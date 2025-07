Darío Lopilato: de su nuevo programa a la vuelta de Casados con hijos y la convivencia con su novia

“En este momento la gente necesita reírse, divertirse un poco”, reflexiona Darío Lopilato, que este domingo, a las 12, estrena Viralizados, por América. En una charla con LA NACION, el actor habla de humor, de la posibilidad de la vuelta de Casados con hijos, de su familia y su vínculo con Michael Bublé a quien considera como un hermano. También cuenta sobre su fe evangélica y su novia María Irigaray, con quien está probando la convivencia por primera vez en su vida.

-¿Cómo te preparás para esta vuelta?

-Está bueno reírse y creo que el humor es lo más hermoso que tenemos y hay que cuidarlo y disfrutarlo. Me encanta el horario de Viralizados porque me retrotrae a los domingos comiendo pastas en familia y viendo Los Benvenutto.

-¿De qué se va a tratar el programa?

-Vamos a mostrar videos, bloopers y situaciones increíbles, y damos la oportunidad de que la gente mande su video gracioso. Además si se hace viral pueden ganar 100.000 pesos. Me encanta la posibilidad de hacer reír.

-¿Quiénes te van a acompañar?

-Me van a acompañar Iván Ramírez, que la rompe y de pronto imita a Aníbal Pachano, Flavio Mendoza, Mario Pergolini; y también está Leo Raff, el actor que hace personajes en Bendita. Se dio una combinación explosiva entre los tres. Hay invitados especiales, en el primer programa estará Marcelo Iripino. Es un material muy divertido, con bloopers clásicos e inéditos, nacionales e internacionales.

-¿En qué otros proyectos estás?

-También hago humor en Estamos todos locos, el streaming que conduzco con Alfredo Silva y Roberto Peña en República Zeta, de lunes a viernes, de 14 a 15. Me gusta aportar esa cuota de humor que hoy hace tanta falta; necesitamos reírnos un poco más, compartir en familia y olvidarnos un rato de los problemas.

-¡Estás condenado al humor!

-[Risas] Sí, después de tanto tiempo. Me encanta la comedia. La última temporada en Mar del Plata hice Antígona en el baño y tenía su momento delicado también. Me gusta la sitcom, lo que te hace reír, aunque quizá el personaje lo padece. Además para el próximo verano estoy preparando una comedia bien arriba en la que quizá debute como uno de los productores. Está por verse, por eso no puedo contar nada más todavía.

-¡No parás nunca!

-No, nunca paré de laburar y es una bendición de Dios. En todos estos años todo fue mutando y quizá el público que te ve en la tele no es el mismo que mira streaming, donde tenés la posibilidad de mandar un mensaje en el chat en vivo y puedo leerlo; es una interacción que con la tele no existe. Sin embargo, el fin es el mismo: pasarla bien.

-¿Te fue fácil adaptarte a esos cambios?

-Sí. Yo escucho mucho a mis sobrinos y a mi novia, que también me da una mano muy grande. No me quedo con el humor que aprendí; sigo manteniendo una base sólida de los compañeros profesores que tuve a lo largo de los años, y al mismo tiempo crecí y trato de estar al último grito del humor [risas]. Es verdad que cambió mucho la comedia, pero sigue siendo comedia y no quiero que nadie se quede afuera.

Es un “hasta siempre”

-Casados con hijos fue un programa tan fuerte que llegó hasta Netflix y Sony, y Telefe repite de vez en cuando, ¿qué te dejó?

-Tengo 44 años y me siguen hablando de Coqui y pidiendo: “decime papucho” o “decime mamucha”. Y lo digo con una alegría... Me encanta. La gente nos quiere ver juntos y nos juntamos, pero cuando nos despedimos digo que es un ‘hasta siempre’ porque es una realidad. No puedo olvidarme nunca de ese personaje increíble que trae alegría y de esa familia que trae unión. Está la posibilidad de volver, no se sabe si al teatro o a la tele o al cine. El público nos quiere en pistas y al mismo tiempo no es fácil juntarnos, aunque estamos conectados. Si se tiene que dar y está la mano de Dios, se va a dar y sino lo seguiremos disfrutando.

-Mirtha Legrand siempre dice que el público se renueva...

