De Meryl Streep a Meg Ryan: los famosos deslumbraron en la gala solidaria de George Clooney y su esposa Amal

El actor y la abogada fueron los anfitriones de los Albie Awards, galardones impulsados anualmente por la Clooney Foundation for Justice

George Clooney y Amal Clooney, anfitriones de lujo de los Albie Awards
El actor y la reconocida abogada y activista fueron los anfitriones de la velada, que tuvo lugar en el Museo de Historia Natural de Londres
Amal cautivó con un impresionante vestido de color mocha, de Versace, diseñado por el flamante director creativo de la firma, Dario Vitale
La noche estuvo enmarcada en la misión de la Fundación Clooney: ofrecer asistencia jurídica gratuita a las personas en gran necesidad
La presencia del matrimonio Clooney como anfitriones de esta gala solidaria no fue solo una muestra de elegancia, sino también de profundo compromiso
La pareja viajó a Londres apenas unos días después de su aparición en la alfombra roja del Festival de cine de Nueva York, en el que Clooney presentó su próxima película, Jay Kelly, el 29 de septiembre
Amal Clooney, George Clooney y Donatella Versace, entre el glamour y la filantropía
Con su elegancia habitual, con la que marcó tendencia el mes pasado en el Festival de Venecia, Amal Clooney volvió a atraer todas las miradas gracias a su look sofisticado
La velada reunió a algunas de las caras más conocidas del cine, la moda y la filantropía, entre las que se destacó Meryl Streep
La galardonada actriz deslumbró con su simpatía y elegancia en la exclusiva gala solidaria en Londres
El look se completó con anteojos cat eye que le aportaron personalidad al carisma hipnótico de Streep
El actor británico Dominic West posó elegante frente a los flashes
Dominic West, el actor que se hizo mundialmente famoso por su papel protagónico en la serie de HBO The Wire, se mostró a pura sonrisa en su llegada al evento
La actriz australiana Isla Fisher, en tonos tierra
"Estos premios nos recuerdan que la valentía y la empatía aún moldean nuestro mundo. Es un honor presenciarlo. George y Amal nos brindan esperanzas", destacó sobre la gala Isla Fisher en sus redes sociales
La actriz Felicity Jones eligió un diseño de corte innovador
Emma Thompson, radiante, a sus 66 años
La actriz, comediante y guionista británica, ganadora de los premios Emmy, Globo de Oro, BAFTA y Oscar, suele apoyar este tipo de iniciativas solidarias
Meg Ryan destacó con un vestido de corte sirena
La reina de las comedias posó simpática frente a los paparazzi de la gran noche de la familia Clooney
Shailene Woodley, de 33 años, hizo una sorpresiva aparición con un look impactante
La joven actriz y productora estadounidense mantiene una estrecha amistad con George Clooney
Los laureados de 2025 incluyen al militante por los derechos de las mujeres y niñas gambianas Fatou Baldeh, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, el editor estadounidense Marty Baron, la filántropa Melinda Gates French y el presidente de la Fundación Ford, Darren Walker
El actor Richard E. Grant también dijo presente en la velada
¡Hay equipo! El matrimonio Clooney, siempre comprometido con su activismo social, le agradeció a los medios la difusión de la iniciativas de su fundación
