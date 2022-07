Julia Roberts y un apasionado mensaje para su esposo: “No puedo parar de besarte”

Julia Roberts y su esposo, el director de fotografía Danny Moder, están celebrando un hito importante en su relación. La pareja acaba de cumplir 20 años de matrimonio y la actriz lo festejó con una apasionada dedicatoria virtual a su gran amor.

La estrella de Un lugar llamado Notting Hill recurrió a Instagram para conmemorar el especial acontecimiento y compartió una foto en la que se la ve besando tiernamente a su marido.

“Veinte” , escribió la ganadora del Oscar junto a la imagen, agregando los hashtags “ No puedo dejar de sonreír” y “No puedo dejar de besarte” . Muchos famosos felicitaron a la estrella de 54 años en su aniversario de bodas, entre ellos Rita Wilson y Emma Roberts, sobrina de la actriz.

La pareja se conoció en el año 2000 en el set de la película La Mexicana, en la que Moder trabajaba como camarógrafo y Julia protagonizaba el papel principal junto a Brad Pitt. Por aquel entonces, la intérprete aún salía con Benjamin Bratt y Moder estaba casado con la maquilladora argentina Vera Steimberg , pero los conocedores de su historia aseguran que lo que hubo entre ellos fue un auténtico flechazo.

Moder pidió el divorcio de su esposa y cuando ambos volvieron a recuperar la soltería, iniciaron un noviazgo que se formalizó dos años después, cuando ambos dijeron “sí, quiero” en su rancho de Nuevo México en 2002. En 2004, tuvieron a los mellizos Hazel y Phinnaeus, y en 2007 nació Henry, el hijo pequeño de la pareja.

Roberts y Moder conforman una de las parejas más duraderas de la industria. Para la protagonista de Mujer bonita el éxito, según ha comentado en más de una ocasión, está simplemente en saber cuidarse -y mimarse- el uno al otro. “No hay ningún secreto, ningún truco de magia. Simplemente encontré a la persona con la que construir mi vida. Pero si tuviera que dar algún consejo sería: besar a tu pareja es lo mejor para mantener una relación sana ”, aseguró la actriz al presentador Mario López en el programa Extra hace unos años.

Ambos destacan por preservar su privacidad, aunque la actriz suele compartir dulces imágenes juntos en fechas especiales. En el último Día de San Valentín, por ejemplo, posteó una fotografía en al que también se la puede ver besando a su esposo.

En cuanto a Moder, cabe señalar que es hijo del productor Mike Moder, nacido en Los Ángeles. Aunque es licenciado en Psicología, han sido las cámaras las que marcaron su camino profesional.

Comenzó su carrera como asistente de producción en 1995 en la película Marea Roja y como director de fotografía ha trabajado en películas para televisión como The Normal Heart, por la que estuvo nominado a un Emmy, y también en films en la gran pantalla como Sr. y Sra. Smith, Spider-Man 3, La sonrisa de Mona Lisa y Secret in their Eyes, la remake del film argentino El secreto de tus ojos.

En estas dos últimas, y también en The Normal Heart, película de HBO dirigida por Ryan Murphy, coincidió con su esposa delante de las cámaras.