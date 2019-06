Este viernes se estrena la serie Hierro que el actor filmó en España y que estará disponible en Movistar Play

Está en España para promocionar Hierro, una serie de ocho capítulos que se estrena on demand este viernes en Movistar Play, y el domingo será transmitida por el canal Movistar Series. Darío Grandinetti (60), que protagoniza este thriller policial junto a Candela Peña, vivió durante tres meses y medio en una pequeña isla canaria y tuvo una coach que lo entrenó para imitar ese acento incierto, mezcla de español con un toque caribeño. "Tenemos muy buenas expectativas, y estamos muy entusiasmados todos. La historia transcurre en El Hierro, la isla más remota del Archipiélago de Las Canarias que es un sitio increíble porque tiene de todo; es muy chiquita pero hay roca volcánica, bosque, playa, sol, niebla, verde, montañas. Estuve durante tres meses y medio rodando allí, aunque el equipo se quedó casi el doble de tiempo. Debo decir que lo pasé muy bien porque me gustan los lugares chicos; no soy muy urbano. El Hierro es un lugar muy hermoso, la gente nos trató de maravillas, estaba muy cómodo y bien hospedado en una linda casa. Me gustó la historia, bien escrita, inteligente y sutil, y me llevé muy bien con el director", cuenta el actor durante una entrevista telefónica con LA NACION.

-¿Fue difícil aprender la tonada canaria?

-Mi personaje es un argentino que vive allí desde hace 25 años. Estuve 15 días con una coach que me enseñó, me guió. Pero Díaz habla mitad y mitad, porque no acaba de bajarse del avión. Es un personaje oscuro, el primer sospechoso de un asesinato. Y a medida que avanza la serie, más confuso se vuelve todo.

-Es un poco tu historia, ¿no? Hace varios años que vivís entre España y la Argentina.

-Es verdad, pero yo vuelvo a la Argentina más que mi personaje (ríe). Siempre viví en Argentina y nunca me mudé a España. En algunas épocas voy y vengo porque el trabajo no es siempre parejo. Cuando hago teatro en Buenos Aires se corta la posibilidad de filmar en España. El teatro te limita, en ese sentido. En cambio, cuando no hago teatro, se da la oportunidad de ir y venir, y la verdad es que me gusta porque la paso muy bien en España. Pero disfruto trabajar en mi país, obviamente. A veces también viajo porque mi hija mayor (María Eulalia) vive en Barcelona. Pero mi lugar está en mi país.

-¿Hay proyectos en Buenos Aires o te quedás en España?

-De momento vuelvo a Buenos Aires en julio. Están mi madre y dos de mis hijos, Laura y Juan, y tengo ganas de pasar tiempo con mi familia. No todo siempre es trabajo (ríe).

-Dos de tus hijos siguen tu camino y son actores. ¿Te da orgullo?

-Si, Juan (28 años, hijo del primer matrimonio del actor con la española Eulalia Lombarte Llorca) y Laura (21 años, hija de Marisa Mondino) son actores. Ella está haciendo Después de casa de muñecas, en el Complejo La Plaza. Alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con los dos y lo disfruté mucho. Pensé que me iba a salir el padre pero no, estuvo todo muy bien. Estoy contento porque toman este oficio con mucha seriedad y están muy preparados, mucho más que yo cuando empecé, hace más de cuarenta años.

-¿Cómo vivís el boom de las series?

-Lo vivo con la alegría con la que se puede disfrutar de una situación como esta. En nuestro país no hay trabajo, casi no se hace ficción y, de otro, me llaman, me ofrecen trabajo de buena calidad, me consideran, me valoran. Me siento absolutamente agradecido. Tengo la inmensa fortuna de poder trabajar en España. Todos saben la situación espantosa en la que está la Argentina y la cultura, en particular, porque es lo primero que recortan estos muchachos, siempre. La derecha, en todo el mundo, recorta en cultura, educación, salud. Entonces también baja la cantidad de espectadores que van al teatro y al cine, casi no se filma porque no se están ejecutando los presupuestos de cine. Es un viva la pepa y todo en nombre de la limpieza, de "se acabó la corrupción, se terminó la mentira". Y mientras se fugan los capitales.

