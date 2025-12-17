George Clooney no besará a más mujeres en pantalla, siguiendo el ejemplo de otra estrella de Hollywood: “Lo hablé con mi esposa”

George Clooney ha besado a muchas actrices en pantalla a lo largo de sus más de 30 años de carrera cinematográfica. A Julia Roberts en La gran estafa (2001) o, más recientemente, en Pasaje al paraíso (2022); a Catherine Zeta-Jones en El amor cuesta caro (2003); a Jennifer Lopez en Un romance peligroso (1998); o a Michelle Pfeiffer en Un día inolvidable (1996). Sin embargo, ahora dice que, a los 64 años, ya descarta cualquier papel que implique besarse con una mujer. “He intentado seguir los pasos de Paul Newman: ya no voy a besar a ninguna mujer más”, ha contado en una entrevista con el Daily Mail.

Clooney y Catherine Zeta-Jones en El amor cuesta caro Universal Pictures

Newman decidió alrededor de 1971, durante el rodaje de Los indeseables, que ya no haría escenas románticas con otras actrices que no fueran su mujer, Joanne Woodward. Siguiendo su estela, Clooney ya avisó el pasado marzo en la CBS que se niega a seguir haciendo películas románticas porque reniega de competir con protagonistas de 25 años. Pero ahora va un paso más allá y directamente rechaza besarse en pantalla, sea del género que sea la película. En su caso, en principio no tiene la oportunidad de hacerlo con su esposa, Amal Clooney, que, a diferencia de Woodward, no se dedica a la interpretación, sino que ejerce como una reconocida abogada. “Cuando cumplí 60 años hablé con mi esposa”, comenta Clooney al medio británico sobre la conversación que le llevó a tomar esta decisión laboral. “Le dije: ‘Mirá, todavía puedo jugar al baloncesto con los chicos. Juego con chicos de 25 años. Todavía aguanto, estoy en forma. Pero dentro de 25 años tendré 85. No importa cuántas barritas de granola comas, es un número real”.

En septiembre de 2022, el ganador de dos Oscar —en 2006 por Syriana y en 2013 por Argo, dos películas en las que no besa a ninguna mujer— confesó a The New York Times que un director criticó su forma de besar en pantalla. Fue durante la promoción de Pasaje al paraíso, en la que estaba acompañado de su amiga Julia Roberts. “Recuerdo que al principio de mi carrera tuve que hacer una escena de beso con una chica y el director me dijo: ‘Así no’. Y yo pensé: ‘Hombre, ¡es mi jugada! ¡Así es como lo hago en la vida real!”, aseguró. También reveló en esa misma entrevista que Roberts y él habían tenido que repetir su escena del beso en la película de 2022 un sinfín de veces. “Le dije a mi mujer [Amal]: ‘Me llevó 80 tomas’, y ella me dijo: ‘¿Qué demonios?”, explicó el intérprete. “Fueron necesarias 79 tomas en las que salimos riendo y luego una toma en la que salimos besándonos”, aportó Roberts. “Bueno, teníamos que hacerlo bien”, remató Clooney.

George Clooney y Julia Roberts en 2016 Tony Barson - FilmMagic

El actor de Amor sin escalas —película de 2009 en la que besa a Vera Farmiga— tiene dos proyectos profesionales en el horizonte cercano. Uno es su participación en la adaptación al cine de la exitosa serie francesa Dix Pour Cent, que se estrenará en Netflix en 2026. El otro es la esperada Ocean’s 14, todavía en fase de desarrollo, pero con su confirmación como parte del elenco junto a Brad Pitt, Matt Damon y su interés romántico en esta franquicia que comenzó en 2001, Julia Roberts (con la que ahora parece improbable que se repita ningún beso).

Por lo demás, Clooney parece cada vez menos interesado en sacrificar tiempo en familia por estar pendiente del trabajo. Amal y él decidieron irse de Los Ángeles tras el nacimiento de sus mellizos, Ella y Alexander, ahora de ocho años. La familia reside desde 2021 en una lujosa “granja”, según la define él, en Brignoles, al sur de Francia. En octubre, contó en una entrevista con Esquire que le preocupaba criar a sus hijos “en la cultura de Hollywood” y que son felices en el campo, alejados de la exposición mediática. “Para ellos [sus hijos], es como... No están con sus iPads, ¿sabes? Cenan con los adultos y tienen que recoger sus platos. Tienen una vida mucho mejor”, celebró.