró a tono con las tendencias: mucho tejido y gorro para cuidar la cara del sol
Cargando banners ...