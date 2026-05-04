David Beckham recibió un insólito regalo de Victoria para su cumpleaños

David Beckham festejó 2 de mayo la llegada de sus 51 años pero más allá de su cumpleaños, el público se detuvo en un detalle que no paso desapercibido en las redes sociales: el insólito regalo que recibió por parte de su mujer Victoria Beckham. La ex Spice Girls le dio a su esposo una prenda que dio mucho que hablar y que encendió a todas las fans del inglés, reconocido por su atractivo físico.

El regalo de Victoria fue nada más y nada menos que una sunga roja, que el exfutbolista del Manchester United utilizó para posar para las cámaras en unas vacaciones. En la foto, se lo ve a David con su particular atuendo, sonriente y con unas gafas de sol a tono.

La tierna dedicatoria de Victoria para su marido

Victoria compartió una serie de imágenes de su marido y le dedicó unas tiernas palabras por su cumpleaños. “Eres nuestro mundo, nuestro todo. ¡Te queremos muchísimo! Feliz cumpleaños al mejor esposo, papá, hijo, hermano y amigo. Al alma más amable y generosa. ¡Te vamos a consentir todo el día! Nadie lo merece más que tú“, escribió la cantante.

David también escribió unas reflexivas palabras de agradecimiento a sus seres queridos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 88 millones de seguidores. Allí, compartió una foto retro de cuando era pequeño y una actual, mostrando cómo vive el paso del tiempo con alegría.

“Me siento muy afortunado y bendecido de haber tenido hoy un día muy especial, siendo consentido por mi esposa, mis hijos, mi familia y mis amigos desde el momento en que abrí los ojos hasta ahora. Solo quiero decir gracias y que los quiero muchísimo, gracias”, dijo el exfutbolista.

David recibió su cumpleaños con sus seres queridos

David Beckham y Victoria Beckham están juntos desde 1999 y desde aquel entonces se convirtieron en una de las parejas más icónicas del espectáculo y el deporte a nivel mundial. Tienen cuatro hijos juntos: Brooklyn Joseph (nacido en 1999), Romeo James (2002), Cruz David (2005) y Harper Seven (2011), aunque con el mayor tuvieron varios cortocuitos en el último tiempo.

David y Victoria están en pareja desde 1999 (Foto: @victoriabeckham)

Con estas muestras de cariño en redes sociales, la pareja mostró que su presente sentimental atraviesa uno de sus momentos más sólidos y visibles. A más de dos décadas de relación, la pareja se muestra unida, cómplice y muy cercana en redes sociales y apariciones públicas, donde suelen compartir mensajes de cariño y orgullo familiar.

Entre celebraciones, proyectos profesionales y tiempo con sus hijos, ambos reflejan una etapa de estabilidad y madurez en la que priorizan la vida familiar y el apoyo mutuo, consolidándose como uno de los matrimonios más duraderos y admirados del mundo de la farándula internacional.