-¿Sos fan de alguna serie?

-No soy un gran espectador de series. He visto algunas, claro. Me enganchó mucho Breaking Bad, que fue la primera que vi, casi obligado por mi hijo (ríe), al principio. La verdad es que prefiero ir al cine o al teatro. Me gusta esa ceremonia colectiva. La disfruto.

Creo que mucha gente votó en contra de sí misma, porque creyeron que les iba bien solamente por su propio esfuerzo

-¿Cómo se ve la realidad Argentina a 14.000 kilómetros de distancia y cómo vivís este año electoral en nuestro país?

-La realidad se ve distorsionada, del mismo modo que se ve en la Argentina. Y en eso los medios tienen mucha injerencia. Espero que en las próximas elecciones ganen Alberto Fernández y Cristina, y que termine el neoliberalismo para siempre porque jamás le ha hecho bien a la gente, en ningún país del mundo. Nunca. No hay ningún ejemplo positivo que el neoliberalismo pueda mostrarnos; nadie puede decir: "miren cuánto creció este país, qué bien que está, cuántos derechos se han ampliado con las recetas del Fondo Monetario Internacional, el ajuste y la manipulación de la Justicia". No es bueno ni lo será jamás, así que espero que no vuelva a ocurrir nunca más, no sólo en la Argentina, sería buenísimo que no vuelva a ocurrir en toda la región. Creo que mucha gente votó en contra de sí misma, porque creyeron que les iba bien solamente por su propio esfuerzo. Y han creído otras cosas más. Todavía hay quienes piensan que Cristina tiene un PBI (Producto Bruto Interno), vaya a saber dónde y lo repiten convencidos. Es muy difícil ir contra eso. Hay cosas a partir de las cuales no podés generar, ya no digo empatía, ni siquiera un debate. Sobre todo si partís de una mentira o de una irrealidad o de un disparate, porque nadie puede creer de verdad que Cristina tiene escondido un PBI. El 90% de quienes lo dicen no tienen idea de lo que es un PBI ni qué significa. Entonces, ¿cómo les explicás? ¿Cómo tratás de persuadirlos de que las cosas no son así? Y los medios tienen un rol fundamental.

-¿Cómo te mantenés siempre informado?

-Leo mucho. No soy de las redes pero estoy en Twitter. Lo uso poco para colgar cosas mías y mucho para informarme sobre lo que pasa.

-Siempre tuviste un perfil bajo, ¿fue difícil sostenerlo a lo largo de 40 años de trabajo como actor?

-No siempre. A partir de un momento, los medios empezaron a respetarme pero en otras situaciones, no lo hicieron todo lo que hubiera deseado. Tampoco me quita el sueño. Hago lo que siento que tengo que hacer. Hay medios y programas a los que no voy porque no tengo ganas de decir: de eso no hablo. No me interesa ir a lugares en los que te agreden, no te dejan hablar, no te escuchan, o instalan una agenda a partir de la mentira. No tengo nada que decir ahí.

Hierro, la serie

Candela (Candela Peña) es una jueza recién destinada a El Hierro, la isla más remota del archipiélago canario. No es fácil adaptarse a la vida en una comunidad que, como ella, tiene un fuerte carácter. De hecho, la han enviado allí como castigo por su comportamiento heterodoxo.

Su primer caso es complicado: Fran aparece asesinado el mismo día en el que iba a casarse con la hija de Díaz (Dario Grandinetti), un oscuro empresario que enseguida se convierte en el principal sospechoso del crimen.

Aunque están en lados opuestos de la ley, Candela y Díaz tienen un objetivo común: descubrir la verdad sobre el crimen.

Hierro es un thriller policial, original de Movistar Play coproducido con Portocabo, Atlantique Productions y ARTE France. El libro es de Pepe Coira, y la dirección de Jorge Coira. El elenco se completa con el actor catalán Juan Carlos Vellido y los canarios Mónica López, Yaiza Guimaré, Kimberley Tell, Luifer Rodríguez, Mari Carmen Sánchez y Antonia San Juan. La serie inició su recorrido internacional el 26 de marzo con su presentación en el prestigioso Festival Series Manía (Lille, Francia), donde fue la única ficción española seleccionada para esta edición.