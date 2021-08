De la dilatada vuelta de Susana Giménez a la increíble historia de un vestido robado

A nivel personal, Susana Giménez viene atravesando tiempos muy movilizantes. El año pasado a raíz de un accidente doméstico que sufrió al caerse en su casa de Punta del Este y la polémica que se generó por sus dichos sobre la Argentina y la pandemia y su decisión de radicarse en Uruguay y este 2021, por su contagio de Covid-19, que la obligó a estar internada varias semanas en el Sanatorio Cantegril por una complicación en su cuadro respiratorio, pese a tener las dos vacunas de Pfizer. En el medio, además, tuvo que hacer un viaje relámpago a la Argentina para tratarse con su traumatólogo de confianza, el doctor Alejandro Duetto, y operarse en el sanatorio Otamendi por los dolores que sufría en el brazo, tras el accidente.

Pero la diva de 77 años no se amedrentó le hizo frente a todas las polémicas, a sus problemas de salud y así logró disfrutar de sus días al aire libre en su chacra esteña junto a su familia y sus adorados perros, uno de los cuales (Rita) dio a luz a cinco cachorros, que la alegraron y la distrajeron justo en el momento necesario: cuando ella empezaba la rehabilitación, tras su alta de Covid.

Hoy ya recuperada y descansando de tanto movimiento, Susana no tiene pensado volver a la pantalla chica en el corto plazo, pero sí tiene algunas sorpresas por delante que seguramente alegrarán a sus seguidores. Mientras las autoridades de Telefe esperan que para mayo o junio de 2022 tengan a la diva haciendo su programa, en las próximas semanas se verán con ella para ir coordinando todo. Pero, por otro lado, en octubre la diva tendrá una gran presencia pública, ya que recibirá un premio de trayectoria internacional, y ahí -para alegría de sus fans que disfrutan y extrañan su frescura- seguramente Susana volverá a ser protagonista de varias noticias.

Una mujer encontró su vestido de robado mirando la serie El reino

Tras el estreno de El reino, la nueva serie argentina que se puede ver en Netflix, protagonizada por un gran elenco surgieron algunas polémicas, pero esta es la menos pensada seguramente. Una familia se encontraba el sábado pasado mirando la ficción cuando ocurrió un hecho inesperado: en una de las primeras escenas del capítulo uno, más exactamente en el minuto 28, cuando la intrigante familia protagonista se prepara para su presentación pública, en el cierre de campaña, aparece la actriz Victoria Almeida, interpretando a la hija mayor del matrimonio compuesto por Mercedes Morán y Diego Peretti, con un vestido largo, con un corset drapeado, hombros caídos, escote corazón y de un color azul violáceo.

El vestido de la polémica. Una mujer asegura que un vestido que aparece en la serie El reino es robado

Tras ver el vestido en pantalla, esta familia porteña ya no pudo seguir mirando atentamente el thriller psicológico porque este hecho la distrajo. “Es mi vestido, es mi vestido... ¡el que me robaron!”, dijo la mujer que descubrió su atuendo de casamiento en la pantalla.

La mujer en cuestión se comunicó con la periodista Andrea Taboada para contarle la historia su vestido, que había sido comprado en el atelier del reconocido diseñador Jorge Ibáñez, ideado por ella y con una tele especial para la ocasión. “Luego de la ceremonia, lo dejó en la casa familiar y nunca más lo encontró”, explicó la panelista.

Averiguando la travesía y el destino del vestido, lograron saber que fue vendido y que el vestuarista Julio Suárez, también encargado del estilismo de producciones de la talla de El Ángel, El clan y Gilda entre otras, no dudo un segundo en adquirirlo en el momento que lo vio en una feria reconociendo de inmediato su valor por lo que Ibáñez significaba para el mundo de la moda.

“Yo enterada de la situación, hablo con el vestuarista de la serie y me cuenta que a ese vestido lo compró en una feria americana. Luego, contactamos al encargado de vestuario con una de las personas involucradas y ahora van hablar para ver cómo pueden hacer para recuperarlo”, amplió Taboada.

Trailer de El reino

En tanto, Suárez dijo: “Es una locura, nunca me había pasado nada igual. Es increíble... Llegó a mis manos por una feria americana porque me pareció espectacular para ese personaje, ya que estaba buscando trajes especiales. Me gustó y lo agencié”. Y Taboada agregó: “Ojalá que puedan reencontrase, estaba muy, muy emocionada de ver su vestido”. “Sí, ojalá, debe haber sido fuerte, más un vestido hecho para alguien en especial. Yo no lo tengo (en referencia al vestido), pero voy hablar con la gente de la productora porque entregárselo para mí sería un placer“, aseguró el vestuarista.

La familia no quiere dar declaraciones públicas sobre lo que pasó, pero seguramente queda poco tiempo para tener nuevamente es sus manos esa pieza que tanto significa para ellos y así resolver el misterio del vestido.

América homenajea a Mauro Viale

Mauro Viale

Mauro Viale es sinónimo de América. El periodista, que con su estilo y modo de conducir llevó a la televisión del mediodía a ratings impensados para ese horario y convirtió a las noticias en historias para contar a través de sus protagonistas, recibirá un homenaje muy especial de parte del canal en donde pudo expresar su forma tan única de comunicar.

América renombrará el estudio 2, aquel que lo vio trabajar hasta el último de sus días, antes de morir a causa de un paro cardíaco, luego de contraer Covid-19. El directorio del canal de Palermo tiene pensado organizar un homenaje muy especial el 27 de agosto próximo para el cual también está convocada a participar la familia del periodista.

Además pidieron la colaboración de todos sus empleados para organizar un aplauso virtual y les solicitaron que enviaran videos en homenaje a Viale, para así estar presentes de alguna manera y recordar como se merece alguien que amo tanto la televisión.