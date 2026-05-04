David Beckham recibió un insólito regalo de Victoria para su cumpleaños
El exfutbolista cumplió años y su mujer decidió agasajarlo con un presente que no pasó desapercibido en las redes sociales
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David Beckham festejó 2 de mayo la llegada de sus 51 años pero más allá de su cumpleaños, el público se detuvo en un detalle que no paso desapercibido en las redes sociales: el insólito regalo que recibió por parte de su mujer Victoria Beckham. La ex Spice Girls le dio a su esposo una prenda que dio mucho que hablar y que encendió a todas las fans del inglés, reconocido por su atractivo físico.
El regalo de Victoria fue nada más y nada menos que una sunga roja, que el exfutbolista del Manchester United utilizó para posar para las cámaras en unas vacaciones. En la foto, se lo ve a David con su particular atuendo, sonriente y con unas gafas de sol a tono.
Victoria compartió una serie de imágenes de su marido y le dedicó unas tiernas palabras por su cumpleaños. “Eres nuestro mundo, nuestro todo. ¡Te queremos muchísimo! Feliz cumpleaños al mejor esposo, papá, hijo, hermano y amigo. Al alma más amable y generosa. ¡Te vamos a consentir todo el día! Nadie lo merece más que tú“, escribió la cantante.
David también escribió unas reflexivas palabras de agradecimiento a sus seres queridos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 88 millones de seguidores. Allí, compartió una foto retro de cuando era pequeño y una actual, mostrando cómo vive el paso del tiempo con alegría.
“Me siento muy afortunado y bendecido de haber tenido hoy un día muy especial, siendo consentido por mi esposa, mis hijos, mi familia y mis amigos desde el momento en que abrí los ojos hasta ahora. Solo quiero decir gracias y que los quiero muchísimo, gracias”, dijo el exfutbolista.
David Beckham y Victoria Beckham están juntos desde 1999 y desde aquel entonces se convirtieron en una de las parejas más icónicas del espectáculo y el deporte a nivel mundial. Tienen cuatro hijos juntos: Brooklyn Joseph (nacido en 1999), Romeo James (2002), Cruz David (2005) y Harper Seven (2011), aunque con el mayor tuvieron varios cortocuitos en el último tiempo.
Con estas muestras de cariño en redes sociales, la pareja mostró que su presente sentimental atraviesa uno de sus momentos más sólidos y visibles. A más de dos décadas de relación, la pareja se muestra unida, cómplice y muy cercana en redes sociales y apariciones públicas, donde suelen compartir mensajes de cariño y orgullo familiar.
Entre celebraciones, proyectos profesionales y tiempo con sus hijos, ambos reflejan una etapa de estabilidad y madurez en la que priorizan la vida familiar y el apoyo mutuo, consolidándose como uno de los matrimonios más duraderos y admirados del mundo de la farándula internacional.
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