Lissa Vera se sinceró y reveló las internas del reencuentro de Bandana

La vuelta de Bandana el pasado mes de noviembre dejó al descubierto internas entre las integrantes del grupo. Tras el reencuentro de la banda, Lissa Vera habló sobre las tensiones que se vivieron en los días previos al show y se refirió al estado actual del vínculo con sus compañeras.

A través del programa LAM (América TV), la cantante dio detalles de las horas previas al recital que ofrecieron en el boliche Moscú, en la Costanera, y de las conversaciones que mantuvieron antes de volver a compartir un escenario.

Consultada sobre cómo está hoy la relación con Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, Vera apuntó: “La verdad es que bien”, afirmó, aunque aclaró que se trató de un proceso. “Durante el día de la fiesta estuvimos desde las cinco de la tarde hasta como las dos de la mañana, así que ahí tuvimos mucho tiempo para acercarnos”, contó en referencia a las charlas que mantuvieron antes y después de salir a escena.

Las integrantes de Bandana lograron acercar posturas tras su distanciamiento de años gracias al show que las reunió el mes pasado en un boliche de la Costanera

En ese contexto, la artista reconoció que el clima inicial fue tenso y que existía incertidumbre sobre su presencia. “Ellas creyeron que yo no iba a ir”, reveló al describir el nivel de distancia que había en ese momento. Ángel de Brito le preguntó entonces de quién estaba más alejada. “Hubo situaciones de planificaciones y frustraciones de ciertos planes, por eso venía medio caldeada la cosa, aunque nada personal, y a mí me agotó muchísimo el tema de todo lo que había pasado, me hizo muy mal”, expresó en relación a cómo impactó en el grupo la situación personal que atravesó Lourdes Fernández antes del evento tras la detención de su expareja por supuestos delitos de violencia de género y privación de la libertad.

A continuación, la cantante dio detalles sobre cómo vivieron el reencuentro. “Fue importante, porque las reglas de convivencia después de 25 años se tienen que reescribir. No somos las mismas que entraron a ese casting, y el tema es volver a ensamblar a cuatro mujeres que tienen sus vidas propias, sincerarnos y decir dónde estamos paradas cada una”, opinó. En esa línea, remarcó que cada una de las integrantes tiene hoy sus propios intereses y recorridos personales, y que volver a reunir al grupo no era algo automático.

Dos décadas después del éxito del grupo, las artistas volvieron a emocionar a sus fans con su reencuentro semanas atrás LATM+35

A pesar de las dificultades, la artista aseguró que lograron arreglar las cosas antes de subir al escenario. “Yo la verdad que sí, sentí que las cosas se fueron acomodando”, respondió cuando el conductor le preguntó si sentía que habían logrado revertir la situación. También explicó por qué era fundamental resolver los conflictos antes del show. “Si no, la magia no sale. Hay algo entre nosotras que si no lo resolvemos, no sale natural”, señaló.

La cantante reconoció, además, que muchas veces se olvida de su exposición pública. “Lo que pienso, lo digo, o lo que siento, lo demuestro, y si un día no tengo ganas de maquillarme, aparezco como en el programa de Moria Casán, donde tenía la cara desarmada, parecía un Picasso”, bromeó.

Vera desmintió los rumores sobre el supuesto conflicto vinculado al rol de su hermano como manager del grupo. Ante una consulta de Laura Ubfal, fue tajante: “No, eso no es así. De hecho, mi hermano creo que se tiraría un tiro en el pie antes de ser manager de todas”, mencionó. Con humor, describió la dinámica interna de Bandana. “Somos cuatro mujeres, imaginate que apenas me banca a mí... Es una bolsa de gatos, nos vamos turnando en cuanto a quién es la más intensa”, dijo.

Sobre supuestos cruces entre las artistas, reconoció que Valeria Gastaldi llegó a estar muy enojada con ella. “Y sí, es normal. Yo creo que también lo estaría, pero afortunadamente todo se resolvió”, afirmó y destacó la importancia del reencuentro. “Cuando nos miramos las caras las cuatro, nos dimos cuenta de que fue como una tormenta. Tenemos una relación de 25 años que puede soportar esta clase de vientos”, aseguró.

Finalmente, Vera explicó por qué decidió resguardarse durante los días previos al show. “Estaba con la energía muy baja, muy agotada, y la mejor manera que vi fue decir ‘me borro un poco’ para que el show salga bien. Tomé esa decisión, incluso sabiendo que las chicas se iban a calentar conmigo, pero mi objetivo era estar bien ese día”, concluyó.