-Y tiene razón. Durante diez años fui a Bariloche a conducir los eventos de egresados y los chicos me decían: “Coqui crecí con vos”. Y por ahí me veían los padres que todavía ni siquiera se conocían. Es un programa familiar que sigue latente.

-Quizá la más complicada es tu hermana Luisana que vive en Canadá...

-Ella va y bien. Y además es mamá de cuatro... Mis sobrinos son hermosos y también están los hijos de mi hermana Daniela, que son divinos. Los amo. Cuando estoy con ellos no existe otra cosa.

-Al principio te costaba comunicarte con su marido, Michael Bublé, ¿aprendiste a hablar inglés?

-Hablamos en inglés mejor que antes. Estuve viviendo en Canadá durante un año en pandemia. Pero antes ya había viajado y estudié en una escuela de Canadá. Una base de inglés manejo, lo bueno es que tengo tanta confianza con mi cuñado que me entiende igual. Y además él habla más castellano que yo inglés [risas]. Es el hermano que mis padres no pudieron darme.

-¿Cómo se llevan?

-Nos llevamos muy bien, Mike está pendiente de mis laburos. Por ejemplo, cuando empecé el streaming ellos estaban acá porque mi hermana estaba filmando Pepita la pistolera y yo me olvidé de avisarles y al día siguiente me dijo: “oh my brother, I saw you in the streaming... ¡qué bueno!” [risas]. Me siento muy apoyado.

-Son una familia muy unida…

-Mucho. Las Navidades las paso en familia. Me hago un tiempito para viajar y a la vuelta estreno la temporada; los productores ya saben. Eso no se negocia.

“Te cambia la vida”

-Durante la nota nombraste mucho a Dios, ¿sos muy creyente?

-Conozco a Dios desde muy chiquito, pero no lo vivo como una religión sino un estilo de vida. Voy a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a leer la Biblia, a compartir versículos o libros que quizá leo antes en mi casa y quiero saber otra interpretación, o voy a orar. Es un estilo de vida porque muchas veces sentí a un Dios poderoso que hizo milagros en la familia. No fue una última alternativa de buscar, una salida en mi vida por lo que estaba sucediendo, sino que fue un crecimiento de la fe. Sentí a Dios cuando viví momentos difíciles que fueron públicos, como la salud de mi sobrino Noah y después de mi madre. Y siempre tengo una respuesta de Dios. Soy cristiano católico apostólico no romano, soy evangélico. Cuando sentís que hay un Dios poderoso, te cambia la vida.

-¿Cuál fue ese primer milagro?

-Mis padres pasaron por una situación delicada que prefiero que cuenten ellos alguna vez si quieren porque es muy personal. Entonces conocí la paz de Dios. Son pruebas que uno tiene que superar. La fe te saca la carga y vas liviano. Por eso digo que no es una religión y sino un estilo de vida. No me vas a ver golpeando la puerta de tu casa para decirte que sientas lo mismo que yo. Pero sí cuento que tengo un Dios poderoso, milagroso, de respuestas.

-¿Estás de novio?

-Sí, hace tres años que estamos juntos. La conocí un verano haciendo Vamos a contar mentiras. Se llama María Irigaray y es pianista, actriz, modelo, periodista deportiva y modelo. Empezamos tímidamente porque yo estaba muy herido de amor. Y ahora estamos conviviendo por primera vez en mi vida. Nunca conviví con nadie.

-¿Y cómo resulta la experiencia?

-Día a día. Bien, ya estoy grande y tengo mis mañas, pero entre los dos estamos construyendo algo lindo.

-Tienen varias cosas en común...

-La tiene tan clara en el periodismo deportivo que vemos partidos de River juntos y ella sabe más que yo; sabe a quién venden, quién va a entrar. Ella es hincha de Rosario Central y podés pensar que solamente sabe de su equipo, pero sabe de todos. Me divierte porque también me tiene al día y no se le escapa nada.

-¿Hablaron de la posibilidad de ser padres?

-A futuro, me gustaría tener siete hijos, pero por ahora disfruto a mis sobrinos: Daira de 21 y Benicio de 11, que son hijos de Daniela; Noah de 11, Elías de 9, Vida de 5 y Cielo de 2, que son de Luisana. Cuando nos juntamos todos, son las tardes más inolvidables de mi vida.