David Beckham cuenta cómo se enamoró de Victoria, a 21 años de su boda

Victoria y David Beckham celebraron 21 años de casados

7 de julio de 2020 • 10:05

Hace 23 años que David Beckham -entonces prometedor jugador de la liga inglesa- se fijó en Victoria, integrante de las Spice Girls, grupo que intentaba abrirse camino en el mundo de la música. En ese momento pocos podrían imaginar que llevarían a estas alturas 21 años de casados, tendrían cuatro hijos y conformarían una de las parejas aparentemente más estables del panorama social internacional. Al llegar a este aniversario el ahora exfutbolista reveló cómo se enamoró de ella. "Me gusta esa del pequeño traje negro...", recuerda Beckham sobre el día que descubrió a la que es su mujer. Iba vestida con un traje negro de PVC en el video de las Spice Girls para "Say You'll Be There".

David publicó un emotivo homenaje en Instagram dirigido a su esposa y recordó el momento en que se enamoró de Victoria mientras la veía en la televisión. El mensaje ha sido compartido con sus 63 millones de seguidores. "Bueno, hace unos 23 años me senté en una habitación con Gary Neville [su compañero de equipo del Manchester United] y las chicas estaban en la televisión y me volví hacia él y le dije: 'Oh, me gusta esa del pequeño traje negro'". Y añadió: "¿Quién hubiera pensado después de todos estos años que estemos celebrando 21 años de matrimonio, con 4 de niños hermosos y perfectos? Gracias y feliz aniversario te amo @victoriabeckham". Luego Vicoria, de 46 años, respondió con su propio mensaje, escribiendo: "No puedo creer que hayan pasado 21 años desde que dijimos 'Sí, quiero'. Cuatro niños, cuatro perros, muchas risas y te quiero más cada día".

La pareja se casó en una ceremonia repleta de estrellas en el castillo de Luttrellstown, en las afueras de Dublín, el 4 de julio de 1999, y han acumulado una gran fortuna. Han vivido en Hertfordshire, Madrid y California, pero ahora dividen su tiempo entre una mansión de 25 millones en Holland Park, West London y una casa al estilo granero de lujo en los Cotswolds. También tienen un lujoso apartamento en Miami donde él posee un equipo de fútbol. El matrimonio ha contado en más de una ocasión que son mucho más fuertes juntos que por separados, pero que no es por eso por lo que siguen unidos: es, simplemente, porque se siguen queriendo.

Pero no siempre fue así. "Ha habido muchas, muchas veces en los últimos 21 años que parecía que no iban durar", ha comentado a la prensa británica uno de los amigos de la pareja. Hace dos años, corrieron rumores de que se iban a divorciar. También hubo problemas entre la pareja cuando regresaron a Londres desde Estados Unidos en 2013. También cuando hace tres años cuando se filtraron correos electrónicos escritos por Beckham en los que afirmaba que su trabajo de caridad debería haberle valido un título de caballero y parecía llamar al comité de honores "caprichos".

Los Beckham son hoy una empresa que factura millones. Tienen tres empresas: una a nombre de cada uno y otra en común. Las cifras que se manejan de sus ganancias son inciertas. Para el diario The Times, están entre las 50 personas que más impuestos pagan de todo el Reino Unido y acumulan 355 millones de libras, casi 400 millones de euros. Para el diario The Mirror, habrían logrado alcanzar ya los 750 millones de euros. Otros, como la publicación especializada Forbes, apuntan a que solo David habría acumulado 800 millones a lo largo de su carrera deportiva.

Él es mucho más que un futbolista -a través de sus acuerdos con H&M, Adidas, Samsung, L'Oréal...-, lo que quedó claro pronto y rápido es que ella era mucho más que una cantante. De hecho, las Spice Girls están tan atrás en su vida que ni siquiera se ha unido a ellas en su nueva gira. Victoria está del todo centrada en su exitosa y por fin saneada empresa de moda, valorada en 100 millones de euros. Cuando arrancó su camino hace 11 años y tras su imagen de fashion victim encaramada en tacones imposibles, con looks a juego con su marido y con cambios de imagen constantes, eran pocos quienes confiaban en su faceta de diseñadora. Lo que parecía un capricho más se ha convertido en una de las firmas británicas más sólidas del Reino Unido, con desfiles habituales en la pasarela de Londres, cerca de 200 empleados, tienda online en 50 países y dos boutiques, en Hong Kong y en la capital británica. Una línea que tiene una rama deportiva en colaboración con Reebok y que tendrá otra de belleza a finales de 2019.