Goldie Hawn: los motivos que la mantuvieron alejada de los sets durante 15 años

“¿Hacia dónde voy ahora?”, es la pregunta que Goldie Hawn no para de repetirse a diario. En una constante búsqueda personal y profesional, la actriz -que fue un verdadero ícono en los ‘80 y ‘90- aprendió a esfumarse de la escena cada vez que lo necesita, sin perder su lugar y su nombre dentro de la industria.

Dueña de un indiscutible don para la comedia, la protagonista de éxitos como La muerte le sienta bien o El club de las divorciadas hace un tiempo que puso su carrera en un segundo plano, apareciendo esporádicamente en proyectos que implican un nuevo desafío actoral o simplemente llaman su atención. “Estaba caminando en una dirección que ya ni me satisfacía ni inspiraba. Así que me detuve para hacer una revaluación de mi vida, de todo lo que contenía y lo que quería hacer de ella”, confesó la artista justificando sus 15 años fuera de los sets.

Si bien su decisión de alejarse de la pantalla grande coincidió con la explosión artística de su hija Kate Hudson, lo cierto es que la muerte de su madre, algunas decisiones drásticas que tuvo que tomar en su vida y su refugio en el budismo la llevaron a un retiro voluntario . A pesar de sus idas y vueltas, hoy la actriz casada con Kurt Russell comanda repartos, lidera su propia fundación y está muy lejos del olvido.

Kate junto a su madre, la famosa actriz Goldie Hawn Archivo

La reina de la comedia

Nacida el 21 de noviembre de 1945 en un barrio de Washington DC., Goldie Jeanne Hawn dio sus primeros pasos en el mundo artístico como bailarina profesional, disciplina que empezó a estudiar a los tres años. Quizá ahora entendamos mejor sus divertidas coreos en medio de situaciones domésticas que suele subir a sus redes sociales.

Sin embargo, su destino no estaba en el ballet. La estadounidense colgó sus zapatitos de baile y debutó como actriz en la serie de televisión Good Morning World en 1967 y solo le llevó tres años hacerse de un lugar en el medio. Su interpretación de Toni Simmons en Flor de cactus dejó a todos boquiabiertos, otorgándole un Globo de Oro y un Oscar como la mejor actriz de reparto. Casi nada para empezar.

Ya para sus 25 años, su nombre se había convertido en una promesa del cine. La pícara recluta, Hay una chica en mi sopa y Las mariposas son libres son algunos de los films que la llevaron a acariciar la cima del éxito, aunque su carrera despegó por completo en los ‘90. Tu casa es mi casa, La muerte le sienta bien, Todos dicen te quiero y El club de las divorciadas, la transformaron en una gran referente de la comedia.

Hawn, Milder y Keaton protagonizaron en los noventa El club de las divorciadas, comedia que abordaba los temas de la sororidad y la fobia a estar solteras

Si bien este último film -que protagonizó junto a Diane Keaton y Bette Midler- es uno de los más recordados de su trayectoria, la actriz reconoce que, en un principio, rechazó la propuesta. “No me interesaba en absoluto y dije que ’no’ varias veces porque, tal y como estaba escrita, era una historia de mujeres furiosas en trance de venganza y es un sentimiento que personalmente no comparto. Hablé con la productora acerca de mis temores y ordenó reescribir no solo mi personaje sino la historia completa. Así se convirtió en una historia de unión femenina, en vez de una de escarnio de hombres”, confesó quien interpreta a un mujer alcohólica obsesionada con el colágeno.

Su actuación y, sobre todo, su interpretación del hit “You Don’t Own Me” (parte de la banda sonora del film) quedó grabada en la mente de medio planeta. “La película acaba con una canción acerca de la libertad y de la niña que cada mujer lleva dentro. Es un final muy positivo para cualquier mujer”, opinó quien tiempo después grabó el tema “A Hard Day’s Night” de los Beatles para el disco de George Martin, In My Life.

Retiro voluntario

Goldie Hawn y Kurt Russell, en la entrega de los premios Oscar en 2014 Archivo

El cambio de siglo no le sentó nada bien a Hawn. En 2001, protagonizó -junto a Warren Beatty y Diane Keaton- Ricos, casados e infieles, película que resultó ser un fracaso de taquilla y obtuvo muy malas críticas. Situación que logró revertir un año después cuando interpretó a Suzette en la comedia Locas de atar junto a Susan Sarandon y Geoffrey Rush. Tanto el film como su actuación recibieron buenas reseñas, lo que le valió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz de comedia musical.

A pesar de esto, la actriz tomó una decisión trascendental en su vida: poner en pausa su carrera para dedicarse de lleno a su familia: “No me jubilé, pero he redirigido mi atención a cosas que considero importantes (...) Simplemente me tomé un tiempo libre para estar con mi familia. Fue una elección libre, deseada y voluntaria”, aclaraba cada vez que la prensa indagaba sobre su repentina decisión de alejarse de los sets.

Hawn que -tras sus matrimonios fallidos con el director Gus Trikonis y con el músico Bill Hudson (padre de sus hijos Oliver y Kate)- se enamoró perdidamente del reconocido actor Kurt Russell (con quien tuvo a su tercer hijo, Wyatt) necesitó tiempo para los suyos y no lo dudó. “Quería estar con Kurt y con mis hijos que son, para mí, lo más importante. En ese momento, para Wyatt era importante que yo esté con él y me quedé en casa. Fue un tiempo magnífico”, recuerda sobre ese momento que coincidió con la explosión mediática de su hija Kate Hudson.

