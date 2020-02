Dave Mustaine afirmó que está "100% libre de cáncer"

El músico había anunciado que estaba enfermo en junio del año pasado Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

En junio del año pasado Dave Mustaine había afirmado que estaba sufriendo cáncer de garganta, pero ahora, a menos de un año del anuncio, el cantante de Megadeth confirmó que está " 100% libre de cáncer".

En un concierto que hizo el grupo de heavy metal en Londres este viernes, Mustaine aprovechó una pausa para comunicarles a sus fanáticos las buenas noticias. "Un año atrás estábamos grabando nuestro nuevo álbum en Tennessee cuando de repente empecé a sentir un dolor en mi garganta. Fui al doctor y él me dijo: 'Dave, vos tenés cáncer'. Mi primer pensamiento fue: ¿Estoy asustado? No, estoy muy enojado", afirmó el músico a un estadio lleno de fans. Y agregó: "Abandoné todo lo que estaba haciendo y me dediqué a ponerme mejor. Pasé por 51 radiaciones y 9 quimioterapias. Me costaba mucho pensar en la posibilidad de no volver a tocar frente al público. Entonces recé, pero también pensé en mi familia y en mis fans, son ustedes los que me dieron la energía y el poder para atravesar esto. El 16 de octubre fui a ver al médico y me dijo 'Dave, ya no tenés más cáncer'".

Las buenas noticias ya se podían intuir en los primeros días de enero cuando la página de Facebook de Megadeth empezó a publicar fotos de toda la banda ensayando para una gira por Europa. También habían subido una foto de Mustaine con un gorro de invierno y la leyenda " estoy de vuelta".

El anuncio de Mustaine

El 17 de junio de 2019 el músico había sorprendido a todos cuando anunció que estaba enfermo en un posteo de Instagram: "He sido diagnosticado con cáncer de garganta. Claramente, es algo que hay que respetar y que hay que enfrentar, aunque me he enfrentado a otros obstáculos antes. Estoy trabajando estrechamente con mis doctores, y hemos definido un plan de tratamiento que ellos aseguran tiene un 90 por ciento de probabilidades de éxito. El tratamiento ya ha comenzado".

Además canceló todos los espectáculos por el resto del año, incluido el que la banda iba a hacer el 18 de septiembre en el Club Hípico de Buenos Aires.