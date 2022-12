De la broma de Victoria y David Beckham al especial saludo de Richard Gere y su esposa Alejandra Silva

escuchar

Durante todo el domingo, las estrellas de Hollywood compartieron a través de sus redes sociales postales y videos de sus celebraciones navideñas junto con saludos y deseos de buenos augurios para todos sus seguidores. Con glamour y en familia, los famosos pasaron un domingo de festejos.

Entre sus regalos, Victoria Beckham recibió un buzo muy especial con una graciosa frase que inmediatamente subió a su cuenta de Instagram. La diseñadora de moda se fotografió sentada sobre las piernas de su marido, David Beckham, luciendo un hoodie en donde se podía leer la frase “All I want for Christmas is David Beckham” (“Todo lo que quiero para Navidad es David Beckham”) , un deseo que pudo cumplir en 1999 cuando pasó por el altar con el futbolista.

“ Conseguí lo que quería esta Navidad ”, escribió como epígrafe de las fotos la ex Spice Girl, de 48 años, demostrando que está completamente enamorada de su esposo. Los Beckham llevan más de dos décadas de casados y tienen cuatro hijos en común: Harper, de 11 años; Cruz, de 17, Romeo, de 20 y Brooklyn, de 23, con quienes se muestran muy unidos y compinches.

Victoria Beckham posa con su simpático buzo

Más temprano, la diseñadora había compartido una imagen en la que se podía ver al exfutbolista con los tres hijos más chicos que tienen en común, todos luciendo pijamas iguales. “ Papá sigue con la tradición de la familia Beckham. Te queremos y te extrañamos mucho Brooklyn ”, escribió mencionando al mayor de sus chicos, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos junto a su esposa, con quien celebró la primera navidad de casados.

Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva, eligieron escapar de la ola polar que atraviesa Estados Unidos para celebrar una Navidad con calor y en la playa. Fue la mujer de la estrella quien se encargó de compartir una postal de los festejos familiares. “ Feliz Navidad de nuestra familia a la tuya ”, escribió Silva junto a una foto en la que se la ve con su esposo y sus dos hijos, de tres y dos años, en un paradisíaco lugar que no revelaron. La familia pareciera estar pasando unos días en el caribe, entre el mar y la arena.

La pareja, que se lleva 30 años de diferencia, comenzó su historia en 2014 - en un hotel de Italia que la mujer administraba- y se casaron a escondidas en 2018 con una íntima pero glamorosa boda, cuando Gere tenía 68 años y ella 35. En 2019, le dieron la bienvenida a Alexander, el primer hijo que tuvieron juntos, y en 2020 nació el segundo heredero, del cual no se conoce su nombre.

Anya Taylor-Joy eligió desearle a sus fans una feliz Navidad desde la comodidad de su cama . La estrella de Gambito de Gama y su esposo, el músico Malcolm McRae, posaron para una selfie antes de levantarse y comenzar a celebrar el gran día.

Fueron en total dos postales las que compartió la actriz. Además de la foto con su enamorado, también publicó otra en donde se la puede ver sola junto a su gato. Como epígrafe escribió un mensaje en tono de broma: “ Feliz Navidad a todos los animales asquerosos, de mi casa a la de ustedes ”.

Lily Collins y su marido, Charlie McDowell, se mostraron muy felices de festejar la Navidad juntos. La actriz de Emily en París, de 33 años y su pareja posaron junto a su perro luciendo pijamas blancos en composé, con figuras navideñas como renos, arbolitos y estrellas en rojo. El perrito también lució un atuendo festivo: un collar en verde y rojo.

“ Sí, ahora somos esa familia. Feliz Navidad les desea nuestra familia a la de ustedes ”, escribió la estrella que además de las fiestas de fin de año, en estos días se encuentra celebrando el lanzamiento de la tercera temporada de la serie de Netflix que terminó de consagrarla frente al público.

LA NACION