Sin embargo, su necesidad de estar fuera de la industria no duró solo unos meses sino 15 años. En ese lapso, algunas situaciones traumáticas como fue la muerte de su madre la hicieron replantearse su lugar y su objetivo en el mundo. “Cuidar a mi madre enferma, ayudarla a morir y enterrarla ha sido uno de los momentos más dramáticos de mi vida (...) Mi madre estaba muy cerca de mí, ella tuvo que ver mucho con mi éxito porque lo que consiguiera era importante para ella, hizo que me entrenara y estudiara (…) Me causó una gran felicidad poder darle el sentimiento de orgullo que mis esfuerzos otorgaron. Ella tuvo mucho que ver con la conquista de mi dignidad personal, ser una buena hija y cuando me dejó, me hice la gran pregunta: ‘¿para quién estoy haciendo esto? ¿me estoy divirtiendo? ¿es esto realmente lo que quería hacer?’”, confesó en una entrevista.

Esta pérdida influyó para que la protagonista de Dos pájaros a tiro se replantee su futuro. “Cuando cumplí cincuenta me encontré haciendo las mismas cosas que cuando empecé y entonces me hice la gran pregunta: ‘¿hacia dónde voy ahora?’ Cuidé de mi madre hasta el último minuto y luego, descubrí que necesitaba hacer un trabajo personal para mí misma. Leí, viajé a la India, conocí al Dalai Lama y escogí al budismo como filosofía y religión. Pasé una página de mi vida decidiendo afrontar y cumplir mis sueños porque no quiero llegar a mi lecho de muerte preguntándome por qué no hice ciertas cosas”, reflexionó.

Sin dudas, este tiempo fuera de la pantalla (solo hizo una aparición relámpago en 2013 para ponerle voz a dos episodios de Phineas and Ferb) le sirvió para redescubrirse como persona. “Ahora no me asusta nada y hago las cosas en las que creo”, reveló quien durante este tiempo publicó dos libros: un manual para reducir el estrés y la ansiedad y su propia autobiografía titulada A Lotus Grows In The Mud (Un loto crece en el barro).

En este último libro, la artista remarca la sabiduría que fue adquiriendo en la vida, tras situaciones de ira, miedo, fama, compasión y amistad. Por ejemplo, contó detalles del traumático parto de su primer hijo, Oliver Hudson, de su tapa de Playboy en 1985, de su desarrollo espiritual bajo las creencias budistas, de su práctica de la meditación y de sus frecuentes viajes a la India.

Además de convertirse en una activa luchadora por los derechos de la comunidad LGBT, Hawn aprovechó su tiempo lejos de los flashes para crear The Goldie Hawn Foundation, una organización sin fines de lucro creada en respuesta a la epidemia mundial de agresión, ansiedad, depresión y suicidio infantil. “El programa está basado firmemente en la neurociencia y brinda a los niños el conocimiento y las herramientas que necesitan para manejar el estrés, regular las emociones y enfrentar los desafíos del siglo XXI con optimismo, resiliencia y compasión”, explica la página de la entidad.

Reconocida. Goldie Hawn recibió un premio por su colaboración en la lucha por la salud mental de los niños. AFP

Volver al ruedo

En 2017, Goldie Hawn regresó a Hollywood. Su protagónico junto a Amy Schumer en la comedia Snatched fue como si nunca se hubiera ido. Hubo que esperar tan sólo un año más para verla actuar nuevamente junto a su marido Kurt Russell, con quien no trabajaba desde 1987. Convertida en la Señora Claus, participó de Crónicas de Navidad, papel que creció en la secuela que se estreno por Netflix en 2020. La dulce aventura dirigida por Chris Columbus, un experto en relatos navideños desde los tiempos de Mi pobre angelito, aprovechó al máximo la química entre los actores y encontró el equilibrio perfecto entre el canchero Santa Claus de Russell con la simpatía y la sabiduría de Hawn.

Las Crónicas de Navidad 2 Netflix

Al parecer, una de las estrellas favoritas del cine norteamericano volvió para quedarse. De hecho, actualmente tiene un gran proyecto entre manos que la tiene más que ilusionada. Casi 25 años después, el elenco de la exitosa comedia de los noventa El club de las divorciadas vuelve a reunirse. Diane Keaton, Goldie Hawn y Bette Midler se reencontrarán en la gran pantalla en la película Family Jewels, un nuevo proyecto que cuestiona el rol tradicional de la mujer en la sociedad desde la ironía y el humor. “La química de Diane, Bette y Goldie es inigualable e irresistible. Estoy encantado de reunirlas de nuevo en el cine para el deleite de varias generaciones de fanáticos”, dijo el productor Bradley Fischer en un comunicado.

Lo cierto es que hoy, a sus 75 años, la actriz que ronda los tres millones de seguidores en Instagram no piensa en el retiro . Apasionada, vigorosa y llena de proyectos, Goldie Hawn comanda repartos, acapara tapas de revistas y pertenece a esa generación de actrices como Jane Fonda y Barbra Streisand que, estén o no en pantalla, jamás serán olvidadas.