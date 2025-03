El descargo de Millie Bobby Brown contra quienes la criticaron: “Me niego a disculparme por crecer”

Durante los últimos días, Millie Bobby Brown se convirtió en el blanco de una ola de críticas por su look. La actriz, en plena gira de la gira promocional de su último film, The Electric State, acaparó la atención más por su apariencia que por su trabajo en el film. Cansada de los comentarios maliciosos, decidió tomarse unos minutos y compartió un contundente descargo en sus redes sociales. “Me niego a disculparme por crecer”, aseguró.

Todo comenzó el 24 de febrero, cuando la estrella de Hollywood apareció en la alfombra roja del Teatro Egipcio de Los Ángeles para la premier de la película de Netflix. Para la ocasión, optó por un vestido de la colección Otoño 2025 de Annie’s Ibiza que acompañó con el pelo recogido. De inmediato, en las redes sociales muchos coincidieron en que el outfit la hacía verse mayor de lo que en realidad es, y la reprobación llegó hasta algunos medios.

Millie Bobby Brown al llegar a la premier The Electric State, en Los Ángeles Jordan Strauss - Invision

Millie Bobby Brown y la necesidad de hablar

Si bien el viernes pasado la protagonista de Stranger Things había compartido la captura de pantalla de un artículo de British Vogue que decía “A nadie le importa la edad que creas que tiene Millie Bobby Brown”, anoche decidió dejar en claro su punto de vista a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 63 millones de seguidores. Durante las primeras 12 horas, casi dos millones de personas le dieron “me gusta” al posteo,

“Hola a todos, soy Millie. Quiero tomarme un momento para abordar algo que creo que es más grande que solo yo, algo que afecta a cada joven que crece bajo escrutinio público. Creo que es necesario hablar sobre esto”, arrancó con la mirada fija en la cámara, el pelo suelto y un buzo rosa. “Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo. En vez de eso, actúan como si tuviera que permanecer congelada en el tiempo, como si tuviera que verme como en la temporada 1 de Stranger Things. Y como no sucede, ahora soy un objetivo”, siguió.

Millie Bobby Brown responde con dureza a las críticas sobre su apariencia

En ese momento, la actriz enfocó su discurso en algunos de los artículos periodísticos que la tuvieron como protagonista estos días y en las “personas que están desesperadas por derribar a las mujeres jóvenes”. Para ello, leyó cuatro titulares junto a sus firmas. “‘¿Por qué envejecen tanto los de la generación Z como Millie Bobby Brown? Por Lydia Hawken”; “¿Qué le hizo Millie Bobby Brown a su cara? Por John Ely” y “Millie Bobby Brown confundida con la madre de alguien mientras guía a su hermana menor Ava a través de Los Ángeles”, por Cassie Carpenter”.

Por último, Brown compartió un artículo que reprodujo las críticas de Matt Lucas y se preguntó por qué el medio decide “amplificar un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una joven”.

“Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante. ¿El hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres? Aún peor. Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics. La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos”, continuó, desilusionada.

Millie Bobby Brown creció frente a las cámaras, y se quejó de que muchos no acepten el paso del tiempo y su transformación en una mujer

“Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto, o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué el instinto es decir algo horrible en lugar de decir algo agradable?”, reflexionó luego.

La actriz se despidió con un mensaje esperanzador. “Si tenés un problema con eso, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo? Vamos a hacerlo mejor. No solo para mí, sino para cada joven que merece crecer sin miedo a ser destrozada por simplemente existir”, cerró.

Millie Bobby Brown en la premier de Enola Holmes 2 en 2022 Evan Agostini - Invision

Las palabras de la actriz británica empujaron a miles de personas a dejar un mensaje de apoyo, entre los que se destacaron los de algunas colegas. “Enormemente orgullosa de ti”, escribió Sarah Jessica Parker. “Eres un hermoso ejemplo de gracia y solidaridad. Qué buena forma de defenderte. Estoy muy orgulloso de ti, Mills”, expresó Aaron Paul. “Muy bien dicho. Gracias. En realidad, no importa nuestra edad o estatura, debemos estar dispuestos a aceptarnos plenamente a nosotros mismos y no caer en la falsa ideología de los medios de comunicación destructivos. Buen trabajo, amiga”, expresó por su lado Sharon Stone, mientras que el piloto Lewis Hamilton se mostró “verdaderamente orgulloso” de la actriz.

