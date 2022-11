“De los mejores días de mi vida”: Lali Espósito dijo presente en la Marcha del Orgullo

escuchar

Lali Espósito se sumó durante la tarde del sábado a la Marcha del Orgullo y con un potente discurso y el estreno de un nuevo tema dedicado especialmente a las diversidades, hizo delirar a las miles de personas que tomaron las calles del centro bajo la consigna “la deuda es con nosotros”.

Entre una marea humana que inundó el centro porteño con la intención de pedir por la Ley integral trans, la Ley antidiscriminatoria, el fin de los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios y Justicia por Tehuel de la Torre -pero también con el ánimo de celebrarse-, la cantante irrumpió a bordo de un colectivo descapotable. Su sola presencia, a puro baile y bajo una lluvia de papelitos, generó la primera ovación.

Lali Espósito, en la Marcha del Orgullo

“Sí podemos”

Enfundada en un pantalón de cuero rojo, un top con los colores de la bandera LGBTIQ+ y una campera de peluche a tono, la actriz aprovechó la ocasión para volver a mostrar su apoyo al colectivo. “Estamos acá en este bus este año porque celebramos la vida, porque celebramos el respeto, porque celebramos la música que nos identifica”, fue lo primero que dijo la cantante ante una multitud que la escuchó con atención. “Por eso estoy yo hoy acá, porque yo trabajo de esto. Y mi vida y mi trabajo es hacer algo que nos haga bien, que nos haga felices. La música está para eso, así que no podíamos faltar con todo este equipo de amigues increíbles”, continuó su breve pero potente discurso.

Lali Espósito deslumbró en la Marcha del Orgullo

Con toda la atención de un público que le mostró su incondicional apoyo, Lali aprovechó para presentar una nueva canción. “Como hoy es un día recontra power y recontra especial, les quiero regalar una canción muy nueva que está hecha para ustedes. Un tema que nos inspira para seguir adelante, para hacer las cosas que deseamos, para ir hacia eso que nos dijeron que no podemos pero sí podemos. Se llama “Motiveishon” y se las dedico con todo mi corazón. Para ustedes. ¡Vamos a bailar, carajo, que para eso vinimos!”, cerró, y de inmediato se puso a cantar.

Lali Espósito, en la Marcha del Orgullo

Lali no solo fue festejada por todas las personas que llenaron la 9 de julio en la 31 edición de la Marcha del Orgullo. Luego de la fiesta en las calles, la reina vernácula del pop aprovechó sus redes sociales para compartir la emoción que le provocó haber sido parte. “De los mejores días de mi vida”, escribió la protagonista de Sky Rojo en una de las tantas historias de Instagram que subió sobre la tarde del sábado. “Gracias por toda la magia”, compartió luego, y más adelante se preguntó, sobre una foto de ella cantando “¿cómo se supera esto?”. Además, con un corazón blanco y una bandera del orgullo, Lali agradeció a sus seguidores. “Gracias amigues por acompañarme en un día tan importante para todes”.

En contexto

La participación de Lali en la Marcha del Orgullo se dio luego del estreno de El fin del amor, la serie que se puede ver en Prime Video basada en el libro de Tamara Tenembaum en donde la actriz se pone en la piel de la autora, una antropóloga que decide abandonar los preceptos culturales con los que fue criada y comienza a cuestionarse qué es lo que realmente la hace feliz. En ese sentido van también las últimas declaraciones de la artista, en donde pudo abrirse y contar sobre sus propios deseos y en donde sentó posición frente a las polémicas que se generaron en Gran Hermano en relación a los dichos homofóbicos de algunos de sus participantes.

El fin del amor (Amazon Prime Video). MARCOS_LUDEVID_2021

Hace poco menos de un mes, la intérprete de “Ego” fue la invitada especial del ciclo Nadie dice nada, el podcast conducido por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Nati Jota y Nacho Elizalde. En un tramo de la charla, Naty Jota se refirió a un sentimiento que, según ella, la cantante despierta tanto en hombres como en mujeres. “Hace un par de años tomaste un rol, que no sé si se dio naturalmente, mucho más sensual. Todas mis amigas, súper heterosexuales de toda la vida, dicen: ‘Pero Lali... ¡Lo hot que es!’ ¿Fue una búsqueda? ¿Cómo comenzaste a conectar con eso?”.

“Realmente fui compartiendo a través de mi música con la gente mi propio descubrimiento sexoafectivo; mi manera de sentir el sexo y mi manera de sentir amor”, comenzó Lali. Y continuó: “Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías; conmigo misma, no para el afuera”. “Me di cuenta de que me mentía un montón. No aceptaba que ciertas cosas que quería, que me gustaban... Que me gustaban las minas, por ejemplo. Tenía una dualidad y siempre separaba: ‘Sí, me gusta una chica, pero siempre me pongo de novia con chabones”, reconoció.

Lali analizó los dichos de Martina (Foto Instagram @lalioficial /Captura video)

En relación a las palabras de la exparticpante de GH Martina Stewart Usher en el casting -expresó que le daban “asquito” las personas bisexuales- Lali fue contundente. “Se genera un debate, que yo no recuerdo haber escuchado hace cinco años. Que nos estemos preguntando, ¿esto está bueno?”, expresó la artista en diálogo con Intrusos (América). Con la premisa de buscarle el lado positivo a todo, la cantante destacó que ante los dichos de Martina mucha gente expresó el “horror” que aquellas palabras les generaba, lo que significa un aporte positivo a la causa. Asimismo, señaló que desde su lugar -de reconocimiento- busca aportar en relación con ciertos temas que deben ser hablados y que aportan a la sociedad.

LA NACION

